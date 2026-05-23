ପୁଅର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ବାପା !
ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ମାନସିହପାଟଣା ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଗଛରେ ଝୁଲିପଡ଼ିଲେ ବାପା । ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ । ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : May 23, 2026 at 9:50 PM IST
ଯାଜପୁର: ପୁଅର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ବାପା ! ମଙ୍ଗଳପୁର ସ୍ଥିତ ଗାୟତ୍ରୀ ଷ୍ଟୁଡିଓ ମାଲିକ ଷ୍ଟିମର ପଣ୍ଡା (ସିଲୁ)ର ମୃତ୍ୟ ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ରସାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବେକରେ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ମୃତକଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ କନିକାପଡା ପଞ୍ଚାୟତ ମାନସିହପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ଗତକାଲି ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ସିଲୁ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିକି ନାମକ ଯୁବକ କୌଣସି କାରଣରୁ ବିଷ ଖାଇଦେଇ ମଙ୍ଗଳପୁର ମେଡିକାଲ ଆସିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ସିଲୁ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପଟାସ ପାଣି ବିକିଙ୍କୁ ପିଆଉଥିଲେ । ବିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇ ଛାଟି ପିଟି ହେଉଥିବା ସମୟରେ ବିକିର ଗୋଡ଼ଟି ଖୁବ ଜୋରରେ ସିଲୁର ବାମ ପାଟ ଛାତିରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ସିଲୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ।
ସିଲୁଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ସିଲୁଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଏହି ଖବର ପାଇ ବାପା ରସାନନ୍ଦ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ । ଘର ନିକଟରେ ପଡୋଶୀଙ୍କ ସହ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି କଥା ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ଭୋରୁ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧି ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ମାନେ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଂଚିବା ବେଳକୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳପୁର ପୋଲିସ ୨ଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ଘଟଣାରେ ଅପମୃତ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଉଭୟ ବାପା, ପୁଅଙ୍କ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ।
ତେବେ ବିଷ ପିଇଥିବା ବିକି ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର