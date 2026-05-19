ଦିନ କଟୁନି କି ରାତି ବିତୁନି...ନଜର ଅଟକିଛି ମିଆଜାକି ଆମ୍ବ ଗଛରେ, ବିକିବା ଚିନ୍ତାରେ ଦେବା
ଏତେ ଦାମୀ ଆମ୍ବ...ବିକିବେ କେଉଁଠି, ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବ କିଏ ? ତେଣୁ ବାଡିରେ ଦୁର୍ଲଭ ଆମ୍ବ ଫଳିଥିଲେ ବି ଖୁସିକୁ ଉପଭୋଗ କରି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଦେବା । ରିପୋର୍ଟ-ପଞ୍ଚାନନ ଦାସ
Published : May 19, 2026 at 6:10 PM IST
ମାଲକାନଗିରି:ଗଛରେ ଝୁଲିଛି ମିଆଜାକି ଆମ୍ବ । ଯେମିତି ଲୋଭନୀୟ, ସେମିତି ଆକର୍ଷଣାୟ । ହେଲେ କଣ ହେବ ? ଏଇ ଆମ୍ବ ଏବେ ଗଛ ମାଲିକ ଦେବା ମାଡକାମୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢାଇ ଦେଇଛି, ନିଦ ହଜେଇ ଦେଇଛି । ଦିନ ରାତି ଏହି ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନଜର ଅଟକି ରହିଛି । ଗଛ ଚାରିପଟେ ବୁଲିଛି ବାଉଁଶ ବାଡ । ତଥାପି ତାଙ୍କର ମନ ବୁଝୁନି । ରାତିରେ ଗଛମୂଳେ ଖଟିଆ ପକେଇ ଶୋଉଛନ୍ତି । ଘାରିଛି ଚୋର ଭୟ । କାଳେ କିଏ ନେଇଯିବ କି ! ବିକି ଦେଲେ ଚିନ୍ତା ଯାଆନ୍ତା । ହେଲେ ବିକିବେ କେଉଁଠି ? ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବ କିଏ ? ସୁନାଠାରୁ ଅଧିକ ଦାମ ଏ ଆମ୍ବ କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆଗଭର ହେଲେ ତ ! ତେଣୁ ବାଡିରେ ଦୁର୍ଲଭ, ଦାମୀ, ସୁଆଦିଆ ଆମ୍ବ ଫଳିବାର ଖୁସିକୁ ନା ଉପଭୋଗ କରି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ସେଥିରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ।
ଆମ୍ବ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ହେଲେ କିଣିବ କିଏ ?
ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ତମସା ଗାଁର ଦେବା ମାଡକାମୀଙ୍କ ବାଡିରେ ଫଳିଛି ବିଶ୍ଵର ସବୁଠୁ ଦାମୀ ମିଆଜାକି ଆମ୍ବ । ଜାପାନ ପ୍ରଜାତିର ଏହି ଗଛକୁ ଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଖୁବ ଯତ୍ନରେ ବଢାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେବା । ଏବେ ମିଳିଛି ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ । ଏବର୍ଷ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି । ଆମ୍ବକୁ ଦେଖି ତ ଦେବା ପ୍ରଥମେ ଖୁବ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ । ହେଲେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଖୁସି ଚିନ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ବିଦେଶରେ ମିଆଜାକି ଆମ୍ବର ଦର କିଲୋ ପ୍ରତି ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୨ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ହେଲେ ଏଠି କିଏ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆମ୍ବ ନେବ ? ଏପଟେ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ପାଚି ଗଲାଣି । କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ବିକିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ । ତେଣୁ ଗଛକୁ ବାଉଁଶ ବାଡ ଦେଇ ରଖିବା ସହ ରାତିରେ ଗଛ ତଳେ ଖଟିଆ ପକେଇ ଶୋଉଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚାରା ଆସିଲା, ମାଲକାନଗିରିରେ ଫଳ ଫଳିଲା
୪ ବର୍ଷ ତଳେ ମାଲକାନଗିରିର ସର୍ବ କୁମାର ବିଷୋୟୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେବାଙ୍କୁ ଏହି ମିଆଜାକି ଆମ୍ବ ଚାରା ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। ନିଜ ବାଡିରେ ଜାଗା ନଥିବାରୁ ସର୍ବ କୁମାର ଦେବାଙ୍କୁ ଚାରାଟି ଦେଇ ବଗିଚାରେ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ । ଏବେ ସେହି ଚାରା, ଗଛ ହୋଇଛି ଓ ସେଥିରେ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବର ଓଜନ ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ । ଆଉ ଦାମ..ସୁନାଠୁ ବି ମହଙ୍ଗା ।
କୃଷି ବିଭାଗ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା
ଜାପାନରେ ଏହି ଆମ୍ବ ଫଳୁଛି। ଏହି ଆମ୍ବକୁ ଜାପାନୀ ଭାଷାରେ ତାୟୋଗ- ନୋ- ତମାଗୋ ବା ଏଗ୍ ଅଫ ସନ୍ ଅର୍ଥାତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେବାଙ୍କ ବାଡିରେ ଫଳୁଥିବା ଏହି ଆମ୍ବ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । ହେଲେ ଦେବାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଏତିକି ଯେ, ଜିଲ୍ଲା କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଆମ୍ବ କିଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି । ଆଗକୁ ଏହି ଆମ୍ବ ଗଛ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଦେବା । ସେ କହନ୍ତି, 'ଏହାକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ବିକିବେ ସେ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଘାରିଛି । ଏଥି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ବିଭାଗର ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ।'
ସମାଜସେବୀ ସର୍ବ କୁମାର ବିଷୋୟୀ କହିଛନ୍ତି, 'ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଭଳି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେବା ମାଡକାମୀ ଏହି ଗଛ ଲଗାଇ ସଫଳ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଯଦି ହର୍ଟିକଲ୍ଚର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଚାଷୀ ସଫଳ ମିଆଜାକି ଆମ୍ବ ଚାଷ କରି ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସଜାଡି ପାରନ୍ତେ ।'
ମାଳଭୂମି ମାଲକାନଗିରିରେ ମିଆଜାକି ଆମ୍ବ ଫଳିବା ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କରିବା ଇଚ୍ଛା ଅନେକ ଚାଷୀ ରଖିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏହାରା ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦେଶର ୨/୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଆମ୍ବ ଗଛ ରହିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁରରେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଆମ୍ବ ବଗିଚା ରହିଛି। ସେହିପରି ଆମ ରାଜ୍ୟର ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ଖରିଆର ରୋଡ଼ ଏନଏସି ନିବାସୀ ନାରାୟଣ ଯାହାନାବାଦୀଙ୍କ ବଗିଚାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିି ମଆଜାକି ଗଛ 8ଟି ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିିରି
