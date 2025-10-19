ଗୁମ୍ଫାରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ, ମୁତୟନ ହେବେ 22 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ
ଗଣପର୍ବ କାଳୀପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟାସନଗର ଓ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଉତ୍ସବ ମୁଖର । ସେପଟେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବଜାର ।
Kali Puja 2025 ଯାଜପୁର/ଭବାନୀପାଟଣା: ରାତି ପାହିଲେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ଘରେ ଘରେ ଜଳିବ ଦୀପ । ପୂଜା ପାଇବେ ମା’ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ । ସଜେଇ ହେଲାଣି ଯାଜପୁର । ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଚଳିତବର୍ଷ ବ୍ୟାସନଗର ସହରର ୧୮ଟି ଓ ପୌରପାଳିକାର 44 ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା' ଶ୍ୟାମାକାଳୀ । ତେବେ ୧୦ ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପୂଜା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେପଟେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କଳାହାଣ୍ଡି । ମେଲିଛି ବାଣର ପସରା, ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ଡାକ ପାଇଁ ବଜାରରେ ଭିଡ ।
ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଯାଜପୁର:
ଯାଜପୁର ବ୍ୟାସନଗର ଓ ଯାଜପୁର ପୌର ପାଳିକା ସହରର ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା' ଶ୍ୟାମାକାଳି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ହୋଇଉଠିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ । ଏ ବର୍ଷ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ପୌର ପାଳିକାରେ 44ଟି ମଣ୍ଡପରେ ମା’ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ଓ ହରପାର୍ବତୀଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାସନଗର ସହରର ୧୮ଟି ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କ ଆବାହନ କରାଯିବ । ଏବେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବାବେଳେ ତୋରଣ ଓ ଆଲୋକସଜ୍ଜା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି । ଏଥର ସହରରେ ୧୦ ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହେବ ମା' ଶ୍ୟାମାକାଳିଙ୍କ ପୂଜା । ସେପଟେ ପ୍ରତେକ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଜୋରସୋରରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି l
ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମା’:
ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ‘ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ଦର୍ଶଙ୍କ ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ l ବିଶେଷ ଭାବରେ କୋପଣ୍ଡ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି l ଏଥି ମା’ଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁମ୍ପା ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହିତ ଯୋଗିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛି l ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ l’
ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ:
କୋପଣ୍ଡ କାଳିପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି ପାର୍ଥସାରଥୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ପୂଜା 15 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି l ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଆମ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଏକ ପୋଖରୀ ଅଛି ଯାହାପାଇଁ ଗୁମ୍ପା ସାଜସଜା ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି l ଆମର 5 ରୁ 10 ଏକର ଜମି ଉପରେ ମେଳା ଲାଗିଛି l ଏହି କମିଟିରେ ଅଧିକ ଭାଇଚାରା ରହିଛି l ଯାହାଫଳରେ ଏଠାକୁ ଏହି ପୂଜାର 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି l ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମର ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ଏକ ନିଆରା ହେବ l ଦର୍ଶକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟେଡ଼ ଓ ସିସିଟିଭିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ l’
20ରୁ ପୂଜା, 3 ଦିନ ଚାଲିବ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ:
ମା' ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ୨୦ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଏବଂ ଯାଜପୁର ଟାଉନରେ 27, 29 ତାରିଖରେ ଓ ୩୧ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ । ମା' ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି । ପୂଜା ଆୟୋଜନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମେଳା ଓ ମୀନା ବଜାରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କିଭଳି ଶାନ୍ତଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଏହି ଗଣପର୍ବ ଶେଷ ହେବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶାନ୍ତକମିଟି ଗଠନ କରିବା ସହିତ ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସହିତ ବୈଠକ ପରେ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି l
କିପରି କରାଯାଇଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ?
ଯାଜପୁର ଏସପି ୟଶ୍ ପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମଲ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜିଲ୍ଲାର ଗଣପର୍ବ କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ l ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଓ ଅଫିସ ଅଧିକ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି l ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିସିଟିଭି ଲଗେଇଛୁ l ଏବର୍ଷ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ l ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ବାଇକ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ l ଏହି ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ 12 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ଆସିବେ ଆମେ ଏଠି 10 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି l ଭସାଣି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି l ଏଥର ଶାନ୍ତି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି l ଗତବର୍ଷ ଭସାଣି ଯେଭଳି ଡେରି ହେଲା ଏବର୍ଷ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ l
ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କଳାହାଣ୍ଡି:
ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ହୋଇ ଉଠିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ । ବାଣର ପସରା ସହ ମେଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ବଜାର । ଭବାନୀପାଟଣା ସହରର ଲାଲବାହାଦୂର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ୩୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଷ୍ଟଲରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ବାଣ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ରକମରକମର ବାଣର ପସରାକୁ ଦେଖି ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କିଣି ନେଉଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଆଖୁ , କଦଳୀ ଗଛ ଫୁଲ ଓ ବିଶେଷ କରି ମାଟି ଦୀପ ସହ କାଉଁରୀ କାଠି, ଧାନ ଆଦିରର ପସରା ମେଳିଛି ।
ଦୀପାବଳିରେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାଉଁରୀ କାଠିରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ନିଆଁରା ପରମ୍ପରା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ ଦେଖି ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ । ଅନ୍ଧାର ଉପରେ ଆଲୁଅର ବିଜୟ ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ଜୟ, ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ଜୟର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଥିବା ଏହି ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଗାଁଠୁ ସହର ହୋଇ ଉଠିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ।
ଦୀପ ଜାଳି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବୁ:
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ବାସିନ୍ଦା ହରିଶଙ୍କର ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଦୀପାବଳି ହେଉଛି ଆମର ଆଲୋକର ପର୍ବ । ଏହି ପର୍ବରେ ଆମେ ଖୁସି ମନେଇଵା ସହିତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଯେ କିମିତି ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଆତସବାଜି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବୁ ଓ ଦୀପ ଜାଳି ଏହି ପର୍ବଟିକୁ ପାଳନ କରିବୁ । ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ବହୁତ ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଭାରତ ସାମଗ୍ରୀର ଡିମାଣ୍ଡ:
ଏନେଇ ଭବାନୀପାଟଣାର ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅକ୍ଷୟ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଚାଇନା ସାମଗ୍ରୀ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି । ଲୋକଙ୍କ ବହୁତ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଏ ବର୍ଷ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିବାରେ ବହୁତ୍ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ବିଶେଷ କରି ଫ୍ୟାନ୍ସି ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଭେରାଇଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର ଓ କଳାହାଣ୍ଡି