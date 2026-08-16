୨ ମାସ ହେବ ରାସନ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ତଳଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ, ୪ଟି ଗାଁର ୪୦୦ ପରିବାରକୁ ଚାଉଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ
ତଳଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗତ ୨ ମାସ ହେବ ରାସନ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ୪ଟି ଗାଁର ୪୦୦ ପରିବାର । ରାସନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦାବି । ରିପୋର୍ଟ: ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : August 16, 2026 at 12:59 PM IST
ଯାଜପୁର: ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଳଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗତ ୨ ମାସ ହେବ ରାସନ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ୪ଟି ଗାଁର ୪୦୦ ପରିବାର । ବିଭାଗୀୟ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତୁରନ୍ତ ରାସନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
୨ ମାସ ହେବ ମିଳୁନି ରାସନ:
ତଳଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ବନ୍ଦୀ, ମଙ୍ଗରାଜପୁର, ଉପୁଳାଇ ଓ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଆଦି ୪ଟି ଗ୍ରାମର ୪୦୦ ପରିବାର ଗତ ୨ ମାସ ହେବ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇପାରୁନାହାଁନ୍ତି । ଏପରିକି ସ୍ଥାନୀୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିଲରଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ରାସନ୍ ଆସୁନାହିଁ । ଏନେଇ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି କାରଣରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡିଲରଙ୍କ ମେସିନ୍ ଓ ଖାତା ଖତିଆନ ନେଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାସନ୍ ପାଉ ନଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନାନା ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
'ବର୍ଷା ଦିନେ ଘରେ ଚାଉଳ ନାହିଁ, ଚଳିବୁ କେମିତି':
ହିତାଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଉପୁଳେଇ ଗାଁର ଲୋକ ଚାଉଳ ପାଇନାହୁଁ । ଡିଲରକୁ କହିବାରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମେସିନ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଚାଉଳ କେମିତି ଦେବୁ । ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଘରେ ଚାଉଳ ନାହିଁ । ଆମେ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଚଳିବୁ କେମିତି । ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇବାରୁ ସେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ।"
ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି:
ତେବେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅନେକ ଥର ରେସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ କୋରେଇ ବ୍ଲକରେ ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେବି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ହିତାଧିକାରୀ ହୃଷିକେଶ ଜେନା କୁହନ୍ତି, "ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଚାଉଳ ପାଉନାହୁଁ । ଆମେ ଡିଲରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଛୁ । ସେ କହୁଛନ୍ତି ମେସିନ ନେଇଗଲେ ଆମେ ଚାଉଳ କେମିତି ଦେବୁ । ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇ ଚାଉଳ କେମିତି ଆଣିବୁ । ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ।"
ତେବେ ଡିଲର ଚାଉଳ ଦେଉନଥିବା ନେଇ ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ସରପଞ୍ଚ ସନ୍ତୋଷ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମୁଁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି, ମାତ୍ର ସେ ଫୋନ ଉଠାଇଲେନାହିଁ । ଏମଆଇ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ । ଲୋକମାନେ ଚାଉଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାରେ 5 କେଜି ଚାଉଳ ବଢିଛି, ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାହା ମିଳିପାରୁନାହିଁ । ଆମେ ଦାବି କରୁଛି ଯେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଚାଉଳ ସୂଚାରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ମାଗଣା ରାସନ୍ରେ ଏବେ 'ଚଏସ୍'ର ଦାବି; ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଉଳ ସହ କେବେ ମିିଳିବ ଗହମ ?
ବେଲଗାମ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର, କେମିତି ଚଳିବ ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର