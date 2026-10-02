ETV Bharat / state

ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଂଗ୍ରେସର ଜନ ଜାଗରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ

ଖଣି ଆଇନ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଓ ବନ୍ୟା କ୍ଷତିପୂରଣକୁ ନେଇ ସରକାରକୁ ଘେରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଆଉ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଡାକରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

'Jan Jagaran Satyagraha' launched on Gandhi Jayanti.
ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜନ ଜାଗରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 2, 2026 at 10:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Congress Jan Jagaran Satyagraha, ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଜନ ଜାଗରଣ ଅଭିଯାନ । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗାର କଇଥାରୁ ଭେଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସର ପଦଯାତ୍ରା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଏବଂ ତା’ପରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା । ସବୁଠି ଉଠିଛି ଭୋଟ ଅଧିକାର ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଏହାସହ ଖଣି ଆଇନ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଓ ବନ୍ୟା କ୍ଷତିପୂରଣକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାରକୁ ଘେରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଆଉ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଡାକରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୮ରେ ସକାଳ ୬ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଆହ୍ୱାନ ।

ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜନ ଜାଗରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ (ETV Bharat Odisha)


ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅହିଂସାର ରାସ୍ତାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ମୁହଁରେ ନାରା, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜନ ଜାଗରଣ । ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ଆନ୍ଦୋଳନର ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମାହାଙ୍ଗାର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ, ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ । ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପଦଯାତ୍ରା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ମାହାଙ୍ଗାର କଇଥାରୁ ଭେଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରାରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।


ବିଜେପି ସରକାରର ବିଫଳତାକୁ ଆୟୁଧ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ । ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସେବାଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ।

କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗାର କଇଥାରୁ ଭେଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସର ପଦଯାତ୍ରା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଏବଂ ତା’ପରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା ।
କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗାର କଇଥାରୁ ଭେଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସର ପଦଯାତ୍ରା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଏବଂ ତା’ପରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା । (ETV Bharat Odisha)
ଭୋଟ ଅଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏବେ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ଦେବାକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ଘୋଷଣା କରିଛି ‘ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ ସପ୍ତାହ’ । ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକସ୍ତରରେ ବୈଠକ, ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ, ପଦଯାତ୍ରା ଓ ଜନଜାଗରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ । ୬ ତାରିଖରେ ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରା ଓ ଜନସଭା, ୭ରେ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ୮ରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବନ୍ଦ ଡାକ ଦିଆଯାଇଛି ।


ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଚାରିଟି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରହିଛି, ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା, ୨୦୨୬ର MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ରଦ୍ଦ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ।ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍‌ରେ ରହିଛି ଚାରିଟି ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଭୋଟ ଅଧିକାର, ଖଣି ଓ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାର, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବନ୍ୟା କ୍ଷତିପୂରଣ ।

ମାହାଙ୍ଗାର କଇଥାରୁ ଭେଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରାରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।
ମାହାଙ୍ଗାର କଇଥାରୁ ଭେଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରାରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। (ETV Bharat Odisha)
ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ସହ ସିପିଆଇ, ସିପିଏମ, ସିପିଆଇ ଏମଏଲ, ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ, ଏନସିପି, ଆରଜଡି ଓ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ମିଳିତ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକ ଦେଇଛନ୍ତି ।ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀର ସତ୍ୟାଗ୍ରହରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜନ ଜାଗରଣ ଏବେ ୮ ଅକ୍ଟୋବରର ବନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି । ଭୋଟ ଅଧିକାରଠାରୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଠାରୁ ବନ୍ୟା କ୍ଷତିପୂରଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏକାଠି କରିଛି ବିରୋଧୀ ଶିବିର । ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ଜନଜାଗରଣ କେତେ ଦୂର ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ୮ ତାରିଖର ବନ୍ଦରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।ଗାନ୍ଧିଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ନଭେମ୍ବର ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମାସ ବ୍ୟାପୀ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ: ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ୮ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ ପ୍ରତିବାଦ, ୮ରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅକ୍ଟୋବର ୮ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା: ବିଜେଡି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ଜନ ଜାଗରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ
JAN JAGARAN SATYAGRAHA
INDIA BLOC
କଂଗ୍ରେସର ଜନ ଜାଗରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ
CONGRESS JAN JAGARAN SATYAGRAHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.