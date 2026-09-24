ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାନ୍ଧରେ 46 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ସ୍କୁଲରେ ନାହାନ୍ତି ଗଣିତ-ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ
ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି 25 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଶୀଘ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ନହେଲେ ଅଭିଭାବକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ: ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : September 24, 2026 at 7:24 PM IST
ଯାଜପୁର: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା... ହାତରେ ମାତ୍ର 5 ମାସର ଅବଧି... ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢିପାରୁନାହାଁନ୍ତି ଗଣିତ, ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ । ସମୟ ଯେତେ କମୁଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ସେତେ ବଢୁଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦ ସନ୍ତରା ଗାଁର ଲବଣୀଦେବୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାପୀଠରୁ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ହରାଉଥିବା ବେଳେ ଅଭିଭାବକ ନିଜର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା....
ଚିନ୍ତାରେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ:
ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଆଜି ବି ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦ ସନ୍ତରା ଗାଁର ଲବଣୀଦେବୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ସ୍କୁଲରେ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ 45ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ଶିକ୍ଷକ । ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଗଣିତ, ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢିବା ପାଇଁ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଚରମସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ 21 ଜଣ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ 25 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନରତ । ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଛି । ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ମିଶାଇ 46 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ । ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଯଥା ଗଣିତ,ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ । ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇ ପାରୁନାହାଁନ୍ତି । ଏକ ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରୁ 6 ମାସ ବିତିଗଲାଣି । ଆଉ 4ରୁ 5 ମାସ ଅବଧି ପରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଉପନୀତ ହେବ । ଏଭଳି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।
'ସରକାର ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକ ଦିଅନ୍ତୁ'
ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ପାୟଲ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକମାତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି । ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ 5 ମାସ ରହିଲା । ଗଣିତ ବହି, ବିଜ୍ଞାନ ବହି, ହିନ୍ଦୀ ବହି ଓ ଇଂରାଜୀ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ । ଆମେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ଅଛୁ କଣ କରିବୁ ? ପଢି ନପାରିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫେଲ ହେବୁ । କେମିତି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କମ୍ ସମୟରେ ପଢ଼ିବୁ ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛୁ । ସରକାର ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି । "
ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ:
ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଶିକ୍ଷକ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି । ଏଠାରେ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ 25 ଜଣ ଓ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ 21 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛି । ମୁଁ କଳା ବିଭାଗରେ ପଢ଼ିଥିବାରୁ ସାହିତ୍ୟ, ଇତିହାସ, ଭୁଗୋଳ ପଢ଼େଇ ପାରୁଛି । ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟର ଅଭାବ । ମୁଁ ଚେଷ୍ଠା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟ ପଢ଼େଇ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ । ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ଯଥା ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଜମା ପଢା ହେଇପାରୁନାହିଁ ।"
"ମୁଁ ନିଜ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଶୁଣାଣୀକୁ ଓ ଗଣ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଶୁଣାଣିରେ ମୋର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଛି । ଏହା ସହିତ ମୁଁ ମୋର ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛି । ସେ ଯାହା ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, " ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ
ବିଦ୍ୟାଲୟ ଚାରିପାଖରେ ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ:
ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍କୁଲ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇରହିଛି । ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ବର୍ଷା ପାଣି ଜମିବା ହେତୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଖେଳ କୁଦ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ଛଡା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାପ ଓ କୀଟନାଶକ ପୋକ କାମୁଡି ଦେବାର ଭୟ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ମୁଁ ଅବଗତ ଅଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।"
'ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ'
ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ଅନିଲ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, "ସ୍କୁଲ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ସରିବନାହିଁ । ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି । କେବଳ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପିଲା ମାନେ କଣ ଶିଖିବେ । ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ୟା କହିଲେ ନସରେ । ଏହି ସ୍କୁଲର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆମ ମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ସ୍କୁଲ କେମିତି ଛାଡ଼ିବୁ । ଆମେ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ । ଆମ କଥା ପ୍ରତି କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ଆମେ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ । ସ୍କୁଲ ଚାରିପାଖ ପରିବେଶରେ ପାଣି ଜମିବା ଯୋଗୁ ଛୁଆ ରୋଗରେ ପଡୁଛନ୍ତି । କେଉଁ ଭରସାରେ ଆମେ ଆମ ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ।"
ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ:
ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷକ ଭୀମସେନ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ 1983 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିଲା । ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ 14 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲୁ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅବସର ନେଲୁଣି । ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାର ଅଛନ୍ତି । ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀ ନବମ, ଦଶମ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢେଇବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଯାଏ । ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏହି ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ । ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ୱଳ ହେବ । ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଠ ଅଟେ । ଯଦି ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ନରହିବେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାସ କରିବେ ।"
ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ବିବୃତି:
ଇଟିଭି ପ୍ରତିନିଧି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ମୁଁ ଅବଗତ ଅଛି । ଏବେ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଦେଇ ପାରିବୁନାହିଁ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅତିଥି (ଗେଷ୍ଟ) ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ । ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ପୁଣି ନୂତନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ।
ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ଭରିଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଭାବକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର