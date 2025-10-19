ETV Bharat / state

ଗୁମ୍ଫାରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ, ମୁତୟନ ହେବେ 22 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ

ଗଣପର୍ବ କାଳୀପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟାସନଗର ଓ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଉତ୍ସବ ମୁଖର । ସେପଟେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବଜାର ।

Kali Puja 2025
Kali Puja 2025 (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 19, 2025 at 2:23 PM IST

4 Min Read
Kali Puja 2025 ଯାଜପୁର/ଭବାନୀପାଟଣା: ରାତି ପାହିଲେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ଘରେ ଘରେ ଜଳିବ ଦୀପ । ପୂଜା ପାଇବେ ମା’ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ । ସଜେଇ ହେଲାଣି ଯାଜପୁର । ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଚଳିତବର୍ଷ ବ୍ୟାସନଗର ସହରର ୧୮ଟି ଓ ପୌରପାଳିକାର 44 ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା' ଶ୍ୟାମାକାଳୀ । ତେବେ ୧୦ ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପୂଜା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେପଟେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କଳାହାଣ୍ଡି । ମେଲିଛି ବାଣର ପସରା, ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ଡାକ ପାଇଁ ବଜାରରେ ଭିଡ ।

Jajpur Kali Puja (ETV Bharat Odisha)

ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଯାଜପୁର:

ଯାଜପୁର ବ୍ୟାସନଗର ଓ ଯାଜପୁର ପୌର ପାଳିକା ସହରର ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା' ଶ୍ୟାମାକାଳି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ହୋଇଉଠିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ । ଏ ବର୍ଷ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ପୌର ପାଳିକାରେ 44ଟି ମଣ୍ଡପରେ ମା’ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ଓ ହରପାର୍ବତୀଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାସନଗର ସହରର ୧୮ଟି ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କ ଆବାହନ କରାଯିବ । ଏବେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବାବେଳେ ତୋରଣ ଓ ଆଲୋକସଜ୍ଜା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି । ଏଥର ସହରରେ ୧୦ ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହେବ ମା' ଶ୍ୟାମାକାଳିଙ୍କ ପୂଜା । ସେପଟେ ପ୍ରତେକ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଜୋରସୋରରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି l

Kali Puja 2025
ମା’ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ (ETV Bharat Odisha)

ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମା’:

ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ‘ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ଦର୍ଶଙ୍କ ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ l ବିଶେଷ ଭାବରେ କୋପଣ୍ଡ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍‌ ପ୍ୟାରିସ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି l ଏଥି ମା’ଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁମ୍ପା ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହିତ ଯୋଗିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛି l ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ l’

Kali Puja 2025
ପୂଜା ମଣ୍ଡପ (ETV Bharat Odisha)

ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ:

କୋପଣ୍ଡ କାଳିପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି ପାର୍ଥସାରଥୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ପୂଜା 15 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି l ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଆମ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଏକ ପୋଖରୀ ଅଛି ଯାହାପାଇଁ ଗୁମ୍ପା ସାଜସଜା ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି l ଆମର 5 ରୁ 10 ଏକର ଜମି ଉପରେ ମେଳା ଲାଗିଛି l ଏହି କମିଟିରେ ଅଧିକ ଭାଇଚାରା ରହିଛି l ଯାହାଫଳରେ ଏଠାକୁ ଏହି ପୂଜାର 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି l ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମର ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ଏକ ନିଆରା ହେବ l ଦର୍ଶକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟେଡ଼ ଓ ସିସିଟିଭିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ l’

Kali Puja 2025
ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି କାରିଗର (ETV Bharat Odisha)

20ରୁ ପୂଜା, 3 ଦିନ ଚାଲିବ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ:


ମା' ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ୨୦ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଏବଂ ଯାଜପୁର ଟାଉନରେ 27, 29 ତାରିଖରେ ଓ ୩୧ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ । ମା' ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି । ପୂଜା ଆୟୋଜନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମେଳା ଓ ମୀନା ବଜାରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କିଭଳି ଶାନ୍ତଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଏହି ଗଣପର୍ବ ଶେଷ ହେବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶାନ୍ତକମିଟି ଗଠନ କରିବା ସହିତ ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସହିତ ବୈଠକ ପରେ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି l

Kali Puja 2025
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ତିଆରି ଏକ ତୋରଣ (ETV Bharat Odisha)

କିପରି କରାଯାଇଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ?

ଯାଜପୁର ଏସପି ୟଶ୍ ପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମଲ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜିଲ୍ଲାର ଗଣପର୍ବ କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ l ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଓ ଅଫିସ ଅଧିକ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି l ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିସିଟିଭି ଲଗେଇଛୁ l ଏବର୍ଷ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ l ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ବାଇକ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ l ଏହି ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ 12 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ଆସିବେ ଆମେ ଏଠି 10 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି l ଭସାଣି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି l ଏଥର ଶାନ୍ତି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି l ଗତବର୍ଷ ଭସାଣି ଯେଭଳି ଡେରି ହେଲା ଏବର୍ଷ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ l

Kali Puja Diwali Preparation
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବଜାର (ETV Bharat Odisha)

ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କଳାହାଣ୍ଡି:

ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ହୋଇ ଉଠିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ । ବାଣର ପସରା ସହ ମେଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ବଜାର । ଭବାନୀପାଟଣା ସହରର ଲାଲବାହାଦୂର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ୩୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଷ୍ଟଲରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ବାଣ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ରକମରକମର ବାଣର ପସରାକୁ ଦେଖି ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କିଣି ନେଉଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଆଖୁ , କଦଳୀ ଗଛ ଫୁଲ ଓ ବିଶେଷ କରି ମାଟି ଦୀପ ସହ କାଉଁରୀ କାଠି, ଧାନ ଆଦିରର ପସରା ମେଳିଛି ।

Kali Puja
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବଜାର (ETV Bharat Odisha)

ଦୀପାବଳିରେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାଉଁରୀ କାଠିରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ନିଆଁରା ପରମ୍ପରା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ ଦେଖି ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ । ଅନ୍ଧାର ଉପରେ ଆଲୁଅର ବିଜୟ ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ଜୟ, ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ଜୟର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଥିବା ଏହି ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଗାଁଠୁ ସହର ହୋଇ ଉଠିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ।

Kali Puja Diwali Preparation
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବଜାର (ETV Bharat Odisha)
Kali Puja 2025
ହରିଶଙ୍କର ମାଝୀ (ETV Bharat Odisha)

ଦୀପ ଜାଳି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବୁ:

ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ବାସିନ୍ଦା ହରିଶଙ୍କର ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଦୀପାବଳି ହେଉଛି ଆମର ଆଲୋକର ପର୍ବ । ଏହି ପର୍ବରେ ଆମେ ଖୁସି ମନେଇଵା ସହିତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଯେ କିମିତି ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଆତସବାଜି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବୁ ଓ ଦୀପ ଜାଳି ଏହି ପର୍ବଟିକୁ ପାଳନ କରିବୁ । ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ବହୁତ ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

Kali Puja 2025
ଅକ୍ଷୟ ନାଏକ (ETV Bharat Odisha)

ଭାରତ ସାମଗ୍ରୀର ଡିମାଣ୍ଡ:

ଏନେଇ ଭବାନୀପାଟଣାର ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅକ୍ଷୟ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଚାଇନା ସାମଗ୍ରୀ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି । ଲୋକଙ୍କ ବହୁତ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଏ ବର୍ଷ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିବାରେ ବହୁତ୍ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ବିଶେଷ କରି ଫ୍ୟାନ୍ସି ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଭେରାଇଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।’

Kali Puja Diwali Preparation
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବଜାର (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର ଓ କଳାହାଣ୍ଡି

