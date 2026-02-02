ETV Bharat / state

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଯାଜପୁରରେ ପୋଲିସର ମକଡ୍ରିଲ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ-ଏସପି ସାମିଲ

ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଯାଜପୁରରେ ପୋଲିସର ମକଡ୍ରିଲ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ-ଏସପି ସାମିଲ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଯାଜପୁରରେ ପୋଲିସର ମକଡ୍ରିଲ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ-ଏସପି ସାମିଲ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 2, 2026 at 6:26 PM IST

ଯାଜପୁର: ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଯାଜପୁର ଗସ୍ତ। ଯାଜପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ନାଭିଗୟାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏଥିପାଇଁ ସେବାୟତ ଓ କୁଳ ପୁରୋହିତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୁଡାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବଧୁ ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ପୁରା ସହର । ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଯାଜପୁର ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଯାଜପୁରରେ ପୋଲିସର ମକଡ୍ରିଲ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ-ଏସପି ସାମିଲ (ETV BHARAT ODISHA)

ଆଜି ମଧ୍ୟ ହେଲିପ୍ୟାଡରୁ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମକଡ୍ରିଲ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିୟୋଜିତ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ଲାଇନିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ଅଗ୍ନିଶମ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଦି ବିଭାଗର ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ରହି ଏହି ମକଡ୍ରିଲରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ଯାଜପୁର ସହରର କୁସୁମା ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ପଡିଆରେ ବାୟୁସେନାର ହେଲିକ୍ୟାପ୍ଟର ଟ୍ରାୟଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ହିଁ ଅବତରଣ କରିବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ତତ୍ପରତା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପିଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର କଡ଼ା ତଦାରଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ହେଲିକ୍ୟାପ୍ଟର ଅବତରଣର ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ହେଲିପ୍ୟାଡ ଓ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହେଉଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବ୍ରିଫିଂ ନିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଏସପିଙ୍କ ସମେତ 3ଜଣ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ 20 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିବା ସହ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

