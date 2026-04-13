କାଳୀମେଘା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ; ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମେତ 5 ଗିରଫ, ପ୍ରେମ ସଂପର୍କକୁ ନେଇ ହତ୍ୟା
କାଳୀମେଘା ନିକଟରେ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ଗିରଫ ହେଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମେତ ୫ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : April 13, 2026 at 4:53 PM IST
ଯାଜପୁର: କାଳୀମେଘା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ପର୍ଦାଫାଶ କରିଛି ଯାଜପୁର ପୋଲିସ । ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପତ୍ନୀ ସମେତ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ୍ । ଆଜି ଅଭିଯୁକଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସପି ୟସ ପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମଲ ।
ଗତ ୬ ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦.୩୦ରୁ ୧୦.୪୫ ବେଳେ ଯାଜପୁରର କୁଆଁସରାପୁର ଗ୍ରାମର ସୌମ୍ୟ ସାଗର ସାମଲ ଗରିଆପୁର ଛକରୁ ତାଙ୍କ ଭଡା ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଏବଂ ପରେ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେହି ରାତିରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ଘଟଣା ପରେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଯାଜପୁର ଥାନାରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରେଜିଷ୍ଟର କରାଯାଇଥିଲା ।
ଘଟଣାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଥିବା ସହ ଆରମ୍ଭରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂତ୍ର ମିଳୁନଥିଲା। ପରେ SDPOଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ବିଶେଷ ଟିମ୍ CCTV ଫୁଟେଜ ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ରକ୍ତ ନମୁନା, ଖୋକା ଓ ସ୍କୁଟି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ପ୍ରେମ ସଂପର୍କକୁ ନେଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସର ସୂଚନା-
ଏସପି ୟସ ପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମଲଙ୍କ ମତରେ, "ତଦନ୍ତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ମୃତକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଭାଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାପସ ଖିଲାରଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା । ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସୌମ୍ୟ ସାଗର ବିରୋଧ କରିଥିବାରୁ ବିବାଦ ତିବ୍ର ହୋଇଥିଲା । ହୋଲି ଦିନ ଘଟିଥିବା ବିବାଦ ପରେ ତାପସ ଖିଲାର ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ପ୍ରୀତି ପ୍ରଭା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସହ ମିଶି ହତ୍ୟାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ।
ରାଉରକେଲାରୁ ଅଙ୍କିତ ଠାକୁର ଓ ସୁରଜ ସିଂହଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପିସ୍ତଲ ଆଣାଯାଇଥିଲା । ତାପସ ଖିଲାର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଘଟଣା ଦିନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିଚାଳନ କରିଥିଲେ । ଘଟଣା ପରେ ସେ ଅସ୍ତ୍ରଟିକୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପଛପଟେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ । ପୋଲିସ ତାହାକୁ ଜବତ କରିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରଧାନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ।"
ତେବେ ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରତିଶୋଧର ଏହି ଭୟାବହ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଯାଜପୁରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର