ଦୀପାବଳିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିବକାଶୀ 'ଜଟଣୀ'ରେ ଦମଦାର ବାଣ ବେପାର; ସବୁଜ ବାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବେଶବିତ
Jatani fire cracker market: ଏହି ପର୍ବରେ ବାଣ ନ ଫୁଟାଇ ଦୀପ ଜାଳି ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପାଇଁ ପରିବେଶବିତ୍ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : November 5, 2026 at 5:37 PM IST
ଖୋରଧା: ଚଳିତବର୍ଷ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିବକାଶୀ 'ଜଟଣୀ'ରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପକେଟ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ । ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପରେ ପାଗକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ବାଣ ବଜାର ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିଛି । ସଠିକ ଉତ୍ପାଦନ ନ ହେବାରୁ ବାଣର ଦାମ୍ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ବଢିଛି । ଏପରି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ବେ ବାଣ ବଜାରରେ ଗରାଖଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । ସରକାର ସବୁଜ ବାଣ ବା ଗ୍ରୀନ କ୍ରାକର୍ସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ଦିଗରେ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ, ସେନେଇ ପରିବେଶବିତ୍ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଶିବକାଶୀ:
ଜଟଣୀ ବାଣ ବଜାର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖ୍ୟାତ । ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ବାଣ ସାଙ୍ଗକୁ ପକେଟ୍କୁ ସୁହାଇବା ଭଳି ଦାମ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦୂରଦୁରାନ୍ତରୁ ଏଠାକୁ ଭିଡି ଆଣେ । ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରୁ ଅନେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଏଠାରେ ଭିଡ ଜମିଥାଏ । ଏଠାରେ ବାଣର ସମ୍ଭାର ଓ ବ୍ୟାପାର ଜମୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର 'ଶିବକାଶୀ' ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । 'ଶିବକାଶୀ' ତାମିଲନାଡୁରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସହର, ଯାହା ବାଣ ତିଆରି ପାଇଁ ଖ୍ୟାତ । ଏହା ଭାରତର 'ବାଣ ସହର' (Cracker City of India) ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏଠାରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ ।
ମହଙ୍ଗା ମାଡ ସତ୍ତ୍ବେ କମିନି ବାଣ କ୍ରେଜ୍:
ଚଳିତବର୍ଷ ତାମିଲନାଡୁର ଶିବକାଶୀରୁ ଜଟଣୀ ବଜାରକୁ ସବୁଜ ବାଣ ଆସିଛି । ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ବାଣ ଦର ୧୫ରୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ରହିଥିବା ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ବାଣ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଯୋଗାଣ କମିଥିବାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ବାଣ ବଜାରକୁ ଆସିପାରିନାହିଁ । ଫଳରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଦର ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ବଜାର ସରଗରମ ରହିଛି । ଗ୍ରାହକ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ବାଣ କିଣୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପାର କରିବା ନେଇ ବ୍ୟବୟାୟୀ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ।
ବଢିଲା ବାଣ ଦୋକାନ ସଂଖ୍ୟା, ବେପାର ଆଶାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ:
ଓଡ଼ିଶାର ଶିବକାଶୀ ଭାବେ ପରିଚିତ 'ଜଟଣୀ'ରେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ହୋଲସେଲ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତବର୍ଷ ବାଣ ବଜାରରେ ଦୋକାନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି । ଗତବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୯୫ଟି ଦୋକାନକୁ ବାଣ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା । ଚଳିତବର୍ଷ ଶରତ ପାଇକରାୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୧୧୭ଟି ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଇଛି । ଦୋକାନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହ ବଜାରରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ।
ବ୍ୟବସାୟୀ ଏସକେ ରଜୁରୁଲ୍ଲା କହିଛନ୍ତି, "ଏବର୍ଷ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛୁ । ଆମେ ସବୁ ବାଣ ଶିବକାସିରୁ ଆଣିଛୁ । ପିଲା, ମହିଳା ଏବଂ ବୟସ୍କ ଫୁଟାଇବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ରଖିଛୁ । ଏଠାରେ କମ୍ ଦାମରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁହାଇବା ଭଳି ବାଣ ମିଳେ ।"
କେଉଁ କେଉଁ ବାଣ ମିଳୁଛି:
ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ
- ରସୁଣ ବାଣ
- ସିଗାରେଟ୍
- ଅଦା
- ଝୁରଝୁରି
- ପେନ୍ସିଲ୍ ବାଣ
- କିଟ୍କାଟ୍ ବାଣ
ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ବାଣ
- ବଡ଼ ବଡ଼ ଝୁରଝୁରି
- ରକେଟ୍
- ସର୍ଟସ୍
- ବମ୍
- ଲଙ୍କା ବାଣ
ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ବାଣ ଶିବକାଶୀରୁ ଜଟଣୀ ବାଣ ବଜାରକୁ ଆସିଥିବା ନେଇ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶାସନର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ବାଣ ବଜାରରେ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ଓ ଅଗ୍ନିନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଭଳି ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ...
- ବାଣ ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନି ନିରୋଧକ ଟିଣ ଛାତ ବ୍ୟବହାର
- ଦୋକାନ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟରେ ୨୦ ଫୁଟ୍ ବ୍ୟବଧାନ
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲିଭା ଯନ୍ତ୍ର ଓ ପାଣି ଡ୍ରମ
- ଦୋକାନ ବାହାରେ ଧୂମପାନ ନିଷେଧ ବୋର୍ଡ
- ବାଣ ବଜାରରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ରହିଛି
- ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୩ଟି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବାଇକ୍
ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତା:
ବାଣ ବଜାରରେ ବେପାର ଭଲ ହେବା ନେଇ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । ବିଶ୍ୱରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଅଧିକ ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଓ ସବୁଜ ବାଣ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ପରିବେଶପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସବୁଜ ବାଣ ଫୁଟାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ରହିବ ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଣ:
ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନିଲକୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଶାସନର ନିୟମ ମାନି ଜଟଣୀରେ ୧୧୭ଟି ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି । ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ଜଟଣୀକୁ ଦ୍ବିତୀୟ ଶିବକାଶି ଭାବେ ଜାଣିଛୁ । ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାକୁ ଗ୍ରାହକ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଭଳିକି ଭଳି ବାଣ କିଣି ନିଅନ୍ତି । ବନିତା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ଆର୍ଆର୍, ସୁପ୍ରିମ୍ ଓ ସଟ୍ସ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଣ ଏଠାରେ ମିଳୁଛି ।"
ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ:
ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘର ସମ୍ପାଦକପ୍ରଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ଭୟ ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଅଛି । ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ସୁଲଭ ଦରରେ ବାଣ ମିଳୁଛି । ବହୁ ପ୍ରକାର ବାଣ ଏଠାରେ ମିଳୁଛି । ଆମେ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ରଖି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ । ବ୍ୟବସାୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ ।"
ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘର ସଭାପତି ଚିତ୍ତ ରଞ୍ଜନ ଦଳାଇ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଣ ଦୋକାନ ବଢିଛି । ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଚଳିତବର୍ଷ ଆଠ ଦିନିଆ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡି, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବାଣ ଦର ବଢିଥିବାରୁ ଅଧିକ ବାଣ ବଜାରକୁ ଆସିନାହିଁ । ତଥାପି ଯାହା ଆସିଛି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି ।"
ସେହିଭଳି ବାଣ ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା ଗ୍ରାହକ ଏସ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି, "ବାଣ ପାଇଁ ଜଟଣୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ମୁଁ ଏଠାରୁ ୧୦ ରୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କାର ବାଣ କିଣିସାରିଛି । ଏଠାରେ ଭଲ ଦରରେ ବାଣ ମିଳୁଛି ଏବଂ ବାଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଗହଳି ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି ।"
ବାଣ ଆମଦାନୀ କମିଛି, ଦାମ୍ ବଢିଛି:
ସେହିପରି ବାଣ ହୋଲସେଲର ପ୍ରମୋଦ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଟଣୀରେ ୧୦ଟି ହୋଲସେଲର ବ୍ୟବସାୟୀ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ବାଣ ଆସିବାକଥା ଶିବକାଶୀରୁ ତାହା ଆସିପାରିନି । ସେହିପରି ବାଣ ଦର ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୦ରୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ବଢିଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ହୋଲ ସେଲ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାୟ ଦୁଇରୁ ତିନି କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶା ରଖିଛୁ ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ସବୁଜ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ପରିବେଶର ବନ୍ଧୁ ସାଜନ୍ତୁ:
ସେପଟେ ସବୁଜ ବାଣ ହେଉ କିମ୍ବା ଦେଶୀ, ବାଣ ଫୁଟିଲେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ । ସରକାର ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଓ ପରମ୍ପରା ନାମରେ ବାଣ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ପରିବେଶ ଉପରେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ ରାଜକିଶୋର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି । ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ପରିବେଶକୁ ସଂକଟରେ ନ ପକାଇ ବରଂ ଦୀପ ଜାଳି ପରିବେଶର ବନ୍ଧୁ ସାଜିବାକୁ ସେ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଦୀପାବଳି ହେଉଛି ଆଲୋକ, ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସବର ପର୍ବ । ଏହି ପର୍ବରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୀପ ଜାଳି ଆଲୋକରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବାକୁ ପରିବେଶପ୍ରେମୀମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ବାଣର ଶବ୍ଦ ଓ ଧୂଆଁ ନୁହେଁ, ଦୀପର ଆଲୋକରେ ପର୍ବ ପାଳନ କରି ପରିବେଶର ବନ୍ଧୁ ସାଜିବାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ପାଳିବେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଦୀପାବଳି; ବାଣ-ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ସ୍ଥାନ ନେବ ମାଟି ଦୀପ ଓ ସବୁଜ ଉପହାର
ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଣବଜାର; ଫିକା ପଡ଼ିବ ଆଲୋକର ପର୍ବ, ବତୁରା ବାଣ ଗୋଟାଇ ଖୁସି ସାଉଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ପିଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ,ଖୋରଧା