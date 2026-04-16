ETV Bharat / state

ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରେମ ପୁରୀରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଯାଜପୁରରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା ପୋଲିସ

ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପୁରୀରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ପୋଲିସ। ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

କଟକ ଜୋନ୍-୨ ଏସିପି ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ
କଟକ ଜୋନ୍-୨ ଏସିପି ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 16, 2026 at 2:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ : ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ପ୍ରେମ ପରେ ପୁରୀରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ । କଟକର ନାବାଳିକା କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପୁରୀରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମେତ ତିନିଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି।

ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ମାଡି ବସିଲା ପୋଲିସ

ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ପୋଲିସ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପରିଡା, ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡା ଏବଂ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟବହୃତ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ।

କଟକ ଜୋନ୍-୨ ଏସିପି ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏନେଇ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନାରେ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା । ଡିସିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବାହାରେ ଥିଲା । ଗତକାଲି ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଯାଜପୁରରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିୟୁକ୍ତ ରହିଥିଲା । ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ତାର ସହଯୋଗୀ ରହିଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ବି ଫେରାର ଅଛି, ଯାହାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି।’’

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗଢି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରେମ

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତର ପରିଚୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ କୌଶଳକ୍ରମେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ପୁରୀ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ତିନିଜଣ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

MINOR RAPED IN PURI
JAJPUR YOUTH RAPING MINOR
CUTTACK CANTOINMENT POLICE CASE
କଟକ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା
CUTTACK MINOR RAPE CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.