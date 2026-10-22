ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଜନ ସମ୍ବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ; ଯାତ୍ରୀ କହିଲେ ସମସ୍ୟା, ରେଳବାଇ ଦେଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରେଳବାଇ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସେବାର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : October 22, 2026 at 2:26 PM IST
ଯାଜପୁର: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିଲା ରେଳବାଇ । ଆଜି ଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ୧୬୦ରୁ ୧୭୦ ଷ୍ଟେସନରେ ଜନ ସମ୍ବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ସଫେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଉପରେ ଦିଆଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ବ ।
ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଅଭିଯୋଗ ଓ ପରାମର୍ଶ ଶୁଣିବାକୁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜନସଂବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରେଳବାଇ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସେବାର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୧୬୦ରୁ ୧୭୦ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି । ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଓ ପରାମର୍ଶ ଶୁଣିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସୁଧାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜନ ସମ୍ବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଷ୍ଟେସନର ସୁବିଧା ନେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ମତାମତ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସଫେଇକୁ ନେଇ କେତେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ସହ ଷ୍ଟେସନ, ଟ୍ରେନ୍ ଓ ରେଳବାଇ କାର୍ଯ୍ୟଶାଳାର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ରେଳବାଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି । ଜନ ସମ୍ବାଦ ପରେ ସଫେଇ ଅଭିଯାନରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସିଟ୍, ଲିଫ୍ଟ ଓ ଏସ୍କାଲେଟର ଭଳି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ଷ୍ଟେସନରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀ ଓ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ ନକରି କାମ ଶେଷ କରିବା ରେଳବାଇ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଛି । ଏହି କାରଣରୁ କେତେକ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାରେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ।
ତଥାପି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, କଟକ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନର ଉନ୍ନତୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଥିବା ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରେଳ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ।
ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେସନ ବହୁତ ସଫା ସୁତରା ରହିଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁତି ଉନ୍ନତ ସେବା ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଅଛି । ଆଉ ଜଣେ ରେଳ ଯାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଅନେକ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି ବସିବା ପାଇଁ ସିଟ ଭରପୁର ଭାବରେ ରହୁନାହିଁ । ଶୌଚାଳୟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସଫା ରହୁନାହିଁ, ଟ୍ରେନ ଠିକ ସମୟରେ ଚଳାଚଳ କରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଯାତ୍ରୀ ।
ଏ ନେଇ ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳପଥର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ପରମେଶ୍ୱର ଫୁଙ୍କୱାଲ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଡି ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସମସ୍ୟା ସଂପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛୁ । ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ । ଯେମିତି ଯାତ୍ରୀ ଏଠି ଓହ୍ଲାଇଲେ କହିବେ, ଭୁବନେଶ୍ବର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପରି ସୁବିଧା କେଉଁଠି ନାହିଁ । ପରିଚ୍ଛନ୍ମତା ସହ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆମେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ । ରେଳବାଇର ଫୋକସ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ବସିବା ପାଇଁ ସିଟ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ରହିବ ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପାର୍ବଣ ବୋନସ ; ୭୮ ଦିନର ପିଏଲବି ପାଇବେ 11 ଲକ୍ଷ 40 ହଜାର ଅଣ ଗେଜେଟେଡ୍ କର୍ମଚାରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଡ୍ରୋନ୍ ନଜରରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ; 11ଟି ଡ୍ରୋନରେ 284 ଷ୍ଟେସନ୍ ଉପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ, ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଡବଲ୍