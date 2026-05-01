ସରିଲା ଜଉ କଣ୍ଢେଇଙ୍କ ଲଗ୍ନ, ଆସନ୍ତା ୧୨ରେ ବହା ହେବେ କଣ୍ଢେଇ
ପୁଅ ଝିଅ ବାହାଘର ଯାହା ଏ ବାହାଘର ସେଇୟା । ଏହା ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ଏବେ ପୁଣି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଉଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : May 1, 2026 at 10:59 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ପବିତ୍ର ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ବାହାଘର ଉତ୍ସବର ଲଗ୍ନଧରା ପର୍ବ ସହରର ରୋମି ଠାରେ ସମାପନ ହୋଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀର ମୋହନ କଲେଜ ରୋଡ଼ ସ୍ଥିତ ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ ମନ୍ଦିରରେ ବରପିତା ଡ଼.ବିନୟ କୁମାର ଦାସ ଓ ଉର୍ମିଳା ଦାସ ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ବାହାଘର ଉତ୍ସଵ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହ ଯଥାବିଧି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ । ପରେ ସେମାନେ ଏକ ପଟୁଆରରେ ପୋଲିସ ଲାଇନ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ରୋମିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ କନ୍ୟାପିତା ଆଇଟିଆରର ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ଼. ନିଳାଦ୍ରୀ ରାୟ, କନ୍ୟାମାତା ମୌସୁମି ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ବରପକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ, ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏବର୍ଷ ବର ଓ କନ୍ୟା ଭାବରେ କଟକର ବାଇମୁଣ୍ଡିଙ୍କୁ ବର ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମଣିଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି । ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ବାହାଘର ସମିତିର ପୁରୋହିତ ପଣ୍ଡିତ ବିମଳ ପଣ୍ଡା, ପଣ୍ଡିତ ଜନାର୍ଦ୍ଧନ ମିଶ୍ର ତଥା ବାରିକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ବିମଳ ବାରିକ ଲଗ୍ନଧରା ବିଧି ଯଥାରୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ଲଗ୍ନଧରା ଉତ୍ସବରେ ଯୌତୁକ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ କଥା ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା । କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ବାଇମୁଣ୍ଡି ନାମରେ କିଛି କୀର୍ତ୍ତି ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । ସେମିତି ବରପକ୍ଷ ବାଇମୁଣ୍ଡିର ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କାଠୋଜୋଡ଼ି କୁଳରେ ରଖିବାକୁ କଟକ ମେୟରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ । ଏଇ ମାସ ୧୧ ତାରିଖ ମଙ୍ଗନ, ୧୨ ତାରିଖ ବାହାଘର ତଥା ୧୧ ତାରିଖରୁ ୧୫ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ମିଶନ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ସବୁଦିନ ମୀନା ବଜାର, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ଜଉକଣ୍ଢେଇ ବଜାର ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
କଣ୍ଢେଇ ବାହାଘରରେ କନ୍ୟା ପିତା ଭାବେ ଆଇଟିଆର ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ଼. ନୀଳାଦ୍ରି ରାୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଅଛି, ତା ଆଇ ତାକୁ ସ୍ନେହରେ ମଣି ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଏଥର ଜଉ କଣ୍ଢେଇ କନ୍ୟାର ନାମ ମଧ୍ୟ ମଣି ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କନ୍ୟା ପିତା ଭାବେ କନ୍ୟାଦାନ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲି। ଏହା ଆମର ଜଉ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଇଥରର ବର ହିସାବରେ ଆମେ ବାଇମୁଣ୍ଡି ନାମକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । ବାଇମୁଣ୍ଡି କଟକ ସହରକୁ ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବାପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଆଜି ବାଇମୁଣ୍ଡିଙ୍କ ସେହି ଅବଦାନ ଲୁଚି ଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଐତିହ ସମ୍ପନ୍ନ କଟକ ବହୁତ ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କଲାଣି ସେହି ଦିନରୁ। ତେଣୁ ଆମର ଏହି ବାହାଘର ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ଆମର ଐତିହ ସଂସ୍କୃତି ଓ ବାଇମୁଣ୍ଡିଙ୍କ ନାମକୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ଆମର ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ପରମ୍ପରା ଓ କଳାକୁ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆଣିବା।"
ସେହିପରି ଦୁଇଝିଅ ଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ନଥିବା ଦମ୍ପତି ଡ଼. ବିନୟ ଦାସ ଓ ଡ଼. ଉର୍ମିଳା ଦାସ ବାହାଘରରେ ବର ପିତା ମାତା ଦାଇତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ବର ମାତା ଉର୍ମିଳା ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଆଜି ଲଗ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେଲା। ଆଜି ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଖାଲି ଗର୍ବ ଲାଗୁନି ବରଂ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଛୁ। ଯେହେତୁ ମୋର ଦୁଇ ଝିଅ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବାଇମୁଣ୍ଡି ମୋର ପୁଅ ତାହା ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଏହା ଠାକୁରଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଜି ଲଗ୍ନ ଧରା ହେଲା ଆସନ୍ତା ୧୨ ତାରିଖରେ ବିବାହ ଅଛି, ବାହାଘର ପରେ ଆମେ ବୋହୂକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବୁ ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ଲଗ୍ନ ଧରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରୋହିତ ବିମଳ ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ପୁଅ ଝିଅ ବାହାଘର ଯାହା ଏ ବାହାଘର ସେଇୟା । କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକକଳା ଯାହା ଜଉରେ ତିଆରି କଣ୍ଢେଇଙ୍କ ବାହାଘର ହେଉଛି । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପୁଅଝିଅ ବାହାଘର ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ ସେହିମାନେ ମାନସିକ କରି ଏ ବାହାଘର କରନ୍ତି । ଏହା ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ଏବେ ଏହା ପୁଣି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଉଛି । କଳସରେ ଯେମିତି ପୂଜା ହେବକଥା ସେମିତି ହେଲା । ଦୁଇ ସମୁଦି ବସିଲେ, ଥାଳି ଧରି ସ୍ୱୀକୃତି କରାଗଲା ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର