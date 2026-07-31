ଏକ ପାଖରେ ବନ୍ୟା ତ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ବାହାଘର: ଭୁଟୁଭୁଟି ଓ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ବିବାହ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ବରଯାତ୍ରୀ
ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତାରେ ଯାଜପୁର ସଦର ବ୍ଲକ ସିମିଳିଆ ଗ୍ରାମରୁ ଭୁଟୁଭୁଟିରେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳର ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାହାରିଥିଲା ବର । ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : July 31, 2026 at 11:09 PM IST
JAJPUR FLOOD MARRIAG, ଯାଜପୁର: ବୈତରଣୀ, କାଣୀ, ଖରାସ୍ରୋତା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁ ଯୁଆଡେ ଅନେଇଲେ ପାଣି ଆଉ ପାଣି । ବନ୍ୟା ପାଣି ରାସ୍ତା, ଘରେ, ବିଲରେ ଓ ନଦୀ ବନ୍ଦ ଉପରେ ଚାରିଆଡ ଭାସୁଛି । ହେଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଥିଲେବି ତାରି ଭିତରେ ଅଟକିନି ବାହାଘର । ବନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଥିବାରୁ ବନ୍ୟାକୁ ଖାତିରି ନକରି ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତାରେ ଯାଜପୁର ସଦର ବ୍ଲକ ସିମିଳିଆ ଗ୍ରାମରୁ ଭୁଟୁଭୁଟିରେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳର ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ବର । ବନ୍ୟା ଭିତରେ ବର ସହିତ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ଯାତ୍ରା ଏବେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି l
ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସିମିଳିଆ ଗ୍ରାମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଆଗରୁ ବିବାହ ତାରିଖ ଓ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଭୁଟୁଭୁଟିରେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାହ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ ବର । ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ପଥଚାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଯାତାୟାତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଆଜି ବି ଏଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ।
ବର ପ୍ରମୋଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଲାଗି ରହିଛି l ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ବାଇପାସ୍ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଯାଇପାରୁ ନାହୁଁ l ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ତ ଦୂରର କଥା ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡୁଛୁ l ଭୁଟୁଭୁଟିରେ ଯିବା ଫଳରେ ଖୁସି ଲାଗିଲେ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଆଜି ବି ଯଦି ଏଭଳି ଯିବୁ l ଏହି ବାହାଘର ମୋ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହିଲା l
କିଛି କୁନି ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ହେଲା, ଆମ ଛୁଆ ବାପାଙ୍କ ବାହାଘର ଆମେ ଯାଉଛୁ ବରଯାତ୍ରୀ ହେଇକି l ଭୁବନ ଯାଉଛୁ ବର ନେଇକି l ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଚାରି ପଟେ ପୂରା ପାଣି l ଆମେ ଡଙ୍ଗାରେ ଆସିକି ଏଠି ଗାଡ଼ି କରିଥିଲୁ ଯାଉଛୁ l ଆମ ଛୁଆ ବାପାଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ l ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆମ ଛୁଆ ବାପାଙ୍କ ବାହାଘର ହେଉଛି l ଡଙ୍ଗାରେ ଆସିଲୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି l ଆମେ ଛୁଆ ବେଳେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଥିଲୁ ଆଉ କେବେ ବାସିନଥିଲୁ ଏବେ ବସିଲୁ l ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି l
ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟାର ଭୟଭହତା ଭିତରେ ଏଭଳି ଏକ ବାହାଘର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି l ସତରେ ବନ୍ୟାର ଏତେ କଷ୍ଟ ଓ ଭୟ ଭିତରେ ବି ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହ କମିନଥିଲା । ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିଲା ବରଯାତ୍ରୀର ଖୁସି । ଏତେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଏହି ବାହାଘରର ଉତ୍ସାହକୁ ଫିକା ପକେଇ ପାରିନାହିଁ l ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବାହା ହେବାକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ବର ମନରେ ଟିକେ ବି ଖୁସି କମି ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିବାହକୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅନୁଭୂତି ହୋଇ ରହିବ ବର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ଭିତରେ ଭୁଟୁଭୁଟିରେ ବର ଯିବା ଆଜିର ଦିନରେ ବିରଳ ଘଟଣାଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସମଗ୍ର ଅଂଚଳରେ ଏକ ଖୁସିର ମହାଲ ବନି ଯାଇଛି l
ବରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜଣେ କୁନି ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ହେଲା, ଆମେ ଶିମିଳିଆ ପଂଚାୟତରୁ ଆସିଛୁ ମୁଁ ବରର ଝିଆରୀ ହେବି l ମୋ ଦାଦା ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି l ଡଙ୍ଗାରେ ଆସିଲୁ ବୋଲି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏଭଳି ବାହାଘର ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହିବ l ଆମ ଗାଁ ଚାରିପଟ ପାଣି ହୋଇଯିବା ହେତୁ ବର ଆସିଲେ ବୋଟ୍ ରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଡଙ୍ଗାରେ l
ବନ୍ୟା ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବା ସହିତ ଯାତନା ଦେଇଛି l ମାତ୍ର ଶିମିଳିଆ ପଂଚାୟତର ପ୍ରମୋଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ଅଟକାଇ ପାରିନାହିଁ ବନ୍ୟା l ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ଏଭଳି ଧର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଉତ୍ସାହ l
ଗତ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଶିମିଳିଆ ପଂଚାୟତରୁ ଡଙ୍ଗା ଓ ଭୁଟୁଭୁଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରମୋଦ ପାଢ଼ୀ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ l ତେବେ ବିବାହ କରିବା ପରେ ବର କନ୍ୟା ଉଭୟ ଆସି ନଦୀ କୂଳରେ ପହଂଚିଥିଲେ l ଏଥିସହିତ ଡଙ୍ଗା ଓ ଭୁଟୁଭୁଟିରେ ବସି ନିଜ ଘର ଶିମିଳିଆ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲେ l ଏଭଳି ବିବାହକୁ ଦେଖି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା: ବରୀ ବ୍ଲକ ବାଙ୍କସାହିରେ 50 ଫୁଟର ଘାଇ, ବିଭିନ୍ନ ପଂଚାୟତ ବାହ୍ୟଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯାଜପୁରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ: ଗାଁଠୁ ସହର ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ପରିସ୍ଥିତି, ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର