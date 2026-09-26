'80 ବର୍ଷରେ ଏମିତି ବନ୍ୟା ଦେଖିନି'; 2 ମାସରେ 9 ଥର ମାଡି ଆସିଛି ବଢି ପାଣି, ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକାରେ ଦହଗଞ୍ଜ ଜୀବନ
ବରମ୍ବାର ବନ୍ୟା ପାଇଁ ବିପନ୍ନଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ । ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଭରସାରେ ବିପନ୍ନ ପରିବାର । ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : September 26, 2026 at 10:53 PM IST
ଯାଜପୁର: ଥରେ ନୁହେଁ କି 2 ଥର ନୁହେଁ, 2 ମାସରେ ଆସିଛି 9 ଥର ବନ୍ୟା । ବୈତରଣୀ ଓ କାଣୀ ନଦୀର ବଢୀ ପାଣିରେ ଉଜୁଡି ଯାଇଛି ଜୀବିକା । ବିପନ୍ନଙ୍କ ନୂଆ ଠିକଣା ସାଜିଛି ନଦୀ ବନ୍ଧି, ଘର ଛାତ ନହେଲେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ । ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏତିକିରେ ସରିନାହିଁ । ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକାରେ ନା ପିଇବାକୁ ମୁନ୍ଦେ ଭଲ ପାଣି ମିଳୁଛି ନା ପେଟକୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ । ଏପରିକି ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ଶୁଖିଲା କପଡା ନାହିଁ ପକାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି ବିପନ୍ନ ।
9 ଥର ବନ୍ୟା, ଭାଙ୍ଗିଛି ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ-
ବୈତରଣୀ ଓ କାଣୀ ନଦୀରେ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଆସିଛି 9 ଥର ବନ୍ୟା l ନଦୀକୁଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ l ଗତ ଜୁନ ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଆସିଥିଲା ବନ୍ୟା l ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଯେମିତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର 10 ପଂଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ବନ୍ୟାର ଭୟ l ଏହି ନଦୀରେ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁ ଅନେକ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଆଜକୁ ଦୁଇ ମାସ ହେବ 27ଟି ଗାଁର ପାଖାପାଖୁ 54 ହଜାର ଲୋକେ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛନ୍ତି l ଏହି ବନ୍ୟା ଛଡେଇ ନେଇଛି ଅନେକ ପରିବାରର ହସ ଖୁସି l ଉଜାଡି ଦେଇଛି ବର୍ଷକର ରୋଜଗାର l ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ନିଜ ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ ଚିନ୍ତାରେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ l
ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାରେ ହାଲ ବେହାଲ-
ଗତ ଜୁନ ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା l ଏହି ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଦୋଭାବିଲିପାଟଣା ନିକଟରେ ପ୍ରଥମ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା l ଘାଇ ହେବା ଯୋଗୁ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର ଜୈତରା, ଅହିହାସ, ଗୋପକୁଳ, ଧୋବବିଲ, ତରପଦା, କୁଟୁରିଆମଲ୍ଲୀକାପୁର, କସ୍ପା, କମଳପୁର, ଦୋବବିଲପାଟଣା ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା l
ଯେଉଁଠି ମଣିଷ, ସେଇଠି ଗାଈଗୋରୁ-
ଏହା ଫଳରେ ଏହି ସବୁ ଗାଁ ବାହ୍ୟଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲା l ଯାହାଫଳରେ 10 ପଂଚାୟତର 27ଟି ଗାଁର ପ୍ରାୟ 54 ହଜାର ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛନ୍ତି l ଏହା ପରଠାରୁ ବାରମ୍ବାର ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ପାଖାପାଖୁ 9 ଥର ବନ୍ୟା ଆସିଛି l ଏହି ବନ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ନିଜ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡି ସ୍କୁଲ ଘରେ, ବାତ୍ୟାଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ଓ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ନିଜ ଛୁଆପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ରହୁଛନ୍ତି l ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ରହୁଛି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଗାଈ ଗୋରୁ ରହୁଛନ୍ତି l ଯେଉଁ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରିଲିଫ ଆସୁଛି ନିଜ ଛୁଆଁଙ୍କୁ ଦେଇ ଯାହା ବଳୁଛି ନିଜେ ଖାଉଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ପରିବାର ଲୋକେ l
ପଚିସଢ଼ି ଗଲାଣି ଫସଲ-
ଲଗାତାର 9 ଥର ବନ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁ ଆଜକୁ 2 ମାସ ହେବ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଥିବା ଘର ଓ ଚାଷ ଜମି ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି l ଫଳରେ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଥିଲା ପାଣିରେ ବୁଡି ପଚିସଢ଼ି ଗଲାଣି ଫସଲ l ଖାଲି ଏତିକିନୁହେଁ ଘର ଭିତରେ 5 ଫୁଟର ପାଣି ରହିବା ଯୋଗୁ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ରଖିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହାଇଗଲାଣି l ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ପିଲା ଛୁଆଁଙ୍କୁ କିଭଳି ସମ୍ଭାଳିବେ ଚିନ୍ତାରେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ପରିବାର l
ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବନ୍ୟା ଏବେ ଦୁଃଖ ସାଜିଛି ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଅଂଚଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ । ଚଳିତ ବର୍ଷ 9 ଥର ଆସିଛି ଏହି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା । ବନ୍ୟା ଆସି ଅନେକ କଚା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ସାଂଗକୁ ଧୋଇ ନେଇଯାଇଛି ଘରେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ରଖିଥିବା ଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଟଙ୍କା ପଇସା l ଏବେବି ଅନେକ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ବନ୍ୟା ପାଣି ଯୋଗୁ ଘର ଛାଡି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି l
ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଅନେକ ଗାଁ ବାହ୍ୟଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ-
ସେପଟେ ଗତକାଲି ପୁଣି ଏକ ବନ୍ୟା ଆସିଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ l ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନଦୀର ଆଖୁଆପଦା ନିକଟରେ ବିପଦସଂକେତ 18.33 ମିଟର ଥିବାବେଳେ 19.35 ମିଟର ଉପରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି l ଏହି ବନ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁ ଦୋବାଭିଲିପାଟଣା ନିଜଟରେ ପୁନଶ୍ଚ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଅନେକ ଗାଁ ବାହ୍ୟଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି l ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ କେବଳ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏକ ମାତ୍ର ସାହା l ସେପଟେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପତିକାର କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି l
କୋଠା ଘର ଉପରେ ଆମେ ଅଛୁ-
ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ କହ୍ନେଇ ସାହୁ କୁହନ୍ତି, ବନ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ବେକେ ପାଣିରେ ପଶିକି ଯାଉଛୁ ଘରକୁ । ଏପଟେ ଘରେ ଅଣ୍ଟେ ପାଣି l ଗୋରୁ ଗାଈ ସବୁ ବନ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି l ମୋତେ 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖି ନଥିଲି ଏତେ ପାଣି l କୋଠା ଘର ଉପରେ ଆମେ ଅଛୁ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ ଭାସିଗଲା l କାଲି 6ଟା ଭିତରେ ପାଣି ଆସି ବୁଡିଗଲା ସବୁ ଘର l ସମସ୍ତେ ଛାତ୍ ଉପରକୁ ପଳେଇ ବସିଲେ l 9 ଥର ଆସିଲା ବନ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ଛଟା ସବୁ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ଆଣିକି ବସିଲୁ l ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ 10ରୁ 12 ଜଣ ପରିବାର ଘରେ ବେକେ ପାଣି ହେଲାଣି l ଗୋରୁ ଗାଈ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି । ଛଣ କି କୁଟା କିଛି ନାହିଁ l କେମିତି ଚଳିବୁ କଣ କରିବୁ କହିଛନ୍ତି କହ୍ନେଇ ସାହୁ l
ଆମ ଗାଁ ଲୋକେ ବନ୍ୟାରେ ଭାସୁଛନ୍ତି-
ଜୟନ୍ତୀ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଛି ବନ୍ୟା । 9ଟା ବନ୍ୟା ହେଲାଣି । ବଡ଼ ବଡ଼ ବନ୍ୟା । ଆମେ ବହୁତ ହତାଶ ହେଲୁଣି l ଆମ ଗାଁ ଲୋକେ ବନ୍ୟାରେ ଭାସୁଛନ୍ତି l ଚାଷ ସବୁ ପଡିଆ କିଛି ନାହିଁ l ଟିକେ ଫସଲ ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ବନ୍ୟା ଆସିକି ପହଂଚି ଯାଉଛି l ଭୟ ଲାଗୁଛି l ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା ଆସିଲେ କଣ କରିବୁ କହିଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତୀ ଜେନା l
ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ-
ସତ୍ୟବ୍ରତ ମିଶ୍ର ନଦୀକୁଳିଆ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, "10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏହି ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବଢ଼ି ପାଣି ହେଇଛି ବହୁତ ଥର ହେଲାଣି l ଏମିତି ପାଣି ହେଉଛି ଯେହେକି ଘରେ ଆଲମିରା, ଫ୍ରିଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୁଗାପଟା ଆସବାବପାତ୍ର ଆହୁ ନାହିଁ । ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଉଜାଡି ଦେଇଛି ବଢ଼ି ପାଣି l ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ l ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁକୁ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ନଜର ଦେଉ l ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବାଠାରୁ ଦେଖୁଛି ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାର ବିଛଣା ସେଜ ପାଖରେ ପାଣି ପହଂଚୁଛି l ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ କୌଣସି ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବେ ଆମେ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ଇଛୁକ ଅଛୁ l"
14 ହଜାର ଲୋକ ବନ୍ୟା ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର-
ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ ଆକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ l ସେ କହିଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି l ଆଉ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ l "ଆମର ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା ପାଖାପାଖି 40 ଦିନ ଧରି ରହିଥିଲା l ଆମର ଚାଷ କ୍ଷତି ଓ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାର ତଦନ୍ତ ସରିଛି l ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଳାଇଛି l ତାହାର କ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ପହଂଚିଯିବ l ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଘାଇ ହେଇଥିଲା ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଗୁ ଆମର ପାଖାପାଖି 10ଟି ପଂଚାୟତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି l ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପାଖାପାଖି 14 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ l ବାକି ଯେଉଁଠି ସହାୟତା ଦରକାର ଆମର ନୋଡାଲ ଅଫିସର ମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି l ଯେଉଁ ଅଂଚଳରେ ଜଳମଗ୍ନ ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି l ତହସିଲ ଓ ଆମର ରିପୋର୍ଟ ଯାଇଛି ଯାହା ଆସିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ," କହିଛନ୍ତି ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ ।
ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି l ଏଥିସହିତ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ଏକ ବର୍ଷର ରୋଜଗାର ପାଣିରେ ଧୋଇ ଯାଇଛି l ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି l
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଗଭୀର ଅବପାତ ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବ; ୧୦ ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ମହାନଦୀ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର