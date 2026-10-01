ETV Bharat / state

ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ଭସାଣି ଅଘଟଣ ଘଟଣାରେ 2 ଡିଜେ ମାଲିକ ଗିରଫ, ଖୋରଧାରେ ଦୁର୍ଗା ଓ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଭସାଣରେ DJ ବ୍ୟାନ

ଜଟଣୀ ଡିଜେ ଅଘଟଣ ପରେ ସତର୍କ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଡିଜେ ବ୍ୟାନ, ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ । ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

DJ banned during Gajalakshmi and Durga Puja in Khordha
ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ଭସାଣି ଅଘଟଣ ଘଟଣା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 1, 2026 at 9:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋରଧା: ଜଟଣୀରେ ଗଣେଶ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଡିଜେର ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ଓ କମ୍ପନ ଯୋଗୁଁ ତାଜା ଭୁଶୁଡ଼ି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ୧୨ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେବା ଘଟଣା । ଜଟଣୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ପୋଲିସ ଦୁଇଟି ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିବା ସହ ଏହାର ମାଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଜଟଣୀ ଡିଜେ ଅଘଟଣ ପରେ ସତର୍କ ହୋଇଛି ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଦୁର୍ଗା ଓ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଭସାଣରେ ଡିଜେ ବ୍ୟାନ୍‌ କରାଯାଇଛି । ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।

ଖୋରଧାରେ ଦୁର୍ଗା ଓ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଭସାଣରେ DJ ବ୍ୟାନ (ETV Bharat)

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଟଣୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଷ୍ଟାଲିନ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, "ଭସାଣି ଦିନ ଘର ଛାତର କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଡିଜେକୁ ଆମେ ଜବତ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଜଣ ଡିଜେ ମାଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛୁ ଏବଂ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛୁ ।"

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ୨୭ ତାରିଖରେ ଜଟଣୀରେ ଗଣେଶ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠାର ଛାତର କିଛି ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହା ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ହରିରାଜପୁର ଗ୍ରାମର ବିଶ୍ୱଜିତ ବାରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ୧୨ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଥିଲା ।

DJ banned during Gajalakshmi and Durga Puja in Khordha
ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ଭସାଣି ଅଘଟଣ ଘଟଣା (ETV Bharat)

ଏହି ଅଘଟଣ ପରେ ଡିଜେର ଅତ୍ୟଧିକ ଶବ୍ଦ ଓ କମ୍ପନ ଯୋଗୁଁ କୋଠାର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ିଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଏକାଧିକ ଡିଜେ ବାଜୁଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ଜଟଣୀ ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲା । ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଅଘଟଣ ଘଟିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇଟି ଡିଜେ ବାଜୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୋଲିସ ଉଭୟ ଡିଜେକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଏହା ମାଲିକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।

DJ banned during Gajalakshmi and Durga Puja in Khordha
ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ଭସାଣି ଅଘଟଣ ଘଟଣା (ETV Bharat)


ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଡିଜେ ଆଣିଥିବା ପୂଜା କମିଟିର ଭୂମିକା ଏବଂ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ କମିଟି ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ କି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।

ଖୋରଧାରେ ଡିଜେ ବ୍ୟାନ:

ସେପଟେ ପାର୍ବଣକୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ସହ ଭସାଣ ଉତ୍ସବରେ ଅଘଟଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛି ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଟାଉନ ହଲରେ ଗୁରୁବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଓ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଡିଜେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମିଟି ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ।

DJ banned during Gajalakshmi and Durga Puja in Khordha
ଖୋରଧାରେ ଦୁର୍ଗା ଓ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଭସାଣରେ DJ ବ୍ୟାନ (ETV Bharat)

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖୋରଧା ସହରର ୩୯ଟି ମଣ୍ଡପରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପୂଜାର ସାତ ଦିନ ପରେ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ଏହି ଅବସରରେ ଡିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପୂଜାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ସହ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଆଲୋକୀକରଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ।

ଡିଜେ ମୁକ୍ତ ଭସାଣି ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋରଧା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ବେଉରା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆଜି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଏବଂ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟିମାନଙ୍କର ବୈଠକ ଡ଼ାକିଥିଲୁ । ଏଥିରେ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କଡାକଡି ଭାବେ ଭସାଣି ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ଖୋରଧାରେ ଡିଜେକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସକୁ କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଯଦି କେଉଁ କମିଟି ଡିଜେ ବଜାଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ଭସାଣିରେ DJ ନେଲା ଜୀବନ ! ଛାତର ତାଜା ଖସି ଜଣେ ମୃତ, ଏକାଧିକ ଆହତ

କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି: ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ କମିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସମାଧାନ ପାଇଁ ସିପିଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

TAGGED:

DJ BANNED IN KHORDHA
JATANI GANESH IDOL IMMERSION
ଡିଜେ ମାଲିକ ଗିରଫ
ଖୋରଧା ଡିଜେ ବ୍ୟାନ
ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ଭସାଣି

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.