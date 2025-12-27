ETV Bharat / state

ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭା ଅନିକେତ, କଅଁଳ ବୟସରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ ଅଫ ରେକର୍ଡ୍ସ କଲେ

ଅନିକେତ ବରାହଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷ 7 ମାସ । 13ଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ ଅଫ ରେକର୍ଡ୍ସରେ ନିଜ ନାମକୁ ଲେଖିପାରିଛନ୍ତି ।

ଯାଜପୁର: ଅନିକେତ ବରାହ, ବୟସ ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷ 7 ମାସ । ଭଲରେ ଚାଲି ଜାଣିନି କି କଥା କହିବି ଜାଣିନି, ମାତ୍ର ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ଓ ବୁଦ୍ଧିମତା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ ଅଫ ରେକର୍ଡ୍ସରେ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିଛନ୍ତି । 13ଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଏହି ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ଅନିକେତ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ।

ଇଣ୍ଡିଆବୁକ ଅଫ ରେକର୍ଡ୍ସ କଲା 1 ବର୍ଷ 7 ମାସର ଅନିକେତ:

ଅନିକେତଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘର ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାସନଗର ପୌରାଞ୍ଚଳର ନହକାର ରୁହନ୍ତି । ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବରାହ ଓ ସ୍ନେହରିକା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଅନିକେତ । କୁନି ପିଲାଟିଏ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣସକ୍ତି ବେଶ ପ୍ରଖର । ସେ 13ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଯଥା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର ନାମ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଫଳ, ପନିପରିବା, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ, ବାରଟି ମାସ, ସପ୍ତାହର ସାତ ଦିନ, ବିଭିନ୍ନ ଗାଡି,ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ନାମ ଆଦି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବା ସହ କହିପାରୁଛନ୍ତି । ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ ଅଫ ରେକର୍ଡ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନିକେତଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ ବେଶ ଖୁସି ଥିବାବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପାଇଁ କାମନା କରିଛନ୍ତି ।

କେମିତି ଇଣ୍ଡିଆବୁକ ଅଫ ରେକର୍ଡ୍ସ କଲେ ଅନିକେତ?

ଅନିକେତଙ୍କ ବାପା ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ବରାହ କୁହନ୍ତି," ପୁଅ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ ଅଫ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି l ସେ 1 ଏପ୍ରିଲ 2024 ମସିହାରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଶଳଗାଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲା l ଆମେ ଦେଖିଲୁକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ ଅଫ ରେକର୍ଡ୍ସରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି l ଏହାକୁ ଦେଖି ପୁଅ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ l ଯେତେବେଳେ 6 ମାସ ହେଇଥିଲା ଅନିକେତକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ କହିଲେ କ୍ୟାଚ କରିନେଉଥିଲା l ଯେତେବେଳେ 1 ବର୍ଷ ହେଲା ଉତ୍ତର ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲା l ତା ମମି ଶିଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଠା କଲେ l A ଟୁ Z ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କହିପାରିଲା ଏପରିକି 13ଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଲା l "

ଅନିକେତଙ୍କ ମାଆ ସ୍ନେହରିକା ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି," ଯେତେବେଳେ ସେ 6-7 ମାସର ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ୱାର୍ଡ କହୁ ଶୁଣେ ଆଉ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ l ।ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ଏଭଳି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ ଅଫ ରେକର୍ଡ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ପାରୁଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିଥିଲୁ l ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଆଡୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରିଛନ୍ତି l ଆମେ 13ଟା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଦେଇଥିଲୁ ସେ A ଟୁ Z,ପକ୍ଷୀ ନାଁ,ବିଭିନ୍ନ ଗାଡିର ନାଁ ଏମିତି କହିପାରୁଛି l ଜିକେ କହିପାରୁଛି l ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 1 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ସେ ସବୁ କହିପାରୁଥିଲା l ଆମେ ତାର ଏହି ପ୍ରତିଭା ଦେଖିକି ଚିନ୍ତାକଲୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ ଅଫ ରେକର୍ଡ୍ସରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ l ସେ 1ବର୍ଷ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଥିଲାସ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ ଅଫ ରେକର୍ଡର ଆବେଦନ ନିୟମ ନଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ 1 ବର୍ଷ 6 ମାସ ପରେ ଆବେଦନ କଲୁ l ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ l ଆମେ ଏମିତି ବସିଥିବୁ ସେ ମନମନେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୁଏ l ସେ ନିଜେନିଜେ ସବୁ ୱାର୍ଡ କହୁଥାଏ l ଏହାକୁ ଦେଖି ଅମର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ ଅଫ ରେକର୍ଡ୍ସରେ ଭଗନେବା ପାଇଁ l

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

