ଦେଓଗାଁରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଇଥାନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ୍କୁ ବିରୋଧ, ଜନଜାଗରଣ ପଦଯାତ୍ରା କରି କାରଖାନା ବନ୍ଦ ଦାବି
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗାଁରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଇଥାନଲ କାରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । କାରଖାନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାନେଶ୍ଵର ବ୍ଲକର ଦେଓଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଇଥାନଲ କାରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ । କାରଖାନା ହେଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ଚାଷୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହି କାରଖାନା ତିଆରିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଜନ ଜାଗରଣ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି । ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ।
'ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ':
ଜନଜାଗରଣ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସବ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛୁ ଯେ, ଇଥାନଲ କାରଖାନା ଭଳି ଏକ ବିଷାକ୍ତ କାରଖାନାକୁ ଏଠାରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରି ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉଛି । ଘଞ୍ଚ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏହାକୁ ତିଆରି ପାଇଁ ଜାଗା ଦିଆଯାଇଛି । ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଡିଏଫଓ କେତେ ଟଙ୍କା ଖାଇ ଏହି କାରଖାନାକୁ ଏଠାରେ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ । ନିୟମାବଳୀ ହିସାବରେ 10 କିମି ଭିତରେ ଯଦି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବ, ଜଳର ଉତ୍ସ ଥିବ ତଥା ହାତୀ ଚଲାପଥ କିମ୍ବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ ଥିଲେ ଏହି କାରଖାନାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା କଥା ନୁହେଁ । ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ NOC ନିଆଯାଇଛି । ଏହା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏହି କାରଖାନା ହେଲେ ଦୈନିକ 10 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ପ୍ରଦୂଷିତ ପାଣି ବାହାରିବ ଓ ମହାନଦୀରେ ମିଶି ଏହାର ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବ । ତେଣୁ ଆମେ ଏହି କାରଖାନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛୁ । ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ ।
ଲୋୟାର ପିଏମଜିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ:
କାରଖାନାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ସଞ୍ଜୀବ ସାଗର କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ବିରୋଧ କରିବାରର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ, ସରପଞ୍ଚ ମିଥ୍ୟା NOC ଦେଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ କିମ୍ବ ଜନଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ । ସରପଞ୍ଚ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ NOC ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଯଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହୁଏ ଏଠାରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରଦୂଷିତ ପାଣି, ପବନ ଓ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯୋଗୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ । ଏହାର ପ୍ରଦୂଷିତ ପାଣି ମହାନଦୀରେ ମିଶିଲେ ମାଛ ବଂଶ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କୈବର୍ତ୍ତ ସମାଜର ବହୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଯେଉଁମାନେ ମହାନଦୀରୁ ମାଛ ମାରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ହରେଇବେ । ଏଠାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ମହାନଦୀରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଉଠାଇ ଚାଷ କରୁଥିବାରୁ, ମହାନଦୀ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଲେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ଓ ଚାଷ ଉଭୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି କାରଖାନାର ବିରୋଧ କରୁଛୁ । ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ନ ମାନିବ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋୟାର ପିଏମଜିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ।"
କାରଖାନା ବନ୍ଦ ଦାବି:
ଜନଜାଗରଣ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ପଲ୍ଲବୀ ଦନ୍ତା କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ବିଷାକ୍ତ କାରଖାନା । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ । ଏଠାରୁ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ମହାନଦୀରେ ମିଶିଲେ ମାଛ ସବୁ ମରିବେ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ସ୍ଥାନୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବ ଓ ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ । ଏହାସହ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଶିକାର ହେବେ । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେଉ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛୁ ।"
'ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖି କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା କଥା ନୁହେଁ':
ସମ୍ବଲପୁରର ପରିବେଶବିତ୍ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଏହି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, "ଇଥାନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶ ଉପରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ରହୁଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଥାନଲ ତିଆରିରେ ପାଣିର ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳକ୍ଲୀଷ୍ଟତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବାରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାର ପାଣିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । ଆଉ ଦେଓଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମରୁ ଜଳର ସମସ୍ୟା ରହିଆସିଛି । ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ । ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ତାହା ଦେଖିବା କଥା । ଏହାସହ ଏଠାରୁ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମହାନଦୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳଉତ୍ସ ଗୁଡିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଏହାସହ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ହେବ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି କାରଖାନାରୁ ଭୋଲାଟାଇଲ ଅର୍ଗାନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ତାହା ବହୁମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାଏ । ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ମୃତିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହିଭଳି କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦରକାର । ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖି ଏହିଭଳି କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା କଥା ନୁହେଁ ।
ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "ଇଥାନଲ କାରଖାନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି । କାରଣ ଆଗକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡିକରେ ଡିଜେଲ ଓ ପେଟ୍ରୋଲରେ 10% ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇ ବିକ୍ରି କରାଯିବ । ଯେହେତୁ ଆମ ଦେଶ ଡିଜେଲ, ପେଟ୍ରୋଲରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏକ ସ୍କିମ କରି ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି । କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ଇଥାନଲ ଉତ୍ପାଦନ କରି ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ । କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ଇଥାନଲକୁ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲରେ 10 % ଇଥାନଲ ମିଶାଇ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ ।"
ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି କରାଯିବ:
"ଏହି ଇଥାନଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କରିବାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକ କ୍ଳିଅରାନ୍ସ ଦେଇଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଏହି କ୍ଳିଅରେନ୍ସ 2021 ମସିହାରୁ ପାଇସାରିଛି । ଏହି କ୍ଳିଅରାନ୍ସ ପାଇ ସାରିବା ପରେ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡରୁ "କଂସେଣ୍ଟ ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ" ବା (Consent to establish) ନେବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଦେଓଗାଁର ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ "କଂସେଣ୍ଟ ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ" ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ମୁଖ୍ୟାଳୟ 2021 ମସିହାରୁ ଦେଇସାରିଛି । ପରେ ସେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହା ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା ଭଳି କାରଖାନା ନୁହେଁ । ଦେଓଗାଁରେ ହେଉଥିବା ଇଥାନଲ କାରଖାନାରେ ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ ବା ଖୁଦରୁ ଇଥାନଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ । ଏହି କାରଖାନାରେ ବହୁତ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ ତାହା ସତ କିନ୍ତୁ ଏହି କମ୍ପାନୀରେ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲାଗିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷିତ ପାଣିକୁ ପୁଣି ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ କରି ସେହି ପାଣିକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଏଠାରୁ କୌଣସି ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ବାହାରକୁ ନିର୍ଗତ ହେବ ନାହିଁ । ଏହାସହ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ସେମାନେ ଏକ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବେ । ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ।
