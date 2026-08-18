ETV Bharat / state

ଯାଜପୁରରେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ: ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ବୈତରଣୀ, ଦଶରଥପୁର ଓ ବରୀ ବ୍ଲକରେ ନଜର

ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୧୦ ବ୍ଲକର ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା

Flood water in akhuapada baitarani river
ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଆଖୁଆପଦା ଆନିକଟ ନିକଟରେ ବନ୍ୟା ଜଳ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 18, 2026 at 12:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଯାଜପୁର: ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏଥିଯୋଗୁଁ ଅନେକ ନଦୀକୂଳିଆ ଗାଁ ଏବେବି ପାଣି ଘେରରେ । ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଆଖୁଆପଦା ଆନିକଟ ନିକଟରେ ବିପଦ ସଂକେତ 18:33 ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ଏବେ 19:22 ମିଟର ଉପରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ସେହିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜେନାପୁର ନିକଟରେ ବିପଦ ସଂକେତ 65 ଫୁଟ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ 67 ଫୁଟ ଉପରେ ଜଳସ୍ତର ଚାଲିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୧୦ ବ୍ଲକର ୨,୮୪,୫୭୮ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।

ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ବୈତରଣୀ, ଦଶରଥପୁର ଓ ବରୀ ବ୍ଲକରେ ନଜର (ETV Bharat Odisha)

ବୈତରଣୀ ବନ୍ୟାରେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରଭାବିତ

କାଣୀ, ବୈତରଣୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ବନ୍ଧରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। SRC ଓ ରାଜ୍ୟ ଆପାତକାଳୀନ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ରର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାର ୧୦ଟି ବ୍ଲକ, ୧୧୭ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ/ପୌରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ୨୭୦ଟି ଗ୍ରାମ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦଶରଥପୁର, ଯାଜପୁର, କୋରେଇ, ବିଞ୍ଝାରପୁର, ଧର୍ମଶାଳା, ରସୁଲପୁର, ବଡ଼ଚଣା, ବରୀ, ଦାନଗଦୀ ଓ ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକର କିଛି କିଛି ପଞ୍ଚାୟତ । ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସମୁଦାୟ ୨,୮୪,୫୭୮ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୯୫,୪୫୭ ଜଣ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ୭୭,୬୮୦ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ୨୦୩ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଛି ।

ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ପାଇଁ ୧୯୫ଟି ମାଗଣା ରୋଷେଇ ଘର ମାଧ୍ୟମରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡଙ୍ଗା ଯୋଗେ ଘର ଘର ବୁଲି ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୫୬୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚୁଡ଼ା, ୫୬.୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ୨୩୫ଟି ପଲିଥିନ୍ ରୋଲ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ୧୮,୬୪୨ ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୯୮,୫୫୪ଟି ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ମାନବିକ ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟିନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ଦଶରଥପୁର ଓ ବରୀ ବ୍ଲକରେ ନଜର

ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର ତରପଦା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟଣା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ କାଣୀ ନଦୀର ଘାଇ ଏବଂ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକର ଜରୀ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଉବାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଘାଇ ଦେଇ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଦଶରଥପୁର ଓ ବରୀ ବ୍ଲକକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ୧୪୧ଟି ଗ୍ରାମ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୬୮ଟି ଗ୍ରାମୀଣ ରାସ୍ତା, ପୋଲ ଓ କଲଭର୍ଟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ୩ଟି ODRAF, ୨ଟି NDRF, ୧୨ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ୧୨ଟି ପୋଲିସ/ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।

୧୪ଟି ବିଶେଷ ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୩୭୮ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୩୮ ଜଣଙ୍କୁ ଆପାତକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୨ଟି ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଓ ୧୨ଟି ଭେଟେନାରୀ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା, ଉଦ୍ଧାର, ରିଲିଫ୍ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସେବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଆପାତକାଳୀନ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖା ଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା; 2.37 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ବନ୍ଯାଞ୍ଚଳ ବୁଲିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଫୁଲୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ, ପୁଣି ଯାଜପୁରରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

TAGGED:

JAJPUR FLOOD UPDATE TODAY
ODISHA FLOOD UPDATE
BAITARANI WATER LEVEL FLOOD
ଯାଜପୁର ବନ୍ୟା ଅପଡେଟ
JAJPUR FLOOD UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.