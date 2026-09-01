ଦୁଧେଇ ନାଳରେ ଖସି ପଡି ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ, ସ୍ୱାମୀ ଓ 3 ବର୍ଷ ପୁଅ ଉଦ୍ଧାର
ପୁଅ ସହ ଦମ୍ପତି ବାଇକରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଖାଲରେ ପଡି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ନାଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ।
Published : September 1, 2026 at 8:06 AM IST
ଯାଜପୁର: ବାଇକରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନାଳକୁ ଖସିପଡିଲେ କୁନି ପୁଅ ସହିତ ଦମ୍ପତି । ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ, ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ ସ୍ବାମୀ ଓ 3 ବର୍ଷର ପୁଅ । ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ରାତିରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକ ଶିବା ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଦୁଧେଇ ସେତୁରେ ଘଟିଯାଇଛି । ପୁଅ ସହ ଦମ୍ପତି ବାଇକରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଖାଲରେ ପଡି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ ଓ ନାଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ।
ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପରେ ପୁଅଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ସୁଜନପୁର ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଓଝାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୁନି ମହାରଣା । ଯାଜପୁର ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ମୃତ ଶରୀର ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି । ଏହା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
'ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଚେତୁନି ପ୍ରଶାସନ': ସମ୍ପର୍କୀୟ
ମୃତକଙ୍କ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି, "ରାତିରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନାଳକୁ ଖସି ପଡିଥିଲେ । ସାନ ପୁଅଟିକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ପ୍ରାୟ 25 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲ ମରାମତି କରୁନାହିଁ । ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ।"
ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଗଣେଶ ମହାକୁଡ଼ କହିଛନ୍ତି, "ଶିବା ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଏହି ନାଳରେ ବାଡ଼ ନାହିଁ । ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଏକ ବଡ଼ ଖାଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ରାତିରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନାଳରେ ଖସି ପଡିଛନ୍ତି । ବାରମ୍ବାର ଏହି ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳି ପାରି ନାହିଁ । ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏହି ରାସ୍ତାର ମରାମତି କରାଗଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା ନିହାତି ଭାବେ ଉପକୃତ ହେବେ ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଏହି ରାସ୍ତା ଓ ସେତୁ ମରାମତି ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବନ୍ୟା ଜଳର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଗଲେ ଖବର କାଗଜ ବିକ୍ରେତା
କମୁନି ବନ୍ୟା ପାଣି, ଥମୁନି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା: ଯାଜପୁରରେ ଅନେକ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର