ଜଳ ମହୋତ୍ସବ ୨୦୨୬: ବଲାଙ୍ଗୀର ସୁଲେକେଲା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ମାନ
ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସୁଲେକେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି ।
Published : March 14, 2026 at 8:12 AM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଜାତୀୟ ଜଳ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଦେଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସୁଲେକେଲା ପଞ୍ଚାୟତ । ଗ୍ରାମ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହର ଘର ଜଳର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଓ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ 'ଜଳ ମହୋତ୍ସବ ୨୦୨୬' ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ।
ବଲାଙ୍ଗୀରଙ୍କୁ ଜଳ ପୁରସ୍କାର:
ଜଳ ମହୋତ୍ସବରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର ସଫଳତା ଓ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ମହାମହିମ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ । ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସୁଲେକେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୋପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଚିରାଗୁନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାରରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଘରକୁ ପାନୀୟଜଳ ଯୋଗାଣ:
ଜଳ ମିଶନ ଯୋଜନାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବେଲାପଡା ବ୍ଲକ ସୁଲେକେଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୁଲେକେଲା, ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡା ବାହାଲ, ଚନ୍ଦରପୁର ଓ ଡାକରା ଆଦି ଗ୍ରାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ଗ୍ରାମର ସବୁ ଘରକୁ ନଳ ଯୋଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ 1475ଟି ଘରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ଏହି ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇ ପାରିଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସୁଧୁରୁଛି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁକହିଛନ୍ତି, "ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଏକ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଜଳ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ମିଶନ ମୋଡରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ମାତ୍ର 17 ପ୍ରତିଶତ ଗାଁକୁ ନଳ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ହାର 82 ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯାହା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ଅଟେ । ତେଣୁ ଏହି ବିଭାଗକୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ୍ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ।"
'ହର ଘର ଜଳ' ମିଶନ:
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତି ଘରକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ 'ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ' ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି । 'ହର ଘର ଜଳ' ମାଧ୍ୟମରେ ବୈପ୍ଲବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 2019 ମସିହାରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମାତ୍ର 17 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା 82 ପ୍ରତିଶତକୁ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଏହାର ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର