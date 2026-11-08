ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଅଘଟଣ, ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଜଳିଗଲେ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଶିଶୁ
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଛି। ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : November 8, 2026 at 9:14 AM IST|
Updated : November 8, 2026 at 9:46 AM IST
ଯାଜପୁର: ଦିପାବଳୀ ପୂର୍ବରୁ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁରରୁ ଆସିଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା । ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ସେକ ମହଲା ଗାଁରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ଜଳିଗଲା ୪ ବଖରା ଘର । ଏହି ଅଘଟଣରେ ୪ ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ । ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଅଘଟଣରେ ୨ ଟି ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘର ଓ ୨ଟି ଚାଳ ଘର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
ଦିପାବଳୀ ପୂର୍ବରୁ 4 ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ
ନଳୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସେକ ମହଲା ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ସେକ ନିଜାମଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ଘରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଘଟଣ ପରେ ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଅଗ୍ନିଶମ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଛି। ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।
ମୃତକ ମାନେ ହେଲେ ନିଜାମ ଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ଝିଅ ଗୁଲ ଅପ୍ସା ପରବୀନ (26) ବୋହୂ ତବସୁମ୍ ପରବୀନ (40)ନାତୁଣୀ ରୋସନି ପରବୀନ (11) ନାତି 8 ମାସର ଶିଶୁପୁତ୍ର । ଜଣେ ଆହତଙ୍କୁ ବଡଚଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଜୟ କୁମାର ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ସେକ ନିଜାମଉଦ୍ଦିନ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଓ ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ଧରି ଶନିବାର ଗୋପାଳପୁରରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବଡ ବୋହୂ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ନଣନ୍ଦ, ଭାଉଜଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଶିଶୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ’’ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାତି ପାହିଲେ ମା' ଶ୍ୟାମା କାଳୀପୂଜା; ଉତ୍ସବ ମୁଖର ବ୍ୟାସନଗର ଓ ଯାଜପୁର ସହର, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ଭସାଣି ଦେଖି ଫେରୁଥିଲେ, ତନ୍ତୀଘାଇ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଲା ଡଙ୍ଗା: 2 ନିଖୋଜ, 2 ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର