ଜଟଣୀରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ମଦ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାଗି ଗାଳି କରୁଥିଲେ ମୃତକ, ଅପମାନ ପାଇଁ ହତ୍ୟା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ଜଟଣୀ ପୋଲିସ ଖୁଦୁପୁର ମାର୍କଣ୍ଡ ବଲିଆରସିଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଘଟଣାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗିରଫ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 12, 2026 at 7:12 AM IST
Jatani Murder Case ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜଟଣୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୁଦୁପୁର ଗାଁରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାର୍କଣ୍ଡ ବଲିଆରସିଂ ଓରଫ ଜଗାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି । ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଖୁଦୁପୁର ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଜଟଣୀ ପୋଲିସ ଶନିବାର ଗିରଫ କରିଛି । ଗରିଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛି ମହେଶ୍ୱର ହରିଚନ୍ଦନ ଓରଫ ମହିଆ (୩୮) । ମହିଆ ଠାରୁ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଛୁରୀ ଜବତ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ତାକୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଜାରି କରାଯାଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ଥିବା କାରଣ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି । ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ଜଟଣୀସ୍ଥିତ ଏକ ମଦ ଦୋକାନ ନିକଟରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହେଶ୍ୱରକୁ ମଦ କିଣିଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ମହେଶ୍ବର ମନା କରିବାରୁ ମାର୍କଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ । ମାର୍କଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅପମାନ କରିବା, ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇ ମଦ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ଏବଂ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କ୍ଷୋଭ ରହିଥିଲା ।
ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ସମୟରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ମଦ୍ୟପ ଅବସ୍ଥାରେ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ଗଛ ତଳେ ବସି ପୁଣି ମଦ ମାଗିଥିଲେ । ମହେଶ୍ୱର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବୋତଲ ମଦ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ । ମଦ ସରିଯିବା ପରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁଣି ମଦ ମାଗିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହେଶ୍ବରଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ମହେଶ୍ବର ଘରୁ ଏକ ମରଣାସ୍ତ୍ର ଆଣି ମାର୍କଣ୍ଡ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ମାର୍କଣ୍ଡ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ଘଟଣା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହେଶ୍ବର ବ୍ୟବହୃତ ଛୁରୀକୁ ନିକଟସ୍ଥ ପଥର ତଳେ ଲୁଚାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲା ।
ପୋଲିସର ତଦନ୍ତରୁ ମହେଶ୍ବର, ମାର୍କଣ୍ଡକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ମହେଶ୍ବର ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବହୃତ ମରଣାସ୍ତ୍ରକୁ ପଥର ତଳୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଜଟଣୀରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା; ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ସନ୍ଦେହ, କାରଣ ଖୋଜୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ
ଶାବଳ ମାଡ଼ରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମୃତ; ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ବିରୋଧ କରି ତାତିଲେ ଲୋକେ, ୭ ଘଣ୍ଟା କଟକ-ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର