କାଳବୈଶାଖୀରେ ହୋଇପାରିଲାନି ଯାତ୍ରା, କମିଟି ମାଗୁଛି ଅଗ୍ରୀମ ଟଙ୍କା, ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳକ

ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା କରାଯାଇଥିଲା ହେଲେ କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ଦିନଟିଏ ବି ହୋଇ ପାରିଲାନି ଯାତ୍ରା । ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳକ ଓ କମିଟି ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

yatra could not take place because of hailstorm committee asking for advance money yatra manager is at the police station
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 10, 2026 at 11:19 PM IST

ବାଲେଶ୍ବର: ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା କରାଯାଇଥିଲା ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ । ହେଲେ କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ହୋଇ ପାରିଲାନି ଯାତ୍ରା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପରିଚାଳକ ଓ କମିଟି ମଧ୍ୟରେ ବଢିଛି ତିକ୍ତତା । ପାର୍ଟି ଗାଡ଼ି, କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଅଟକ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳକ । ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ଅଧିନ ସିରାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ।

ଏପ୍ରିଲ ମାସ ୭ ତାରିଖରୁ ୯ ତାରିଖ ଯାଏ ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ସିରାପୁରରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ୭ ତାରିଖରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ଟେଣ୍ଟ ଅଧା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ହୋଇ ପାରି ନଥିଲା । ତିନି ଦିନ ଯାକ ଯାତ୍ରା ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକୁ ଦେଇଥିବା ଅଗ୍ରୀମ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯାତ୍ରା ଥିବାରୁ ପାର୍ଟି ଟେଣ୍ଟ ଅଧା ଖୋଲି ସାରିଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପରିଚାଳକ ଓ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରସୋରରେ ତିକ୍ତତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କୌଣସି ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳକ ଶେଷରେ ସୋର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ କମିଟିକୁ କିଛି ସୂଚନା ନଦେଇ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଟେଣ୍ଟ ଖୋଲି ନେବାକୁ ନେଇ କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।


କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଓ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଜଣେ କମିଟି ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟକୁ ଆମେ ଅଟକ ରଖିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଆମର ୭ ତାରିଖ ଯାତ୍ରା କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ କରି ପାରିଲା ନାହିଁ । ୮ ଓ ୯ ତାରିଖରେ ବି ଯାତ୍ରା କରି ପାରିଲା ନାହିଁ । ସେ ଆମକୁ କିଛି ନ ପଚାରି ସକାଳୁ ଟେଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା । ଆମେ ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କାହିଁକି କଲ ନି ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ଆମର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି । ଯଦି ଯାତ୍ରା ନ କରିବ ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରୀମ ଟଙ୍କା ୩ ଲକ୍ଷ ଦେଇଥିଲୁ ତାହା ଫେରାଇଦିଅ । ତାପରେ ପରିଚାଳକ ଆସି ପହଁଚିଲେ ଆମର ଏକ ବୈଠକ ହେଲା, ଆମେ କହିଲୁ ଆମ ପଇସା ଫେରାଇଦିଅ ଆଉ ଟେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯାଅ । ଆମ ପଇସା ଫେରାଇଲେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବୁ ।"

ଅନ୍ୟପଟେ ସୋର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପରିଚାଳକ ବାବୁଲି ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଅପ୍ରେଲ ୭ରୁ ୯ ଯାଏ ସୋର ସିରାପୁର ପାର୍ଟି ଆସିଥିଲା । ପ୍ରଥମ ରାତିରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ଟେଣ୍ଟ ଶୋଇଗଲା । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଟେଣ୍ଟ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳେ ଚୁକ୍ତି କରିଥିବା ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କହିଲେ ଆଜି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରା ନ ହେଉ ଲୋକ ଆସିବେନି ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ପଇସା ଦେବୁ । ୮ ତାରିଖ ସକାଳେ ବର୍ଷା ହେଲା, ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି କଣ କରିବା ଏମିତି ପାଗ ହେଉଛି । ଅପରାହ୍ନରେ ବର୍ଷା ଛାଡିବା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଖବର ଦେଲି ଯାତ୍ରା କର ଯଦି ବେପାର ନହେଲା ତେବେ ଅଢେଇ ଲକ୍ଷରୁ କିଛି ଟଙ୍କା କମ କରି ଦେବ । ଟେଣ୍ଟ ସେତେବେଳକୁ ଶୋଇକି ଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ହେଲେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କମିଟି ମନା କଲା ଯେ ଆଉ ଯାତ୍ରା ଆମେ କରିବା ନାହିଁ । ୯ ତାରିଖରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳକୁ ସକାଳୁ ପୁଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କହିଲେ ଯେ, ଆଉ ଯାତ୍ରା କରିହେବ ନାହିଁ ଏମିତି ବର୍ଷାରେ ଆପଣ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଖୋଲି ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆମଠୁ ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ଫେରେଇ ଦେଇ ଆପଣ ପଳାନ୍ତୁ । ମୁଁ କହିଲି ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ଚୁକ୍ତିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେ, ଯଦି ଦୈଵ ଦୁର୍ଘଟଣା କିଛି ଘଟିଲା ତେବେ ତିନି ଦିନ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମିଟିକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେ ବି ରାଜି ହୋଇ ପାର୍ଟି ଆଣିଥିଲେ । ତିନି ଦିନ ଆମର ଯାତ୍ରା ହେଲାନି ଖାଇବା ପିଇବା ବାବଦକୁ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାଟି ବାକି ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ମୁଁ ରାଜି ଥିଲି । ମାତ୍ର କମିଟି କହୁଛି ପୁରା ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ । ମାତ୍ର ସେମାନେ କିଛି କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ । ମୁଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି, ହେଲେ ସେମାନେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନୀତ କରିବାରୁ ସେ କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ । ଆମର ଯାତ୍ରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁସବୁ ଘର ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସିକି ବସରେ ଶୋଇଲେ । ଏମିତି ବହୁତ ହଇରାଣ କଲେ, ଆମର ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଜିଦ ଧରିଛନ୍ତି । ସେଇଠୁ ମୁଁ ଶେଷରେ ଥାନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି । ଥାନା ଯାହା ନ୍ୟାୟ କରିବେ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

