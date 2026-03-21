ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ବଦଳିଲା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଚିତ୍ର, ପିଲାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଲିଭିଂ କ୍ଲାସ ରୁମ୍
Published : March 21, 2026 at 2:07 PM IST
ଯାଜପୁର: ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷାହାରକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ । ଜଣେ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ନିଜ ପ୍ରୟାସରେ ନିଜ ଗ୍ରାମର 2ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ରୂପରେଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନଗୋବିନ୍ଦପୁର ଓ ଘୋଳପୁରରେ 2ଟି ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅପଗ୍ରେଡ କ୍ୟାମ୍ପସ ତିଆରି ହୋଇଛି । ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେବଳ ବହିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ନ ରହି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ । ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କରଙ୍କ ଏପରି ଉଦ୍ୟମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ।
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ଘୋଳପୁର ଗାଁର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କର । ମୁମ୍ବାଇରେ ସେ ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ଜୁନିୟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକରନ୍ତି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଛୁଟିରେ ସେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ନିଜର ଗାଁ ପ୍ରତି ଭଲପାଇବା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି l ପ୍ରଥମେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଗାଁ କଡ଼ ଦେଇଯାଇଥିବା ନଦୀ କୂଳରେ ହଜାର ହଜାର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ 2ଟି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ମିଳିଛି ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ ।
ଗାଁ ପ୍ରତି ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପ୍ରେମ:
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କରଙ୍କ ଏପରି ଉଦ୍ୟମକୁ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ SBI CSR ଫଣ୍ଡ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା । "ମୋ ଗାଁ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ । ଗାଁ ହିଁ ମୋର ମୂଳ ପରିଚୟ । ଯେଉଁ ଗାଁ ମାଟିରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇଛି । ଯେତେ ଯେଉଁଠି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ବି ତାହାକୁ କଦାପି ଭୁଲି ହୁଏନା," ବୋଲି ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କର କହିଛନ୍ତି ।
ଜୁନିଅର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ସହିତ ଲିଭିଂ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ସହଯୋଗରେ ଆମର କଣ୍ଟାବଣିଆ ସରକାରୀ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଘୋଳପୁର ଓ ସରକାରୀ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ସାନଗୋବିନ୍ଦପୁରକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛୁ l ସେଥିରେ ଆମେ ସ୍କୁଲର ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ସହିତ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଛୁ ।
ଲିଭିଂ ସ୍କୁଲରେ କେଉଁ ସୁବିଧା ରହିଛି:
- ଉନ୍ନତମାନର ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷ ଓ ଶୈକ୍ଷିକ ଉପକରଣ
- ବିଶୁଦ୍ଧ ପରିଷ୍କାର ପାନୀୟ ଜଳ
- ପାଇପ ଲାଇନ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ବୋରୱେଲ୍ ରିଚାର୍ଜଭଳି ଜଳସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
- ବଗିଚା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ
- ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
- ଉନ୍ନତମାନର ରୋଷେଇ ଘର
ବଦଳିଛି ସ୍କୁଲର ରୂପରେଖ:
"କଣ୍ଟାବଣିଆ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସୁଜାତା ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ WAY TO ISR ଫାଉଣ୍ଡେସନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି । କାରଣ ସେମାନେ ଆମର 2 ସ୍କୁଲକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ l ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶକୁ ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟା 25ରୁ 30 ଜଣ ପିଲାରୁ 20ରୁ 22 ଜଣ ପିଲା ଆସୁଥିଲେ । ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ସ୍କୁଲର ପରିବେଶ ବଦଳିବା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆସିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ସ୍କୁଲରେ ଟିଭିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଶିକ୍ଷା ଦେଖାଉଛୁ । ଏବେ ଖାଲି ପିଲା ନୁହେଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ।"
ସ୍କୁଲରେ ବଢୁଛି ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା:
ଘୋଳପୁର ବାସିନ୍ଦା ଆଲୋକ କୁମାର କର କହିଛନ୍ତି, "ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଗ୍ରାମରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଡିବା ପାଇଁ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କିପରି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏବେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି । ଆଜି ଏହି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ 25 ଜଣ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି । 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେହି ସ୍କୁଲକୁ ମାତ୍ର 5-6 ଜଣ ପିଲା ଆସୁଥିଲେ l ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ କମ୍ପୁଟର, ଟିଭି, ଇଣ୍ଟରନେଟ, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା । ଏହା ସହିତ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଗଛର କିଭଳି ଯତ୍ନ ନେବା ଭଳି ଶିକ୍ଷା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଉଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ: ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ଜୀବନରେ ଖୁସି ଭରିଛି ଫୁଲ: ଫୁଲ ଚାଷ କରି ସାଢ଼େ ତିନିମାସରେ ୧୦ଗୁଣ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ଦେବାଶୀଷ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର