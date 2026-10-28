ଜଳେଶ୍ବର ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣା: ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଲେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଓ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ
ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : October 28, 2026 at 9:38 PM IST
BALESWAR RAPE AND MURDER CASE, ବାଲେଶ୍ଵର: ଜଳେଶ୍ୱରରେ ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ମୃତ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗତ ୧୬ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନାବାଳିକା ଚାଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ନାମ୍ପୋ ଫାଣ୍ଡିରେ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ କାହ୍ନୁ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରି ପୋଲିସ ଜିମା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତେବେ ପୋଲିସ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ନକରି ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ, ଗତ ୨୨ ତାରିଖରେ ଏକ ଧାନ ବିଲ ନିକଟ ବୁଦା ମୂଳରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛି ।
ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି ଓ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର ମୃତ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ତଥ୍ୟ ନେବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସପିଙ୍କ ସହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଏହି ମାମଲାର ସମୀକ୍ଷା କରଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ ତାରିଖରେ ଆମ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଗ୍ରହଣ କରି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏବଂ ଡିସିପିଓଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ କରିଥିଲା । ଏନେଇ ଆମେ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଆମକୁ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଓ ଜଘନ୍ୟ ଘଟଣା । ଆମେ ପ୍ରାୟ ୨୩ ତାରିଖରେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ । ଆଜି ମୃତ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ବାପାମାଆଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ପରିବାର ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି । ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା, ସେଥିରେ ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶ ନଥିବାରୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦରୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନ ହୋଇପାରେ । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିଛି । ଆଜି ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ସମୟରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା କିପରି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ । କାରଣ, ଏହି ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରୁରିକାଳୀନ ପାଣ୍ଠିରୁ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛିଟା ସୁଧାର ଆସିପାରିବ । ଓଡ଼ିଶାରେ, ବିଶେଷକରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନାରେ ଥିବା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ପୋଲିସ ଏକକଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ କେତେକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କିପରି ସଜାଗ ଓ ସଚେତନ ରହିବ, ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ କିପରି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, ସେନେଇ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।"
ଏହି ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଓ ଦୁଃଖଦ । ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ମର୍ମାହତ କରିବା ଭଳି ଘଟଣା । ସରକାର ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେପରି ଶୀଘ୍ର ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଏଥିସହ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେପରି ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ପରିବାରକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ଆଗୁଆ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛି । ଏଥିସହ ପରିବାରକୁ ମାଗଣା ଆଇନଗତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି । ପୋକ୍ସୋ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମାମଲାର ବିଚାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତରେ କିପରି ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କୁ କିପରି ଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଏହି ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ, ତଦନ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ କାହାରିକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ । ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ଅଭିଯୋଗ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା, ମାମଲା କେବେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତ କେଉଁ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛି । ଯଦି ଆଉ କିଛି ତଦନ୍ତ ବାକି ରହିଛି, ତେବେ ତାହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଆମେ ଆଜି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛୁ । ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୀଘ୍ର ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏଥିସହ ମାମଲାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ ଯେପରି ନିର୍ଭୟରେ ଆଗକୁ ଆସି ନିଜର ବୟାନ ଦେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଯେପରି ଭୟଭୀତ କରିନପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବଢ଼ାଇବା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜଣେ ଯୁକ୍ତ ତିନିରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଘଟଣା ପରେ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଆମେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣା: ଦୁଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଜଳେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଠପ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନାବାଳିକାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର: ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର