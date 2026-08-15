କମୁଛି ଜଳକା, ବଢୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା; ବାଲେଶ୍ୱରର 4 ବ୍ଲକରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ନଦୀବନ୍ଧ ଅତଡ଼ା ଖସିଲା
ବାଲେଶ୍ୱରର ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅପରେସନ୍ ସେଣ୍ଟର 24 ଘଣ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : August 15, 2026 at 9:04 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଧିରେ ଧିରେ କମୁଥିବା ବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର ଏବେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ରାଜଘାଟଠାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଟପିଛି । ଏଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୦.୩୬ ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର ୧୦.୪୫ ମିଟର ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଫଳରେ ଜଳେଶ୍ୱର, ଭୋଗରାଇ, ବାଲିଆପାଳ ଏବଂ ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଦ୍ରାଇଁଆ ନିକଟସ୍ଥ କବରପଦା ଠାରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ପ୍ରାୟ ୫୦ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ନଦୀବନ୍ଧର ଅତଡ଼ା ଖସି ଧସିଯାଉଛି । ଯଦି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ନଦୀର ଏକ ନୂଆ ଶାଖା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବ୍ୟାପକ ଗ୍ରାମ ଓ ଚାଷଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି । ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜଳେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱନୀ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ବନ୍ଧ ମରାମତି ଓ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଜଳକା ନଦୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ପରେ ଏବେ ତଳକୁ ଖସୁଛି, ମାତ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ବିପଦ ଛିଡ଼ା କରିଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିବାରୁ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଥର ପ୍ୟାଚିଂ ଏବଂ ସ୍ପିଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଓ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଜଳେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଯେପରି ଏ ସଡ଼କ ଭାଙ୍ଗି ନଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ୟାକିଂ ଦିଆଯିବ । ସଡ଼କ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିକି ପାଣି ପଶିଗଲେ କାଦ୍ରାଇଆଁର ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ । ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ମୋର ମିଟିଂ ଥିଲା, ମୁଁ ଆସିପାରି ନଥିଲି । ମୋର ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସିଥିଲେ, ଇରିଗେସନ ବିଭାଗ ଏସି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ । ସେମାନେ ଦେଖିକି ଗଲା ପରେ ଯାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କଲେ । ଏସି ଆଜି ସକାଳେ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଉଛି, ସେମାନେ ବହ୍ଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସେଠି କାମ କରିବେ । ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର, ଯେମିତି ରାସ୍ତା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ନହେବ । ପରେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରି ସିପେଜ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିଲେ ସଡ଼କଟା ବଞ୍ଚିଯିବ । ନହେଲେ ସଡ଼କଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।"
ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଯେତିକି ବଢୁଛି ସେତିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସେଖ ସାରୁନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ସବୁ କାଲିଠାରୁ ଭୟଭୀତ ଅଛୁ। କାହିଁକିନା କାଲିଠୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବହୁତ ଥର ସୂଚନା ଦେଲୁ, ଫୋନ୍ କଲୁ, ଡକେଇଲୁ । କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ । ଦେଖିକି ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି କହିକି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଲୁଚିକି ପଳେଇଲେ । ତଳ ଶୁରା ଦେଇକି ମାଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖସିଲାଣି, ପାଣି ଯାଉଛି । ତେଣୁ ଏ କାଦ୍ରାଇଆଁ ବାସିନ୍ଦା ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ।
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ରାଜଘାଟକୁ, ଭେଲୁରା, ସନ୍ତୋଷପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି । ପାଉଁଶକୁଲି ଦେଇକି ଆମ୍ବକୁଡୁଚି, ଗିଲାଯୋଡ଼ି, କରୁଆ, ବେଲି, ସିଙ୍ଗଲା ସବୁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଏ ରାସ୍ତାଟା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁଠୁ ଧିତପୁରା ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି, ଆରପଟେ ତେଘରୀ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଅଛି, ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି । ଆଜି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଧାୟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଯାହା ହେଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ - ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର; ୯୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର