ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ବଦଳିଲା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଚିତ୍ର, ପିଲାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଲିଭିଂ କ୍ଲାସ ରୁମ୍

ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନଗୋବିନ୍ଦପୁର ଓ ଘୋଳପୁରରେ 2ଟି ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅପଗ୍ରେଡ କ୍ୟାମ୍ପସ ତିଆରି ହୋଇଛି । ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।

Jajpur Youth Scientist establishes living classroom in 2 govt schools to reduce Dropout numbers
ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ବଦଳିଲା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର, ପିଲାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଲିଭିଙ୍ଗ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ (ETV Bharat Odisha)
Published : March 21, 2026 at 2:07 PM IST

ଯାଜପୁର: ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷାହାରକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ । ଜଣେ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ନିଜ ପ୍ରୟାସରେ ନିଜ ଗ୍ରାମର 2ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ରୂପରେଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନଗୋବିନ୍ଦପୁର ଓ ଘୋଳପୁରରେ 2ଟି ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅପଗ୍ରେଡ କ୍ୟାମ୍ପସ ତିଆରି ହୋଇଛି । ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେବଳ ବହିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ନ ରହି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ । ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କରଙ୍କ ଏପରି ଉଦ୍ୟମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ।

ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ବଦଳିଲା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର, ପିଲାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଲିଭିଙ୍ଗ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ (ETV Bharat Odisha)

ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ଘୋଳପୁର ଗାଁର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କର । ମୁମ୍ବାଇରେ ସେ ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ଜୁନିୟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକରନ୍ତି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଛୁଟିରେ ସେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ନିଜର ଗାଁ ପ୍ରତି ଭଲପାଇବା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି l ପ୍ରଥମେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଗାଁ କଡ଼ ଦେଇଯାଇଥିବା ନଦୀ କୂଳରେ ହଜାର ହଜାର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ 2ଟି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ମିଳିଛି ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ ।

ଗାଁ ପ୍ରତି ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପ୍ରେମ:
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କରଙ୍କ ଏପରି ଉଦ୍ୟମକୁ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ SBI CSR ଫଣ୍ଡ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା । "ମୋ ଗାଁ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ । ଗାଁ ହିଁ ମୋର ମୂଳ ପରିଚୟ । ଯେଉଁ ଗାଁ ମାଟିରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇଛି । ଯେତେ ଯେଉଁଠି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ବି ତାହାକୁ କଦାପି ଭୁଲି ହୁଏନା," ବୋଲି ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କର କହିଛନ୍ତି ।

Students with various placards
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଜୁନିଅର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ସହିତ ଲିଭିଂ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ସହଯୋଗରେ ଆମର କଣ୍ଟାବଣିଆ ସରକାରୀ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଘୋଳପୁର ଓ ସରକାରୀ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ସାନଗୋବିନ୍ଦପୁରକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛୁ l ସେଥିରେ ଆମେ ସ୍କୁଲର ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ସହିତ କ୍ଲାସରୁମ୍‌କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଛୁ ।

Children are being provided with learning materials.
ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । (ETV Bharat Odisha)

ଲିଭିଂ ସ୍କୁଲରେ କେଉଁ ସୁବିଧା ରହିଛି:

  • ଉନ୍ନ‌ତମାନର ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷ ଓ ଶୈକ୍ଷିକ ଉପକରଣ
  • ବିଶୁଦ୍ଧ ପରିଷ୍କାର ପାନୀୟ ଜଳ
  • ପାଇପ ଲାଇନ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ବୋରୱେଲ୍‌ ରିଚାର୍ଜଭଳି ଜଳସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
  • ବଗିଚା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ
  • ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
  • ଉନ୍ନତମାନର ରୋଷେଇ ଘର
The image of government schools changed due to the efforts of young scientists
ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ବଦଳିଲା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ବଦଳିଛି ସ୍କୁଲର ରୂପରେଖ:
"କଣ୍ଟାବଣିଆ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସୁଜାତା ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ WAY TO ISR ଫାଉଣ୍ଡେସନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି । କାରଣ ସେମାନେ ଆମର 2 ସ୍କୁଲକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ l ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶକୁ ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟା 25ରୁ 30 ଜଣ ପିଲାରୁ 20ରୁ 22 ଜଣ ପିଲା ଆସୁଥିଲେ । ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ସ୍କୁଲର ପରିବେଶ ବଦଳିବା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆସିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ସ୍କୁଲରେ ଟିଭିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଶିକ୍ଷା ଦେଖାଉଛୁ । ଏବେ ଖାଲି ପିଲା ନୁହେଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ।"

The image of government schools changed due to the efforts of young scientists
ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ବଦଳିଲା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର (ETV Bharat Odisha)


ସ୍କୁଲରେ ବଢୁଛି ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା:
ଘୋଳପୁର ବାସିନ୍ଦା ଆଲୋକ କୁମାର କର କହିଛନ୍ତି, "ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଗ୍ରାମରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଡିବା ପାଇଁ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କିପରି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏବେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି । ଆଜି ଏହି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ 25 ଜଣ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି । 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେହି ସ୍କୁଲକୁ ମାତ୍ର 5-6 ଜଣ ପିଲା ଆସୁଥିଲେ l ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ କମ୍ପୁଟର, ଟିଭି, ଇଣ୍ଟରନେଟ, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା । ଏହା ସହିତ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଗଛର କିଭଳି ଯତ୍ନ ନେବା ଭଳି ଶିକ୍ଷା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଉଛି ।"

The image of government schools changed due to the efforts of young scientist.
ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ବଦଳିଲା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

