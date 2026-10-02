ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଂଗ୍ରେସର ଜନ ଜାଗରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ
ଖଣି ଆଇନ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଓ ବନ୍ୟା କ୍ଷତିପୂରଣକୁ ନେଇ ସରକାରକୁ ଘେରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଆଉ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଡାକରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : October 2, 2026 at 10:07 PM IST
Congress Jan Jagaran Satyagraha, ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଜନ ଜାଗରଣ ଅଭିଯାନ । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗାର କଇଥାରୁ ଭେଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସର ପଦଯାତ୍ରା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଏବଂ ତା’ପରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା । ସବୁଠି ଉଠିଛି ଭୋଟ ଅଧିକାର ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଏହାସହ ଖଣି ଆଇନ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଓ ବନ୍ୟା କ୍ଷତିପୂରଣକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାରକୁ ଘେରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଆଉ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଡାକରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୮ରେ ସକାଳ ୬ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଆହ୍ୱାନ ।
ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅହିଂସାର ରାସ୍ତାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ମୁହଁରେ ନାରା, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜନ ଜାଗରଣ । ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ଆନ୍ଦୋଳନର ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମାହାଙ୍ଗାର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ, ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ । ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପଦଯାତ୍ରା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ମାହାଙ୍ଗାର କଇଥାରୁ ଭେଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରାରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ବିଜେପି ସରକାରର ବିଫଳତାକୁ ଆୟୁଧ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ । ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସେବାଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ।
ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଚାରିଟି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରହିଛି, ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା, ୨୦୨୬ର MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ରଦ୍ଦ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ।ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍ରେ ରହିଛି ଚାରିଟି ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଭୋଟ ଅଧିକାର, ଖଣି ଓ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାର, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବନ୍ୟା କ୍ଷତିପୂରଣ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ: ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ୮ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ ପ୍ରତିବାଦ, ୮ରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅକ୍ଟୋବର ୮ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା: ବିଜେଡି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର