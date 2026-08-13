ETV Bharat / state

ଜଟଣୀ ପାଲଟିଛି ମିନି କୋଲକାତା, 25 ପଇସାରୁ 200 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ମିଳୁଛି ରାକ୍ଷୀ

ଚଳିତବର୍ଷ ଜଟଣୀରେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ରାକ୍ଷୀର ହୋଲସେଲ ଗୋଦାମ ଖୋଲିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

Jatani Rakhi market
ଜଟଣୀରେ ଜମୁଛି ରାକ୍ଷୀ ବଜାର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 13, 2026 at 9:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋରଧା: ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ । ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଭାଇଚାରାର ପରିଚୟ । ଏହି ପର୍ବ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ନେହ, ଭଲପାଇବା ଓ ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ । ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜଟଣୀ ସହରରେ ଜମିଛି ରାକ୍ଷୀ ବ୍ୟବସାୟ ।

ମିନି କୋଲକାତା ଭାବେ ପରିଚିତ ଜଟଣୀ ସହର ରାକ୍ଷୀ ବ୍ୟବସାୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲିଥିବା ହୋଲସେଲ ଗୋଦାମରେ ଏବେ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରାକ୍ଷୀର ପସରା ଜମିଛି ।

ଜଟଣୀ ପାଲଟିଛି ମିନି କୋଲକାତା (ETV Bharat Odisha)

ଜଟଣୀରେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ରାକ୍ଷୀ ହୋଲସେଲ ଗୋଦାମ

ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏଠାରୁ ହୋଲସେଲ ଦରରେ ରାକ୍ଷୀ କିଣି ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବମ୍ବେ, କୋଲକାତା, ରାୟପୁର ଓ ଅହମଦାବାଦ ଭଳି ସହରରୁ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍‌ର ରାକ୍ଷୀ ଜଟଣୀକୁ ଆଣି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଜଟଣୀରେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ରାକ୍ଷୀର ହୋଲସେଲ ଗୋଦାମ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ରାକ୍ଷୀ ଦର ୨୫ ପଇସାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୨୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ।

Jatani Rakhi market
ଜଟଣୀରେ ଜମୁଛି ରାକ୍ଷୀ ବଜାର (ETV Bharat Odisha)

ସାଧାରଣ ରାକ୍ଷୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷ୍ଟୋନ୍ ରାକ୍ଷୀ, ଟେଡି ରାକ୍ଷୀ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରାକ୍ଷୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ୍‌ର ରାକ୍ଷୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି । ବିଶେଷକରି ସ୍ଥାନୀୟ ଧାନ ଓ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଖୀ ଚଳିତବର୍ଷ ବଜାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି । ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଛାପ ଥିବା ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଅଧିକ ରହିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଏବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲିଛି । ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବର୍ଷ ଭଳିକି ଭଳି ଡିଜାଇନର ରାକ୍ଷୀ ଆସିଛି । ଟେଡି, ମ୍ୟୁଜିକ ଘଣ୍ଟା, ଜଗନ୍ନାଥ, ଧାନ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରାକ୍ଷୀର ବଜାର ଚାହିଦା ରହିଛି । ଆମେ ଡ଼ିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଦେଶର କଲିକତା, ରାୟପୁର, ମୁମ୍ବାଇ, ଅହମଦାବାଦ ଯାଇ ରାକ୍ଷୀ ଆଣିଥାଉ । ଆମ ପାଖକୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜୟୱାଡା, ପୁରି ଠାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଳି ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଆସି ହୋଲସେଲ ଦରରେ ରାକ୍ଷୀ ନେଇଥାନ୍ତି ’’।

25 ପଇସାରୁ 200 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ରାକ୍ଷୀ

ଜଟଣୀରୁ ରାକ୍ଷୀ କିଣି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି । ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବଜାରରେ ସେତିକି ବଢ଼ୁଛି ରାକ୍ଷୀର ଚାହିଦା । ଚଳିତବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।

Jatani Rakhi market
ଜଟଣୀରେ ଜମୁଛି ରାକ୍ଷୀ ବଜାର (ETV Bharat Odisha)

ସେହିଭଳି ସୁଧୀର କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଏବର୍ଷ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି । ଏଥର ଜଗନ୍ନାଥ ରାକ୍ଷୀର ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଛି । ସେହିଭଳି ଷ୍ଟୋନ ରାକ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ଅଛି । ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଡୋରମାନ, ଟେଡି, ପବଜି ରାକ୍ଷୀର ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି । ଆମ ପାଖରେ ୧ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାକ୍ଷୀ ଅଛି ’’।

ବ୍ୟବସାୟୀ ଜ୍ୟୋତିନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି କଲିକତା, ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ ଭଳି ସହରରୁ ରାକ୍ଷୀ ଆଣି ଜଟଣୀରେ ହୋଲସେଲ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ । ଅହମଦାବାଦରୁ ଆସିଥିବା ଷ୍ଟୋନ ରାକ୍ଷୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଆସି ଆମଠାରୁ ମାଲ ନେଉଛନ୍ତି’’ ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମୁଦୁଲି କହିଛନ୍ତି ‘‘ମୁଁ ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସିଜିନ ବେପାର କରୁଛି ଏବଂ ଜଟଣିରୁ ମାଲ ନେଉଛି । କଲିକତା ଯାଇ ମାଲ ଆଣିବାରେ ସମୟ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ କଲିକତା ରେଟ ଆମେ ଜଟଣୀରେ ପାଉଛୁ’’ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାଇ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀଟିଏ.. ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିଛି, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଉପହାର; ଏକ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

TAGGED:

RAKHI PURNIMA 2026 CELEBRATION
JATNI RAKHI WHOLESALE MARKET
RAKHI SHOP IN BHUBANESWAR JATNI
ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜଟଣୀ ହୋଲସେଲ
RAKHI WHOLESALE JATNI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.