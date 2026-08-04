ଅବୈଧ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର, ଯାଜପୁର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚିହ୍ନଟ
ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ ଦାସ
Published : August 4, 2026 at 12:09 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ (Sex Ratio at Birth-SRB)ରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ଅବୈଧ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣିଥରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିନିକଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।
ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତରେ ଯାଜପୁର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଜିଲ୍ଲା଼
ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ (SRB) ସମୀକ୍ଷାରେ ଯାଜପୁରକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ବଢ଼ାଇବା, ଫର୍ମ-ଏଫର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳାଇବାକୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 2021-23 ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ଏକହଜାର ପୁରୁଷରେ 923 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଓଡିଶାରେ ଜନ୍ମହାର 16 ପ୍ରତିଶତ ଥିବାବେଳେ ଭାରତରେ ଏହା 18.4 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପିସି-ପିଏନଡିଟି (PCPNDT) ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରାଜ୍ୟ ସୁପରଭାଇଜରି ବୋର୍ଡର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷକରି ନିମ୍ନ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଫଳାଫଳରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।
ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ରୋକିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରିବା, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିନିକଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଓ ମନିଟରିଂ ବଢ଼ାଇବା ସହ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଥିଲେ ଯେ, ପିସି-ପିଏନଡିଟି ଆଇନର ପ୍ରଭାବୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ କଠୋର ଆଇନ ପ୍ରୟୋଗ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସହଭାଗିତା ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନେଇ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ରଗତିର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଅନଲାଇନ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିନିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ନବୀକରଣ, ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ-ଏଫ ରିପୋର୍ଟିଂ, ଓସିଏମଆର (OCMR) ସହ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଆଭା (ABHA) ଆଧାରିତ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଫଳରେ ତଦାରଖ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବୋର୍ଡ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା।
୨୦୨୪ରୁ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୬୪୯ଟି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୧୧ଟି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୬ଟି ବେଆଇନ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିନିକକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ୬ଟି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମେସିନ୍ ଜବତ, ଏଫଆଇଆର୍ ରୁଜୁ, ଅଭିଯୋଗପତ୍ର ଦାଖଲ ଏବଂ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ବୋର୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ, ଅବୈଧ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓ ଲିଙ୍ଗ ଚୟନ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପିତାମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ନେଇ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଯିବ। ସେହିପରି ସୂଚନାଦାତା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଅଣପଞ୍ଜିକୃତ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିନିକ, ଅବୈଧ ଲିଙ୍ଗ ଚୟନ କିମ୍ବା ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଦେଲେ ସୂଚନାଦାତାଙ୍କୁ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜୋରଦାର; ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଉପରେ ରହିବ କଡା ନଜର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସମୀକ୍ଷା, ସଜାଗ ରହିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର