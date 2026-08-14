ଜଳକା ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ପାର୍, ଯାଜପୁର ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷର ଦ୍ବିତୀୟ ବନ୍ୟା
ଯାଜପୁର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ପୁଣିଥରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ/ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : August 14, 2026 at 12:57 PM IST
Jalaka and Baitarani River ବାଲେଶ୍ବର/ଯାଜପୁର: ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳକା ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ବାଲେଶ୍ବରରେ ଜଳକା ନଦୀରରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଅନେକ ଗାଁକୁ ବନ୍ୟାଜଳ ଘେରି ରହିଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୩୦୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଯାଜପୁର ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ପାର କରିଛି । ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।
ଜଳକା ନଦୀରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା:
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଜଳକା ନଦୀରେ ପୁଣିଥରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏବେ ବିପଦ ସଂକେତର ବହୁ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମଥାନି ଠାରେ ଜଳକା ନଦୀର ବିପଦ ସଂକେତ ୬.୫୦ ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ, ଆଜି ସକାଳ ୬ଟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ୭.୪୦ ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଗୋଟିଏ ଋତୁରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଜଳକାରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥିବାରୁ ନଦୀକୂଳିଆ ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ବନ୍ୟା ପାଣି:
ବନ୍ୟା ପାଣି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପଶିଯିବା ଫଳରେ ଅନେକ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତା-ମଥାନି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏବେ ୪ରୁ ୫ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚର ବନ୍ୟାଜଳ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଗମନାଗମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି । କେବଳ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ବ୍ୟାପକ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି । ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଫସଲ ବୁଡ଼ିଯାଇ କେବଳ ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ଚାଷୀକୂଳଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ।
ବସ୍ତା ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି:
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଏବେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ମଥାନି, ବାହାର୍ଦ୍ଦା, କୁଡିଆ, ସଦାନନ୍ଦପୁର, ପତ୍ରଝଡା, ଦୁଧହଂସା, ଦରଡ଼ା, ମୁକୁଳିଶି ଏବଂ ଚକୁରାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ଲୋକ ଦୟନୀୟ ଭାବେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକର ରସଲପୁର ଓ ଶ୍ରୀରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରିଲିଫ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ପାର:
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବା ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଆଖୁଆପଦା ଆନିକଟ ନିକଟରେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦସଂକେତ ଉପରେ ରହିଛି । ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଯାହାଫଳରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଆଖୁଆପଦା ଆନିକଟ ନିକଟରେ ବିପଦ ସଂକେତ 18:33 ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ଏବେ 19.27 ମିଟର ପାଣି ଚାଲୁଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ନଦୀକୁଳିଆ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
୨୦ ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ୩୦୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର/ଯାଜପୁର