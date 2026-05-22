ଜମିବାଡି ବିବାଦରୁ ନେଇଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ: 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସୁରଟରୁ ଗିରଫ କଲା ଯାଜପୁର ପୋଲିସ
ବେତଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଜମିବାଡି଼କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା । ପୂର୍ବରୁ 8 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : May 22, 2026 at 6:26 PM IST
ଯାଜପୁର: ବେତଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଘଟିଥିବା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା । ସୁରଟରୁ ଆଉ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ । ପୂର୍ବରୁ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଗତ 17 ଏପ୍ରିଲରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 13 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏନେଇ ଯାଜପୁର ରୋଡ ଏସଡିପିଓ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜମିବାଡି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ:
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ବାରବାଟୀ ପଞ୍ଚାୟତ ବେତଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଘଟିଥିବା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପରିବାରର ୮ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର୍ ଥିଲେ । ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବରପାଇ ସୁରଟରୁ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୫ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ରୋଡ ଏସଡିପିଓ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର l ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାରେ କେସ ନଂ 156/17.04.2026ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ଗତ ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାରେ କାବେରୀ ମଲ୍ଲିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଭିଣେଇ ଘରକୁ ରାତିରେ ଫେରୁଥିଲେ l ଏହି ସମୟରେ ଠେଙ୍ଗା,ଫାର୍ଶା ଓ କିଛି ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ପଡୋଶୀ ମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏକ ବାଦାମ ବିଲରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ l ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଏସପିଙ୍କୁ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ l
ଏସପି ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l ତେବେ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଥିବା ଦେଖି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡି ସୁରଟ ପଳେଇଥିଲେ l ପୋଲିସ ଜାଣିବା ପରେ ଡିଜିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ l ଏହାପରେ ଏକ ଟିମ ସୁରଟ ଯାଇ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ l ସେପଟେ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ପରେ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି l
ଜମିବାଡି ବିବାଦରୁ ହତ୍ୟା:
ଏସଡିପିଓ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ଘରକୁ ଲାଗି ଏକ ଜମି ଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ତେବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଆଉ 5 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଗତ 3 ଦିନ ତଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁରଟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇ ସୁରଟ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା । ଟ୍ରାଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡ ସରିବା ପରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର