କାର ଧକ୍କାରେ ବାପା ପୁଅ ମୃତ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲା 5 ବର୍ଷର ଝିଅ
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇ ଏବେବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି । ରିପୋର୍ଟ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : September 9, 2026 at 9:36 AM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାପା ଆଉ ପୁଅର ଜୀବନ । ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାଜପୁର କୋରେଇ ପାଣିକୋଇଲି ଥାନା କରଦା ପଂଚାୟତରେ । ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଜୀବନ । ଅଳ୍ପକେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବର୍ତ୍ତି ଗଲେ ୫ ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇ ଏବେବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା କାରକୁ ଜବତ୍ କରି ଚାଳକକୁ ଗିରଫ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜରି ରଖିଛି ପାଣିକୋଇଲି ପୋଲିସ ।
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାପା ପୁଅ ମୃତ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରି କରଦା ଗାଁର ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ ନିଜ ପୁଅ ଓ ଝିଅକୁ ବାଇକରେ ମୂଳପାଳ ସ୍ଥିତ ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ । ପାଣିକୋଇଲି ଥାନା ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବ୍ରଜନଗର ନିକଟରେ ହଠାତ ଏକ କାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଅଶୋକଙ୍କ ବାଇକକୁ ପଛ ପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ କାରଟି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଥିବାରୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚାଲିଚାଲି ଯାଉଥିବା ଭକଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ରାମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ସାହିଲ୍ ଓଝାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । କଟକ ଶିଶୁଭବନରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପୁଅ ଆଦିଶ ଓ ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ବାପା ଅଶୋକ ସାହୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ।
ମୃତ ଅଶୋକ ସାହୁଙ୍କ ମାମୁଁ ମାର୍କଣ୍ଡ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ‘‘ମୋର ଭଣଜା ଓ ତା ପୁଅ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ । ତାଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବେ ତାଙ୍କର କିଛି ଭରଷା ନାହିଁ । ତା ବାପାର ଅବସ୍ଥା ବି ଭଲ ନାହିଁ । ତା ବଂଶ ପୁରା ଲୋପ ପାଇଗଲା । ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏନଏଚଆଇ ଆଉ ସରକାର ଏହି ପରିବାରକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ’’।
ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ମୃତ ଅଶୋକ ସାହୁ
ଆଦିଶ ଜଣେ ଭଲ ଛାତ୍ର ଥିଲେ । ସେପଟେ ୫ ବର୍ଷର ସାନଝିଅ ଆଦ୍ୟାଶା ଦୂରକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ି ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇ ଅଳ୍ପକେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଝିଅକୁ ଘରକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଗୁରୁତର ଛାତ୍ର ସାହିଲ୍ଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ୍ର ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ମୃତ ଅଶୋକ ସାହୁ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ । ସେ ପରିବାରର ଏକାକୀ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଟ୍ୟୁସନ ପଢାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା,ସ୍ତ୍ରୀ, କୁନି ଝିଅ ଓ ପୁଅ କୁ ନେଇ ବେଶ୍ ହସଖୁସି ରେ ଚଳୁଥିଲେ ଅଶୋକଙ୍କ ପରିବାର। ଆଜି ତାଙ୍କ ବିଦାୟ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ବାସୀ। ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ପରେ ସମଗ୍ର ପାଣିକୋଇଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।
ଆଜି ଉଭୟ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ପାଣିକୋଇଲି ଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଅଞ୍ଚଳ ବାସୀ ସାମିଲ ହୋଇ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ । ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ଗ୍ରାମ ମଶାଣିରେ ଉଭୟଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଗଣେଶ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ‘‘କାଲି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିଶିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କର କୋମଳବତୀ ଶିଶୁ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇ କିମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛି । ମୁଁ ତାର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି । ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯେଭଳି ପ୍ରତେକ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି ସରକାର ଦୃଢ଼ ପଦେକ୍ଷପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି । ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତେକ ଦିନ ଏଭଳି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଉ’’ ।
ପାଣିକୋଇଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟାୟତ୍ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଏ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅଟନ୍ତି । ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତିନିଜଣଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଇଲୁ । ମେଡିକାଲରେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପର୍ନ୍ନ ହେବାରୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ପଠାଇଲୁ । ହେଲେ ସେଠାରେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ଘଟଣାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦାୟକ । ମୁଁ ଏନଏଚଆଇ ସହିତ କଥା ହେଇକି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରି ସାରିଲିଣି । ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିଛୁ । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଆମେ କରିବୁ ’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ, ଜନ୍ମଦିନରେ ଟ୍ରେନ ଧକ୍କାରେ ବାପ ପୁଅ ମୃତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ‘ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ’: ବୁଲା ପଶୁଙ୍କ ଦେବଦୂତ ସାଜିଛନ୍ତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ରେଡିୟମ ବେଲ୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର