ETV Bharat / state

ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ୨.୦କୁ ଗତି: ୧୬,୭୨୪ ଗାଁରେ ହର ଘର ଜଳ, ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ବାକି କାମ ଶେଷ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ

'ହର ଘର ଜଳ' ସେବା ପହଞ୍ଚିଥିବାବେଳେ, ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଏବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ କରିବା ସହ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଉପରେ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

Jal Jeevan Mission 16724 villages have water at every household target to complete remaining work by October
ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ୨.୦କୁ ଗତି: ୧୬,୭୨୪ ଗାଁରେ ହର ଘର ଜଳ, ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ବାକି କାମ ଶେଷ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 16, 2026 at 4:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Jal Jeevan Mission 2.0, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ୨.୦ (Jal Jeevan Mission 2.0) ଅଧୀନରେ କେବଳ ପାଇପ୍ ବିଛାଇବା ନୁହେଁ ବରଂ ଘରେ ଘରେ ନିରନ୍ତର ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉପରେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ । ରାଜ୍ୟର ୧୬ ହଜାର ୭୨୪ ଗାଁରେ 'ହର ଘର ଜଳ' ସେବା ପହଞ୍ଚିଥିବାବେଳେ, ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଏବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ କରିବା ସହ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଉପରେ ।


ଏବେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର ଫୋକସ୍ କେବଳ କନେକ୍ସନ୍ ନୁହେଁ, ନିରନ୍ତର ଜଳ ଯୋଗାଣ ସେବା ମଧ୍ୟ । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ଓ ପରିମଳ ମିଶନର ୧୯ତମ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସହ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ମନିଟରିଂ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।


ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବିଭାଗୀୟ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଓ ତାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି-

  • ରାଜ୍ୟରେ ୨୦୭ଟି ମେଗା ପାଇପ୍ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି
  • ୪୨ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ଆଉ ୪୪ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓ ଇଣ୍ଟେକ୍ କାମ ଶେଷ ହୋଇ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି
  • ଏହାଛଡ଼ା ୧୯ ହଜାର ୮୬ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ୧୮ ହଜାର ୭୩୭ଟି କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି ।

କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେବଳ ପାଇପ୍ ଲାଗିଲେ ହେବ କି ? ନା ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ଭାବେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ? ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସରକାର ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା, ଜଳ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଜନା, ଡିଜିଟାଲ ମନିଟରିଂ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଭାଗିତାକୁ ମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ କରିଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ଓ ପରିମଳ ମିଶନର ୧୯ତମ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସହ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ମନିଟରିଂ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ଓ ପରିମଳ ମିଶନର ୧୯ତମ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସହ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ମନିଟରିଂ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । (ETV Bharat Odisha)
'ହର ଘର ଜଳ' ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ୧୬ ହଜାର ୭୨୪ ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସେବା ପହଞ୍ଚିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୨ ହଜାର ୪୮୪ ଗାଁରେ ଏହି ସେବାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ସରିଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ଗାଁର ପ୍ରମାଣୀକରଣ କାମ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରତ୍ନାକର ନିଆଳ ।ବିଭାଗୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରତ୍ନାକର ନିଆଳଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସବୁଜ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି । ୮ ହଜାର ୮୬୩ଟି ସୌର ଚାଳିତ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ୬ ହଜାର ୬୩୭ଟି ସରିଥିବାବେଳେ ବାକି ପ୍ରକଳ୍ପ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ।
ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର ଫୋକସ୍ କେବଳ କନେକ୍ସନ୍ ନୁହେଁ, ନିରନ୍ତର ଜଳ ଯୋଗାଣ ସେବା ମଧ୍ୟ ।
ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର ଫୋକସ୍ କେବଳ କନେକ୍ସନ୍ ନୁହେଁ, ନିରନ୍ତର ଜଳ ଯୋଗାଣ ସେବା ମଧ୍ୟ । (ETV Bharat Odisha)
ଜଳ ଯୋଗାଣ ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ । ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ୯୬ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଓଡିଏଫ୍ ପ୍ଲସ୍ ମଡେଲ୍ ଗାଁ ଭାବେ ଘୋଷିତ ହୋଇଛି । କଠିନ ଓ ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବୌଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଗୁରୁତ୍ବ: ଗୁରୁ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ବୌଦ୍ଧ ମହାବିହାର ସହିତ ବୁଝାମଣା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୭ ବିଭାଗର ୧୩ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟର ମୋହର; ଫୋକସରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ
JAL JEEVAN MISSION
JAL JEEVAN MISSION ODISHA
DRINKING WATER SANITATION ODISHA
JAL JEEVAN MISSION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.