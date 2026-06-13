ରାଜଧାନୀରେ ହେବ ଜନାଶ୍ରୟ: ୨୦୦୦ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ରହଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଗମନାଗମନର ବିକାଶ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡାଇବାକୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତାରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : June 13, 2026 at 7:19 AM IST
Janashray in Bhubaneswar, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେପି ସରକାରର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ବିବିଧ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ ରାସ୍ତାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡାଇବାକୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତାରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ୩ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମାଥ୍ମାଟିକ୍ସ ଠାରୁ ଏକାମ୍ର କାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ୬ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସେହିପରି ଜୟଦେବ ବିହାର-ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ରାଜଧାନୀରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଜନାଶ୍ରୟ
ସେହିପରି ରାଜଧାନୀରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଜନାଶ୍ରୟ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନପଥରେ ଜନାଶ୍ରୟ ଭବନର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନିରାପଦ ରହଣୀ ପାଇଁ ଜନପଥ ଠାରେ ଏକ ୨୦ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଜନାଶ୍ରୟ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି । ୮୭୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଭବନରେ ୨୦୦୦ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସହ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ରହଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା; କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ୫ କେଜି ଚାଉଳ, ବର୍ଷକୁ ୮,୮୧୩ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାକୁ BMC ଆରମ୍ଭ କଲା PET ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଦୋକାନରେ ଲାଗିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଗ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର