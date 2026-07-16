ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ୨.୦କୁ ଗତି: ୧୬,୭୨୪ ଗାଁରେ ହର ଘର ଜଳ, ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ବାକି କାମ ଶେଷ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ
'ହର ଘର ଜଳ' ସେବା ପହଞ୍ଚିଥିବାବେଳେ, ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଏବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ କରିବା ସହ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଉପରେ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : July 16, 2026 at 4:07 PM IST
Jal Jeevan Mission 2.0, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ୨.୦ (Jal Jeevan Mission 2.0) ଅଧୀନରେ କେବଳ ପାଇପ୍ ବିଛାଇବା ନୁହେଁ ବରଂ ଘରେ ଘରେ ନିରନ୍ତର ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉପରେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ । ରାଜ୍ୟର ୧୬ ହଜାର ୭୨୪ ଗାଁରେ 'ହର ଘର ଜଳ' ସେବା ପହଞ୍ଚିଥିବାବେଳେ, ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଏବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ କରିବା ସହ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଉପରେ ।
ଏବେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର ଫୋକସ୍ କେବଳ କନେକ୍ସନ୍ ନୁହେଁ, ନିରନ୍ତର ଜଳ ଯୋଗାଣ ସେବା ମଧ୍ୟ । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ଓ ପରିମଳ ମିଶନର ୧୯ତମ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସହ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ମନିଟରିଂ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।
ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବିଭାଗୀୟ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଓ ତାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି-
- ରାଜ୍ୟରେ ୨୦୭ଟି ମେଗା ପାଇପ୍ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି
- ୪୨ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ଆଉ ୪୪ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓ ଇଣ୍ଟେକ୍ କାମ ଶେଷ ହୋଇ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି
- ଏହାଛଡ଼ା ୧୯ ହଜାର ୮୬ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ୧୮ ହଜାର ୭୩୭ଟି କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି ।
କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେବଳ ପାଇପ୍ ଲାଗିଲେ ହେବ କି ? ନା ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ଭାବେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ? ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସରକାର ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା, ଜଳ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଜନା, ଡିଜିଟାଲ ମନିଟରିଂ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଭାଗିତାକୁ ମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବୌଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଗୁରୁତ୍ବ: ଗୁରୁ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ବୌଦ୍ଧ ମହାବିହାର ସହିତ ବୁଝାମଣା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୭ ବିଭାଗର ୧୩ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟର ମୋହର; ଫୋକସରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର