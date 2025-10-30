ରାଜ୍ୟର ଦ୍ବିତୀୟ ଷ୍ଟିଲ କାରଖାନାରେ ତାଲା: ଜମି-ଚାକିରି ଗଲା, କିଏ ବୁଝିବ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖ
ଯାଜପୁର କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ସ୍ଥାପିତ ମେସ୍କୋ ଷ୍ଟିଲ କାରଖାନା ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ପଡିଛି । ଚାକିରି ହରାଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ବିସ୍ଥାପିତ ଓ କର୍ମଚାରୀ ।
Published : October 30, 2025 at 4:30 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା
Jajpur MESCO Steel Plant Reopen Demand ଯାଜପୁର: ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ଚାକିରି ମିଳିବ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ । ଏମିତି କିଛି ଆଶା ନେଇ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ 32 ବର୍ଷ ତଳେ ସରକାରଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଲେ ଜମି । ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସିଲା, ବିସ୍ଥାପିତ ଚାକିରି ବି ପାଇଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସି ବେଶୀ ବର୍ଷ ରହିଲାନି । ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ 2019ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ କଳିଙ୍ଗନଗର ସ୍ଥାପିତ ପ୍ରଥମ ମେସ୍କୋ ଷ୍ଟିଲ କାରଖାନା । ଫଳରେ ଏବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରେ ଚାକିରି ପାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଓ ଶ୍ରମିକ । କିଏ ଗୋଡ ହରାଇ ଘରେ ବସିଛି, କିଏ ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇ ପାରୁନି । ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାବି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଉ ମେସ୍କୋ ଷ୍ଟିଲ କାରଖାନା ।
‘ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରି ଜୀବନ ମାଟି ହେଇଗଲା’
‘ଛଅ ବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଜୀବନ ମାଟି ହେଇଗଲା l ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପାରୁନାହିଁ । ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିକି ଜୀବନଟା ବେକାର ହେଇଗଲା l ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ ସରକାର ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି l ପୂର୍ବ ସରକାର ଵୁଝିଲେ ନାହିଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଵୁଝିଲେ ନାହିଁ l ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ପଳେଇଛି ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ l ଆଶା ଥିଲା କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ଭଲରେ ରହିବୁ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ l କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା l ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚାଲିବା ଦରକାର l’ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଚାକିରି ପାଇଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ।
କାରଖାନାରେ ତାଲା, ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ କର୍ମଚାରୀ-ଶ୍ରମିକ
ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ କଳିଙ୍ଗନଗର ସ୍ଥାପିତ ପ୍ରଥମ ମେସ୍କୋ ଷ୍ଟିଲ କାରଖାନା l ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି କାରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ l କାରଖାନା ସ୍ଥାପିତ ହେବ ନିଜର ଓ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ ଆଶାରେ 1993 ମସିହାରେ ନିଜର ଭିଟାମାଟିକୁ କାରଖାନାକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା l ମାତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଜମି ଗଲା ଚାକିରି ଗଲା ଚିନ୍ତାରେ ଜମି ଦାନ କରିଥିବା ବିସ୍ଥାପିତ ।
1993ରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ, 2019ରେ ଝୁଲିଲା ତାଲା:
ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଳିଙ୍ଗନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନା ଓ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କାରଖାନାର ମାଲିକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ l ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡିଶାରେ ଏକ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ମେସ୍କୋ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ । ଏହାର ମାଲିକ ରିତା ସିଂ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ଵାକ୍ଷର କରିଥିଲେ l ଏହା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାରଖାନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ l ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ 1993 ମସିହାରେ ଜାନୁଆରୀ 15ରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ମେସ୍କୋ ଷ୍ଟିଲ କାରଖାନା ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ l
ଚାକିରି ହରାଇଲେ 1000 କର୍ମଚାରୀ:
ଏହା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା । 2005 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ କର୍ମଚାରୀ । ଏହାପରେ ସେହିବର୍ଷର ଶେଷ ଆଡକୁ ପ୍ରଥମେ ପିଗ୍ ଆଇରନ ବାହାରିଥିଲା । ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ । ହେଲେ 2019ରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଏହି କାରଖାନାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ l ଫଳରେ ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 1000 ସ୍ଥାୟୀ, ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଶ୍ରମିକ ଜୀବିକା ହରାଇଲେ । ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ।
କେତେ ଲୋକ ହେଲେ ବିସ୍ଥାପିତ ?
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ କ୍ରୋମାଇଟ ମାଇନ୍ସ ରହିଛି । ଏଠାରେ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସାଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି କାରଖାନା । ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାନଗଦି ବ୍ଲକର 5ଟି ଗାଁ ଯଥା-ସିଆରିଆ, ନୀଳପଦା, ଖୁରୁଣ୍ଟି, ମାନପୁର ଓ ସାରଙ୍ଗପୁର ଗାଁର 2 ଶହରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପରିବାରକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା l ଏହି ପରିବାର ଲୋକେ କାରଖାନା ବସିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖୁସିରେ 570 ଏକର ନିଜର ଭିଟାମାଟି ସହିତ ଚାଷ ଜମି ଶାଗ ମାଛ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ l ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ 165ଟି ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ଚାକିରି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେବି 35ଟି ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ଚାକିରିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି l ସେପଟେ ଆଜକୁ 6 ବର୍ଷ ହେବ କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାକିରି କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରମିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଭୋକ ଓପାସରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି l
ଏବେ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଚଳିବାକୁ ଅସୁବିଧା:
ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ନଜବିନ ବିବି କୁହନ୍ତି, ‘2011 ମସିହାରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଥିଲି l ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ ମୋର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପୁଅ ଅଛି । ଏହା ଛଡା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ 2015 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ l ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଚଳିବାକୁ କିଛି ବି ନାହିଁ l ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଦେଇ ଦେଲୁ ଏବେ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ବହୁତ ହୀନସ୍ତାରେ ଚଳୁଛି l କଣ କରିବି ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା l ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇ ପାରୁନାହିଁ l’
ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପୁଣି ଚାଲିଲେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ:
ସେହିପରି ପ୍ଲାଣ୍ଟର କର୍ମଚାରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ l ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି l ଆମର ଜମିବାଡ଼ି ଗଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି l ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚାଲିଲେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ l’
ଖତ ଖାଉଛି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ
କାରଖାନାର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଏବେ ନଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ l କାରଖାନା ପରିବେଶ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି l ଯୁଆଡେ ଦେଖିବ ବଡ଼ ବଡ ଗଛ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଷଧର ସାପର ଭୟ l କାରଖାନାର କୋଟି କୋଟି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଲତା ମାଡିବାକୁ ବସିଲାଣି l ଯାହାଫଳରେ କାରଖାନା ଆଉ ଚାଲିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ l ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଚିନ୍ତାରେ ଏଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ଓ କର୍ମଚାରୀ l ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି କାରଖାନାକୁ ଚାଲୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ନେତା l ଯଦି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ନଦେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି l
ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଶ୍ରମିକ ନେତା:
ଶ୍ରମିକ ନେତା ମହମ୍ମଦ ଜାହିର କହିଛନ୍ତି, ‘ଛଅ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡିଛି କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ, କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେହିବି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚଲେଇବାକୁ ଆଗଭର ହେଉନାହାନ୍ତି l ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରତ 2 ହଜାର ଶ୍ରମିକ ବେକାର ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି କାହାରି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ l ଏହି କାରଖାନାରେ 315 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ରମିକ ଥିଲୁ 5 ଶହରୁ ଥିଲେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ରମିକ 100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ l 570 ଏକରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଜମି 2ଶହ ପରିବାର ବିନା ବାଧାବିଘ୍ନରେ ଜମି ଦେଇଥିଲେ l ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ହେବ ସେ ଭଲରେ ଚଳିବେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଭଲ ସ୍କୁଲ ପଢିବେ l କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ 6 ବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ଦ ହେଇପଡିଛି । ସରକାର କଥା ନବୁଝିଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ।’
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:
ଯାଜପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଯାହା ହୋଇପାରିବ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ପାଇଁ ତାହା କରାଯିବ ।’
