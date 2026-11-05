ETV Bharat / state

ଦୀପାବଳିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିବକାଶୀ 'ଜଟଣୀ'ରେ ଦମଦାର ବାଣ ବେପାର; ସବୁଜ ବାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବେଶବିତ

Jatani fire cracker market: ଏହି ପର୍ବରେ ବାଣ ନ ଫୁଟାଇ ଦୀପ ଜାଳି ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପାଇଁ ପରିବେଶବିତ୍ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

Jatani fire cracker market Odisha Sivakasi green crackers still pollution concern
ଦୀପାବଳିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିବକାସି 'ଜଟଣୀ'ରେ ଦମ୍‌ଦାର ବେପାର ଆଶା, ସବୁଜ ବାଣ ଉପରେ ଗୁରୁ୍ତ୍ବ, ତଥାପି ଥମୁନି ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 5, 2026 at 5:37 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋରଧା: ଚଳିତବର୍ଷ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିବକାଶୀ 'ଜଟଣୀ'ରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପକେଟ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ । ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପରେ ପାଗକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ବାଣ ବଜାର ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିଛି । ସଠିକ ଉତ୍ପାଦନ ନ ହେବାରୁ ବାଣର ଦାମ୍ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ବଢିଛି । ଏପରି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ବେ ବାଣ ବଜାରରେ ଗରାଖଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । ସରକାର ସବୁଜ ବାଣ ବା ଗ୍ରୀନ କ୍ରାକର୍ସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ଦିଗରେ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ, ସେନେଇ ପରିବେଶବିତ୍ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଦୀପାବଳିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିବକାସି 'ଜଟଣୀ'ରେ ଦମ୍‌ଦାର ବେପାର ଆଶା, ସବୁଜ ବାଣ ଉପରେ ଗୁରୁ୍ତ୍ବ, ତଥାପି ଥମୁନି ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତା (ETV Bharat Odisha)

ଶିବକାଶୀ:
ଜଟଣୀ ବାଣ ବଜାର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖ୍ୟାତ । ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ବାଣ ସାଙ୍ଗକୁ ପକେଟ୍‌କୁ ସୁହାଇବା ଭଳି ଦାମ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦୂରଦୁରାନ୍ତରୁ ଏଠାକୁ ଭିଡି ଆଣେ । ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରୁ ଅନେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଏଠାରେ ଭିଡ ଜମିଥାଏ । ଏଠାରେ ବାଣର ସମ୍ଭାର ଓ ବ୍ୟାପାର ଜମୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର 'ଶିବକାଶୀ' ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । 'ଶିବକାଶୀ' ତାମିଲନାଡୁରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସହର, ଯାହା ବାଣ ତିଆରି ପାଇଁ ଖ୍ୟାତ । ଏହା ଭାରତର 'ବାଣ ସହର' (Cracker City of India) ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏଠାରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ ।

Jatani Firecracker Market
ଜଟଣୀ ବାଣ ବଜାର (ETV Bharat Odisha)

ମହଙ୍ଗା ମାଡ ସତ୍ତ୍ବେ କମିନି ବାଣ କ୍ରେଜ୍:
ଚଳିତବର୍ଷ ତାମିଲନାଡୁର ଶିବକାଶୀରୁ ଜଟଣୀ ବଜାରକୁ ସବୁଜ ବାଣ ଆସିଛି । ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ବାଣ ଦର ୧୫ରୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ରହିଥିବା ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ବାଣ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଯୋଗାଣ କମିଥିବାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ବାଣ ବଜାରକୁ ଆସିପାରିନାହିଁ । ଫଳରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଦର ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ବଜାର ସରଗରମ ରହିଛି । ଗ୍ରାହକ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ବାଣ କିଣୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପାର କରିବା ନେଇ ବ୍ୟବୟାୟୀ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ।

ବଢିଲା ବାଣ ଦୋକାନ ସଂଖ୍ୟା, ବେପାର ଆଶାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ:
ଓଡ଼ିଶାର ଶିବକାଶୀ ଭାବେ ପରିଚିତ 'ଜଟଣୀ'ରେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ହୋଲସେଲ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତବର୍ଷ ବାଣ ବଜାରରେ ଦୋକାନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି । ଗତବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୯୫ଟି ଦୋକାନକୁ ବାଣ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା । ଚଳିତବର୍ଷ ଶରତ ପାଇକରାୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୧୧୭ଟି ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଇଛି । ଦୋକାନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହ ବଜାରରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ।

ବ୍ୟବସାୟୀ ଏସକେ ରଜୁରୁଲ୍ଲା କହିଛନ୍ତି, "ଏବର୍ଷ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛୁ । ଆମେ ସବୁ ବାଣ ଶିବକାସିରୁ ଆଣିଛୁ । ପିଲା, ମହିଳା ଏବଂ ବୟସ୍କ ଫୁଟାଇବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ରଖିଛୁ । ଏଠାରେ କମ୍ ଦାମରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁହାଇବା ଭଳି ବାଣ ମିଳେ ।"

କେଉଁ କେଉଁ ବାଣ ମିଳୁଛି:

ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ

  • ରସୁଣ ବାଣ
  • ସିଗାରେଟ୍
  • ଅଦା
  • ଝୁରଝୁରି
  • ପେନ୍‌ସିଲ୍ ବାଣ
  • କିଟ୍‌କାଟ୍ ବାଣ

ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ବାଣ

  • ବଡ଼ ବଡ଼ ଝୁରଝୁରି
  • ରକେଟ୍
  • ସର୍ଟସ୍
  • ବମ୍
  • ଲଙ୍କା ବାଣ

ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ବାଣ ଶିବକାଶୀରୁ ଜଟଣୀ ବାଣ ବଜାରକୁ ଆସିଥିବା ନେଇ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ।

'Green crackers' craze at the Jatni firecracker market
ଜଟଣୀ ବାଣ ବଜାରରେ ଗ୍ରୀନ କ୍ରାକର୍ସ କ୍ରେଜ୍ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଶାସନର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ବାଣ ବଜାରରେ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ଓ ଅଗ୍ନିନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଭଳି ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ...

  • ବାଣ ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନି ନିରୋଧକ ଟିଣ ଛାତ ବ୍ୟବହାର
  • ଦୋକାନ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟରେ ୨୦ ଫୁଟ୍ ବ୍ୟବଧାନ
  • ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲିଭା ଯନ୍ତ୍ର ଓ ପାଣି ଡ୍ରମ
  • ଦୋକାନ ବାହାରେ ଧୂମପାନ ନିଷେଧ ବୋର୍ଡ
  • ବାଣ ବଜାରରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ରହିଛି
  • ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୩ଟି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବାଇକ୍

ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତା:

ବାଣ ବଜାରରେ ବେପାର ଭଲ ହେବା ନେଇ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । ବିଶ୍ୱରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଅଧିକ ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଓ ସବୁଜ ବାଣ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ପରିବେଶପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସବୁଜ ବାଣ ଫୁଟାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ରହିବ ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

A wide variety of fireworks are displayed in the firework shop.
ବାଣ ଦୋକାନରେ ଭଳିକିଭଳି ବାଣ ସଜ୍ଜା ହୋଇରହିଛି (ETV Bharat Odisha)

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଣ:
ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନିଲକୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଶାସନର ନିୟମ ମାନି ଜଟଣୀରେ ୧୧୭ଟି ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି । ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ଜଟଣୀକୁ ଦ୍ବିତୀୟ ଶିବକାଶି ଭାବେ ଜାଣିଛୁ । ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାକୁ ଗ୍ରାହକ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଭଳିକି ଭଳି ବାଣ କିଣି ନିଅନ୍ତି । ବନିତା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ଆର୍‌ଆର୍, ସୁପ୍ରିମ୍ ଓ ସଟ୍ସ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଣ ଏଠାରେ ମିଳୁଛି ।"

ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ:
ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘର ସମ୍ପାଦକପ୍ରଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ଭୟ ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଅଛି । ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ସୁଲଭ ଦରରେ ବାଣ ମିଳୁଛି । ବହୁ ପ୍ରକାର ବାଣ ଏଠାରେ ମିଳୁଛି । ଆମେ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ରଖି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ । ବ୍ୟବସାୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ ।"

ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘର ସଭାପତି ଚିତ୍ତ ରଞ୍ଜନ ଦଳାଇ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଣ ଦୋକାନ ବଢିଛି । ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଚଳିତବର୍ଷ ଆଠ ଦିନିଆ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡି, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବାଣ ଦର ବଢିଥିବାରୁ ଅଧିକ ବାଣ ବଜାରକୁ ଆସିନାହିଁ । ତଥାପି ଯାହା ଆସିଛି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି ।"

ସେହିଭଳି ବାଣ ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା ଗ୍ରାହକ ଏସ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି, "ବାଣ ପାଇଁ ଜଟଣୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ମୁଁ ଏଠାରୁ ୧୦ ରୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କାର ବାଣ କିଣିସାରିଛି । ଏଠାରେ ଭଲ ଦରରେ ବାଣ ମିଳୁଛି ଏବଂ ବାଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଗହଳି ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି ।"

Crowd of customers at the firecracker shop
ବାଣ ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ (ETV Bharat Odisha)

ବାଣ ଆମଦାନୀ କମିଛି, ଦାମ୍ ବଢିଛି:
ସେହିପରି ବାଣ ହୋଲସେଲର ପ୍ରମୋଦ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଟଣୀରେ ୧୦ଟି ହୋଲସେଲର ବ୍ୟବସାୟୀ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ବାଣ ଆସିବାକଥା ଶିବକାଶୀରୁ ତାହା ଆସିପାରିନି । ସେହିପରି ବାଣ ଦର ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୦ରୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ବଢିଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ହୋଲ ସେଲ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାୟ ଦୁଇରୁ ତିନି କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶା ରଖିଛୁ ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ସବୁଜ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ପରିବେଶର ବନ୍ଧୁ ସାଜନ୍ତୁ:
ସେପଟେ ସବୁଜ ବାଣ ହେଉ କିମ୍ବା ଦେଶୀ, ବାଣ ଫୁଟିଲେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ । ସରକାର ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଓ ପରମ୍ପରା ନାମରେ ବାଣ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ପରିବେଶ ଉପରେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ ରାଜକିଶୋର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି । ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ପରିବେଶକୁ ସଂକଟରେ ନ ପକାଇ ବରଂ ଦୀପ ଜାଳି ପରିବେଶର ବନ୍ଧୁ ସାଜିବାକୁ ସେ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଦୀପାବଳି ହେଉଛି ଆଲୋକ, ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସବର ପର୍ବ । ଏହି ପର୍ବରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୀପ ଜାଳି ଆଲୋକରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବାକୁ ପରିବେଶପ୍ରେମୀମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ବାଣର ଶବ୍ଦ ଓ ଧୂଆଁ ନୁହେଁ, ଦୀପର ଆଲୋକରେ ପର୍ବ ପାଳନ କରି ପରିବେଶର ବନ୍ଧୁ ସାଜିବାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ପାଳିବେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଦୀପାବଳି; ବାଣ-ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ସ୍ଥାନ ନେବ ମାଟି ଦୀପ ଓ ସବୁଜ ଉପହାର

ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଣବଜାର; ଫିକା ପଡ଼ିବ ଆଲୋକର ପର୍ବ, ବତୁରା ବାଣ ଗୋଟାଇ ଖୁସି ସାଉଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ପିଲା


ଇଟିଭି ଭାରତ,ଖୋରଧା

TAGGED:

JATANI FIRE CRACKER MARKET
ODISHA SIVAKASI JATANI CRACKERS
ଖୋରଧା ଜଟଣୀ ବାଣ ବଜାର
ଓଡିଶା ଶିବକାଶୀ ଜଟଣୀ
ଦୀପାବଳି ୨୦୨୬ ଗ୍ରୀନ କ୍ରାକର

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.