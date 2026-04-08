ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାପୂରଣ ପାଇଁ ଛାଡିଲେ ସରକାରୀ ଚାକିରି, ଅଶୀ ଦଶକର ସ୍ନାତକଧାରୀ ସାଜିଲେ ସଫଳ ଚାଷୀ

ନିଜେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ୮ ଟି ପରିବାରକୁ ରୋଜଗାର ଦେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକର ଚାଷୀ ପ୍ରତାପ କୁମାର ଦେଓ ।

Published : April 8, 2026 at 12:52 PM IST

ଯାଜପୁର: ଆଉ ପରିବା ଵ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ମିଠା ମକା ଆଣି ବେପାର କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ହାତପାହାନ୍ତରେ ନିଜେ ବିଲକୁ ଯାଇ ପନିପରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ମିଠା ମକା ତୋଳି ଵ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ । ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ । ଏହି ଅଂଚଳର ଚାଷୀ ପ୍ରତାପ କୁମାର ଦେଓଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁ ହସୁଛି ସବୁଜ କ୍ଷେତ,ଫଳୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଓ ଫଳମୂଳ । କ୍ଷେତକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ତା ମନ ଏହି କ୍ଷେତ ଉପରେ ଲାଖି ଯାଉଛି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପରେ ଭଲ ଭଲ ଚାକିରୀ ଛାଡ଼ି ବାପାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଷ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ରତାପ । କାଳକ୍ରମେ ଚାଷ କରି ନିଜେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବାସହ ୮ ଟି ପରିବାରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପାଙ୍କ ସହ ମିଶି ବିଲରେ ଚାଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ବିଲିପଡ଼ା ଗାଁର ପ୍ରତାପ କୁମାର ଦେଓ । ପ୍ରତାପ ନିଜ ଗାଁରେ ୧୦ ଏକର ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଜମିରେ ମିଠା ମକା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ବେଶ ନାଁ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।

ଅଶୀ ଦଶକର ସ୍ନାତକଧାରୀ ଏବେ ସଫଳ ଚାଷୀ

ଆଜିର ଯୁଗରେ କିଏ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ବାହାରେ ଚାକିରୀ କରି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ମାତ୍ର ଆମେ ଏମିତି ଏକ ପୁଅ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ଯିଏ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ବି ବାପାଙ୍କ ଇଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷକୁ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ବେଉସା ଭାବେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି । ବାପା ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଓ ନିଜର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯୋଗୁ ଆଜି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ହେଇ ପାରିଛି ଏହି ପୁଅ । ବୟସ ୬୬ ବର୍ଷ,ବୟସ ର ଅପରାହ୍ନ ରେ ତଥାପି ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି ଏହି ସଫଳ ଚାଷୀ ପ୍ରତାପ କୁମାର ଦେଓ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ଜମିରେ ହାଡ ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରି ଫଳାଇଛନ୍ତି ସୁନାର ଫସଲ। ପ୍ରତାପ ୧୯୮୨ ମସିହା ରେ ବାଣିଜ୍ୟ ରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ ବହୁ ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରୀ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ନ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା । କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାକିରୀ କରି ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ। ବାପା ଓ ମା ଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାକୀ ରହୁଥିଲେ ପ୍ରତାପ । ବାପା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଚାଷ କରି ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବାପା,ପୁଅ ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖାଇ ଚାଷକରି ଘରେ ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରତାପ ବାପାଙ୍କ ଇଛା ପୁରଣ କରିବା ଉଦେଶ୍ୟରେ ଚାକିରୀ ପଛରେ ନ ପଡି ଚାଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଚାଷ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ରେ ବେଶ୍ ନାଁ କମେଇଛନ୍ତି ।

ସଫଳ ଚାଷୀ ପ୍ରତାପ କୁମାର ଦେଓ କୁହନ୍ତି ‘‘ମୋ ବାପା ଜଣେ ଚାଷୀ । ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ଜଣେ ଭଲ ଚାଷୀ ସ୍ବର୍ଗତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଓ । ସେ ଜଣେ ଭଲ ଚାଷୀ । ସେ ଚାଷ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ପାଠ ପଢିବା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ଚାଷରେ ସହଯୋଗ କରୁଥୁଲୁ । ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଦୁଇଜଣ ଚାକିରୀ କଲେ । ଆଉ ସାନ ଭାଇ ଦୁଇଜଣ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ । ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚାଷ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲି ତେଣୁ ଗାଁରେ ରହି ଚାଷ କାମ ଦେଖିବି ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଥିଲି । ପ୍ରାୟ ଯେତେ ରକମ ଚାଷ ଅଛି ପ୍ରାୟ ମୁଁ କରେ । ଏଵେ କିନ୍ତୁ କୋଳି, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବର କୋଳି ଓ ପିଜୁଳି ମାତ୍ର ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଏକ ଜମିରେ କରିଛି । ଦୁଇ ଏକର ଜମିରେ ଗ୍ରାଫ୍ଟଏଡ଼ ବାଇଗଣ, ମିଠା ମକା, ବୋଇତି କଖାରୁ ଓ ଦୁଇ ଏକର ଜମିରେ ବିରି, କୋଳଥ, ବାଦାମ, ଧଣିଆ, ପେଶୀ,ଏସବୁ ଚାଷ ହୋଇଛି । ଲାଭ କ୍ଷତି ତ ଲାଗି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲାଭ ହେଇଛି । ମୋ ପାଖରେ ଆଠ ଦଶ ଜଣ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିବା ସାଙ୍ଗକୁ ମୋ ପରିବାର ଚଳୁଛି । ବର୍ଷକୁ ଆନୁମାନିକ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହୁଏ । ମୁଁ ଏଵେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ହଜାର ଭଳି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲଗାଉଛି । ଆଗାମୀ ବର୍ଷକୁ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଯଦି ସବୁ ଲୋକ ଚାକିରୀ କରିବେ ଚାଷ ନକରିବେ ଆମେ ଖାଇବା କଣ ? ଖାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ଖାଦ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଦରକାର ଚାଷ । ତେଣୁ ମୁଁ ଚାଁହୁଛି ଯୁବ ପିଢ଼ି ଚାଷପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ । ଏଵେ ନୂତନ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ ହେଲାଣି । ଚାଷ କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଯୁବପିଢି ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ’’ ।

କର୍ମଚାରୀ କୁହନ୍ତି ‘‘ମୁଁ ଏଠି 2020 ମସିହାରୁ କାମ କରୁଛି । ଏଠି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଚାଷ ପ୍ରତାପ ଭାଇ କରନ୍ତି । ପ୍ରାୟ 5 ଏକର ଜମିରେ ପ୍ରତାପ ଭାଇ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ଷକ ବାରମାସ ଏଠି ଚାଷ ହୁଏ । ସୁଇଟକର୍ଣ୍ଣ ଓ ଧାନ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ହୁଏ । ଧାନ ଅମଳ ପରେ ବୋଇତିକଖାରୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ ହୁଏ । 2020 ମସିହା ଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରତେକ ଦିନ କାମ କରୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ଆଠ ଦଶ ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ଦଶ ପନ୍ଦର ଜଣଙ୍କ ପରିବାର ପୋଷି ପାରୁଛୁ ’’।

ଚାଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର

ଆଜି ସଫଳ ଚାଷୀ ପ୍ରତାପ ଚାଷକୁ ନିଜର ପେସା କରି ବାର୍ଷିକ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ଷ୍ଟ୍ରବେରି ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପିଜୁଳି, କଦଳୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି, ବିରି,ମୁଗ,କୋଳଥ, ଧଣିଆ,ଖସା,ମକା,ଚିନା ବାଦାମ,ବାଇଗଣ, ବୋଇତାଳୁ,ବିଲାତି, ଲାଉ, ଆଦି ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । ଫସଲ ଫଳିବା ପରେ ବାଡ଼ି ରେ ପହଞ୍ଚି ତୋଳି ନେଉଛନ୍ତି ବେପାରୀ। ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗର ସହାୟତାରେ ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ରେ ତାଙ୍କୁ ସବସିଡି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ସେପଟେ ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ଏହି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଓ ପରିବାର । ପ୍ରତାପଙ୍କ ନୂଆ ନୂଆ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଦେଖି ଚାଷ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ।

ମକା ବ୍ୟବସାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦାସ କୁହନ୍ତି ‘‘ମୁଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମକା ଆଣୁଥିଲି । ବୁଗୁଡ଼ା, ରାଜ ମନ୍ଦିରୀ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମାଲ ଆସିଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ମକା ଆମେ କିଣୁଛୁ ସେଥିରୁ ଅଧିକ ରିଜେକ୍ଟ ବାହାରୁଛି । ସେହିପରି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଆସୁଥିବା ଶହେ ବସ୍ତାରେ ବହୁତ ପଚା, ଗମୁଆ ରିଜେକ୍ଟ ବାହାରୁଛି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହୁଛୁ । କିନ୍ତୁ ଏଵେ ବିଲିପଡା ଗାଁର ପ୍ରତାପ କୁମାର ଦେଓ ଯେଉଁ ମକା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରୁ ଆମେ ତାଜା ମକା ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇପାରୁଛୁ । କମ ମୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ସତେଜ ମକା ପାଉଛୁ । ଗ୍ରାହକ ବି ମନଖୁସିରେ ସତେଜ ମକା କିଣୁଛନ୍ତି ।

ବିଲିପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଶ୍ବନାଥ ଆଇଚ୍ କୁହନ୍ତି ‘‘ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରତାପ କୁମାର ଦେଓ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବଡ଼ ଚାଷୀ । ମୁଁ ପିଲା ଦିନରୁ ଦେଖି ଆସୁଛି ସେ ଏଠି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଚାଷ ଏଠି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ଆଖପାଖ 10 ଟି ପଂଚାୟତର ଲୋକ ଆସି ଏଠୁ ପନିପରିବା କିଣି ଵ୍ୟବସାୟ କରି ପାରୁଛନ୍ତି । ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳନ୍ତା ସେମାନେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତେ ’’।

ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ଭୋଟକା ପଂଚାୟତ ବିଲିପଡ଼ା ଗାଁର ପ୍ରତାପ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଯେଭଳି ଭଳି କି ଭଳି ଚାଷ କରି ନିଜେ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି l

