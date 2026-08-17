ବନ୍ଦ ଘରୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର; ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ
ମୃତ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ସୁପର୍ ଭାଇଜର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : August 17, 2026 at 5:01 PM IST
ଯାଜପୁର: ପାଣିକୋଇଲି ଥାନା ବଜରପଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଘର ମଧ୍ୟରୁ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ରକ୍ତ ଛିଟା ଲାଗିଥିବା ଟାଙ୍ଗିଆ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମାରାଣ ଅସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ । ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ । ତେବେ ହତ୍ୟାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ଶବ ଜବତ କରି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପାଣିକୋଇଲି ପୋଲିସ୍ ।
ସୂଚନା ମୁତାବକ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ସକାଳେ ଲୋକ ମାନେ ଏକ ଘର ଭିତରୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତଦେହ ଦେଖି ପୋଲିସ୍ କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ମୃତ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ସୁପର୍ ଭାଇଯର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କ ନାମ ନିର୍ମଳ ସାମଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଛାନଭିନ ଜାରି ରଖିଛି । ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମର ତଦନ୍ତ ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ପଠାଯାଇଛି ।
ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଘରେ ନିର୍ମଳ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ରୁହନ୍ତି । ଆଜି ନିର୍ମଳଙ୍କ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବାବେଳେ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଏ ଓ କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ତାର କାରଣ ଖୋଜୁଛି ଯାଜପୁର ପୋଲିସ । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସଡିପିଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଶୋଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଢୁଣିଆ ଗାଁରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗୃହ ଭିତରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରକ୍ତାକ୍ତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା । ମୃତକ ଜଣକ ବାଢୁଣିଆ ଗାଁର ୪୦ ବର୍ଷୀୟ ଶିରିଶ ପଟେଲ (ମାଳୀ) । ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । କୌଣସି କାରଣରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହତ୍ୟା କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସ ଗୃହରୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସର ଛାନଭିନ ଜାରି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର