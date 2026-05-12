ରବି ଧାନ ଫସଲ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ
ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଳି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କୃତ୍ରିମ ମରୁଡିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ମୋତିଲାଲ ବାଗ
Published : May 12, 2026 at 5:10 PM IST
ନୂଆପଡା: କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ । ରବି ଫସଲ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଏଭଳି ନିଆରା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ କର୍ମୀ । ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଇଫ ଲାଇନ କୁହା ଯାଉଥିବା ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ପତୋରା ଡ୍ୟାମ ପାଣି ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି । ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ ରବି ଧାନ ଫସଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ସମୂହ ମିଶି ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିଛନ୍ତି ।
ତୁରନ୍ତ ରବି ଧାନ ଫସଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକର ପ୍ରତି 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, କେସିସି ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବା, ଆସନ୍ତା ଖରିଫ ଫସଳ ପାଇଁ ବିହନ ସାର ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରି ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପାତୋରା ଡ୍ୟାମ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଏସଡିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଆଇନ ଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି। ଯଦି ଏହିସବୁ ଦାବି ପୂରଣ ନହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ କଂଗ୍ରେସ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବୋଲି ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଇଫଲାଇନ କୁହାଯାଉଥିବା ପତୋରା ଡ୍ୟାମ ଜଳ ଆବଣ୍ଟନରେ ବ୍ୟାପକ ତୃଟି ଘଟିଛି। ଫଳରେ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ରବି ଧାନ ଫସଲ କରିଥିବା 11ଗୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 57 ଗୋଟି ଛୋଟବଡ଼ ଗାଁର ପ୍ରାୟ 4ହଜାର ହେକ୍ଟର ରବି ଧାନ ଫସଲ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଉଜୁଡି ଯାଇଛି । ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ଫସଲ ମୂଲ୍ୟ 500କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ପତୋରା ଡ୍ୟାମ ପାଣିରେ ଚଳିତ 2026 ରବି ଧାନ ଫସଲ କରିବାକୁ ନୂଆପଡା ଜ଼ିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଚାଷୀ କୂଳ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଧାନ ଫସଲ କରି ରୁଆ ବେଉଷଣ ସାରି ସୁନାର ଫସଲ ଅମଳ କରିବା ଆଶା ରଖିଥିଲେ । ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଳି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କୃତ୍ରିମ ମରୁଡିର ଶିକାର ହୋଇଛି । ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 4 ହଜାର ହେକ୍ଟର ରବିଧାନ ଫସଲ ଉଜୁଡି ଯାଇଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଫସଲ କ୍ଷତି ନେଇ ଚାଷୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ, ଉଜୁଡି ଯାଇଥିବା ଚାଷ ଜମିରେ ବସି ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି ।
ପତୋରା ଡ୍ୟାମ ସ୍ପିଲ-ଓ୍ୱେ ତଳେ ବିଶାଲ ଗର୍ତ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସ୍ପିଲ ଓ୍ୱେ ଗର୍ତ୍ତ ଦେଇ ପାଣି ଲିକେଜ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ଗର୍ତ୍ତକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ପତୋରା ଡ୍ୟାମ ବିଭାଗ ଦୂର ଦୃଷ୍ଟି ନରଖି ଡ୍ୟାମ ପାଣୀକୁ ବେପୁରିଆ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିଷ୍କାସନ କରିଦେଥିଲା । ଫଳରେ ଡ୍ୟାମ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚାଷୀ ରବି ଧାନ ଫସଲରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଡ୍ୟାମରେ ପାଣି ନଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ମରୁଡିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ଡ୍ୟାମ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ (CWC )ର ଅନୁମତି ନେବା କଥା । ପରେ ଯାଇ ଡ୍ୟାମର କାମ କରିବା ନିୟମ ରହିଛି । ହେଲେ ପତୋରା ଡ୍ୟାମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ନିୟମକୁ ଖୋଲା ଖୋଳି ଉଲଂଘନ କରି କାମ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାର ପରିଣାମ ସଦୃଶ୍ୟ ଚାଷୀକୂଳକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଡ୍ୟାମର ଗର୍ତ୍ତ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରର ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ କନଷ୍ଟ୍ରକସନ୍ କମ୍ପାନୀ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଡ୍ୟାମରେ ପାଣି ନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡକ ପଡିଛି । ତୁରନ୍ତ ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି ।
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ଉତ୍କଟ ଜଳ ସମସ୍ୟା: ଦିନେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଲେ 3 ଦିନ ବନ୍ଦ, ନଦୀ ପଠା ଖୋଳି ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ଦୂଷିତ ଜଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା