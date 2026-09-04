ଇସ୍କନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଧୁମ୍ଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ
ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଇସ୍କନରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : September 4, 2026 at 2:46 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଇସ୍କନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଧୁମ୍ଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ । ଭକ୍ତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ଭିଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ସାଙ୍ଗକୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସାଜି ବିଭୁ ପ୍ରେମରେ ବିଭୋର ଭକ୍ତ ।
ଇସ୍କନରେ ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ
ଆଜି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ଭକ୍ତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ଇସ୍କନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ମହୋତ୍ସବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଇସ୍କନରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭିଡ ଭିତରେ ବି ଧାଡିରେ ଛିଡା ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ପରମାନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ‘ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରେ ରାମ’ ଧ୍ୱନିରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ମନ୍ଦିର ପରିସର।
ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଦିନବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ ୮ଟାରୁ ରାତି ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଜନ ଓ କୀର୍ତ୍ତନ ଜାରି ରହିବ। ରାତି ୯ଟାରୁ ୧୧ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଚନ ପରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଅବସରରେ ମହାଅଭିଷେକ ଓ ମହାଆରତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଯାତାୟାତ ଓ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ଏଥିସହ ଚୋରି ଓ ଲୁଟପାଟ ଭଳି ଘଟଣା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ଭକ୍ତମାନେ ଉପବାସ ରଖିବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ଆଖିରେ ଭକ୍ତିର ଲୁହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାଆ କୋଳକୁ ସନ୍ତାନ ମିଳିଥିବା କହି ଭକ୍ତିରେ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଆଉ ପୁଅକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ସଜେଇ ସାଥିରେ ଶ୍ରୀହରୀ ନକଙ୍କ ଦର୍ଶକ କରି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।
ଆଜିର ଦିନରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତ ମାନସିକ ପ୍ରଭୁ ପୂରଣ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ବାସ ରଖି ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ସେହିପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ ରୁ ରାତି ୧୨ଟା ଯାଏଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦିନକ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ ୧୮ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ, ଜଳେଶପଟ୍ଟାରେ ନିରାଡମ୍ବର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର