ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡର ଚଢ଼ାଉ; 3 ଯୁବତୀ ଉଦ୍ଧାର, ଗ୍ରାହକ ଓ ଦଲାଲ ଅଟକ
ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଯାଜପୁର ରୋଡ ଏସଡିପିଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କୋର୍ଡ ଓ କୋରେଇ ଓ ଯାଜପୁର ରୋଡ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ-ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : October 22, 2026 at 1:26 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 2:32 PM IST
ଯାଜପୁର: ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଲା ବଡ ସଫଳତା । ଯାଜପୁର ରୋଡ ଥାନା ନହକା ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟା ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଏକ ୨ ମହଲା ଘରେ ଚାଲିଥିଲା ସେକ୍ସ୍ ରାକେଟ, ଧରିଲା ପୋଲିସ । ୩ ଦେହଜୀବୀଙ୍କ ସମେତ ୨ ଗ୍ରାହକ ଓ ଜଣେ ଦଲାଲ ଅଟକ। ଯାଜପୁର ଏସପି କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପାଇଁ ଏସଡିପିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ l ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଯାଜପୁର ରୋଡ ଏସଡିପିଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କୋର୍ଡ ଓ କୋରେଇ ଓ ଯାଜପୁର ରୋଡ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା।
ଉକ୍ତ ଘରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାକ ଆପତ୍ତି ଜନକ ଜିନିଷ ଓ ଦାମୀ ମଦ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ୩ ଦେହଜୀବୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନ ପରେ ସୁଧାର ଗୃହରେ ଛଡ଼ାଯିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା କାଲି ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ରୋଡ ଏସଡିପିଓ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର।
ଯାଜପୁର ରୋଡ ନହକାସ୍ଥିତ ଏହି ଭଡା ଘରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସେକ୍ସ୍ ରାକେଟ ଚାଲୁଥୁବା ଯାଜପୁର ଏସପି ୟସ ପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମଲଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଫୋନ ଯୋଗେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ l ଏସପି ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଜ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡକୁ ନଜର ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ l କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବୁଧବାର ଅଚାନକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କୋର୍ଡ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏହି ବଡ଼ ଧରଣର ସେକ୍ସ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଥିଲା l
ଯାଜପୁର ରୋଡ ଏସଡିପିଓ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, କିଛିଦିନ ହେବ ଏଠାରେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା l ତେଣୁ ପୋଲିସ ଟିମ ସଜାଗ ଥିଲେ l ବୁଧବାର ଯାଜପୁର ରୋଡ ଓ କୋରେଇ ଥାନାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଗ୍ରାହକ ବେଶରେ ଆସି ରେଡ କଲେ l ରେଡ କଲାପରେ 3 ଜଣ ଝିଅ,ଜଣେ ଦଲାଲ ଓ ଦୁଇଜଣ ଗ୍ରାହକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି l ପାରିପାର୍ଶ୍ୱକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚରୁ ଏକାଧିକ ଗ୍ରାହକ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡିଛି l ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯାଜପୁର ରୋଡ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି l ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧାର ଗୃହକୁ ପଠାଯିବ l ଗ୍ରାହକ ଓ ଦଲାଲଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ l ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଅନେକ ଆପତ୍ତିଜନକ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ଓ ଦାମୀ ମଦ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି l ଯୁବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଂଚଳର ହେଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି l ଆମର ଏବେ ଠାରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ଭସାଣି ଦେଖି ଫେରୁଥିଲେ, ତନ୍ତୀଘାଇ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଲା ଡଙ୍ଗା: 2 ନିଖୋଜ, 2 ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ, ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତପନ ସେଠୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ