ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଅମର ! ଅଙ୍ଗଦାନ କଲେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ବାଲି ଜାମୁଦା

ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ବାହାଳୀ ଗାଁର ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ବାଲି ଜାମୁଦା ମୃତ୍ୟୁପରେ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଗାଁରେ ଦିଆଗଲା ଗାର୍ଡ ଅଫ୍‌ ଅନର । ରିପୋର୍ଟ: ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା

ଅଙ୍ଗଦାନ କଲେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ବାଲି ଜାମୁଦା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 14, 2026 at 7:47 AM IST

ଯାଜପୁର: ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ରହି ଜନତାଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ଅମର ପାଲଟିଗଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ବାହାଳୀ ଗାଁର 40 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ବାଲି ଜାମୁଦା । ତାଙ୍କ ଯକୃତ ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସଫଳ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିଥିବା ବାଲି ଜାମୁଦାଙ୍କୁ ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ଜନ୍ମମାଟିରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍‌ ଅନର ସହ ଅଶ୍ରୁଳ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁଲୋକେ ।

ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ବାଲି ଜାମୁଦା ମୃତ୍ୟୁପରେ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ଅମର ପାଲଟିଲେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ !

ବାଲି ଜାମୁଦା ଯାଜପୁର ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସରେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ମସ୍ତିଷ୍କାଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଯକୃତକୁ ଦାନ କରି ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ।

ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ବାଲି ଜାମୁଦା (ETV Bharat Odisha)

ଦିଆଗଲା ଗାର୍ଡ ଅଫ୍‌ ଅନର୍‌:

ଥୋଟା ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ମେ’ 12ରେ ତାଙ୍କ ଯକୃତକୁ ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ଗ୍ରହୀତା ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇଥିବା ଗୃହ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ମୃତା କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ଏଭଳି ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ଏସ୍‌ପିଙ୍କ ଆୟୋଜନ କ୍ରମେ ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଳକ୍ କଳିଙ୍ଗନଗର ସ୍ଥିତ ବାହାଳି ଗାଁରେ ଗତକାଲି( ମେ’ 13) ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ବର କୁମାର କରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୃତ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର ଦିଆଯାଇଛି ।

ଗାଁରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ମେ’ 9ରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲେ ବାଲି:

ସେପଟେ ମୃତ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ଏଭଳି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ପତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ସୀତାକଣ୍ଠ କାନୁନଗୋ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୃତ ବାଲି ଜାମୁଦା 2013 ମସିହାରୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କନେଷ୍ଟବଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ l ଗତ ମେ’ 9 ଦିନ ହଠାତ୍‌ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ପାଖ ଡାକ୍ତର ଖାନା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା l ସେଠାରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ନହେବାରୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ l’

ମୃତ୍ୟୁପରେ ଅଙ୍ଗଦାନ (ETV Bharat Odisha)

ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଗର୍ବିତ:

ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗଦାନ କରାଯାଇଥିଲା l ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ବିଷୟ l ସେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ପାରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଛନ୍ତି l ପୁରା ସମ୍ମାନର ସହିତ ଗାଁରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍‌ ଅନର ଦିଆଯାଇ ସତ୍କାର କରାଯାଇଛି l ସେଠାରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ ରହିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସହିତ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍‌ ଅନର ଦେଇଥିଲେ l ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଗର୍ବିତ ଓ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେରଣା l

ଗାଁରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

