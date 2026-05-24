32 ବର୍ଷ ଧରି ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ବୁଲୁଥିଲା ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ; ନିଜ ଘରୁ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଧରିଲା ପୋଲିସ
କୋର୍ଟ ପଳାତକ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଜଣେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 32 ବର୍ଷ ପରେ ଗିରଫ କଲା କୁଆଖିଆ ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : May 24, 2026 at 8:45 PM IST
ଯାଜପୁର:ଯାଜପୁର ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା l ଏକ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ କୋର୍ଟ ପଳାତକ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି କୁଆଖିଆ ପୋଲିସ l ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, ୩୨ ବର୍ଷ ଧରି ନିଖୋଜ ଥିବା ପଳାତକକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରୁ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଠାବ କରିଛି ପୋଲିସ l
ଗୁପ୍ତ ଘରେ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଲୁଚି ରହିଥିଲେ
ଘଟଣାଟି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଆଖିଆ ଥାନା ନୂଆହାଟ ଗାଁର l ଅଭିଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଜଣେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ । ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଘର ତିଆରି କରି ତା ଭିତରେ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଲୁଚି ରହିଥିଲେ । କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ କୁଆଖିଆ ପୋଲିସ ଏହି ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଶେଷରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ୫୮ ବର୍ଷୀୟ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରୁ ଟାଣି ବାହାର କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଶନିବାର ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ।
କୁଆଖିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସେଠିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, '1994 ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖରେ 27 ବର୍ଷୀୟ ପରମାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ l ପୋଲିସ ରବୀନ୍ଦ୍ରକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ପାଇ ନଥିଲେ l ଶେଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପଳାତକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଏକ ମିଥ୍ୟା ପରିଚୟ ଦେଇ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । '
ନକଲି ଆଧାର ଦେଖାଇ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଳାଇଥିଲେ
ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ସେ ଆଦମପୁର ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇ ଏକ ନକଲି ଆଧାର ଏବଂ ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, କେରଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ l କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଘର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଚୁପଚାପ୍ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଗୁପ୍ତ ସଡଙ୍ଗରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଲୁଚି ରହି ପୁଣି କାମକୁ ପଳାନ୍ତି । ଯାହାଫଳରେ ପୋଲିସ ରବୀନ୍ଦ୍ରର କୌଣସି ସୁରାକ ପାଏନି l'
ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯାଜପୁର ଏସପି
ଏକ ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଗାଁକୁ ଆସିଥିବା କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇଥିଲା l କୁଆଖିଆ ପୋଲିସକୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଏସପି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ l ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ପୋଲିସ ଅଚାନକ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା । ଘର ତଲାସି ସମୟରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଏହି ସୁଡଙ୍ଗ ପରି ନିର୍ମିତ ଗୁପ୍ତ ଘରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଦେଖି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଆଜି ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଅଡ଼ିଓ କଲ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କୁଆଖିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ l
କଣ ଥିଲା ଘଟଣାକ୍ରମ
1994 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କୁ ଏକ ଲଙ୍ଗଳ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ l ଏହି ଲଙ୍ଗଳକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ପୁଅ ପରମାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ରଖିଥିଲେ l ରବୀନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍ଗଳଟି ପରମାନନ୍ଦକୁ ମାଗିଥିଲା l ମାତ୍ର ପରମାନନ୍ଦ ଦେବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହେଇଥିଲା l ଏଥିରେ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଏକ କୋଦଳାରେ ପରମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପିଟି ଦେଇଥିଲା l ଫଳରେ ପରମାନନ୍ଦଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା l ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପରମାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାଇ ଜଗବନ୍ଧୁ ମଲ୍ଲିକ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ l ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କେଶ ନମ୍ବର 205/1994 ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର
