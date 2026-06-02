ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ବେଙ୍ଗାସାହି ବାସିନ୍ଦା, ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ

ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ବ୍ଲକ ପଥରପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ବେଙ୍ଗାସାହିରେ 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର । ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନ ଓଝା

BENGA SAHI VILLAGE PROBLEM
30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 2, 2026 at 9:47 PM IST

ଯାଜପୁର: ଆଜି ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର । ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ପାଣିର ସୁବିଧା, ନା ଅଛି ରହିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଘର । ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଏପରି ଏକ ଗାଁ ହେଉଛି, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ବ୍ଲକ ପଥରପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ବେଙ୍ଗାସାହି । ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏହି ଗାଁର ଲୋକେ । ଏପରି କି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅନେକ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନଗଡ଼ାର ଆଖ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି । ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଯେତେ ଗୁହାରୀ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ବେଙ୍ଗାସାହି ଗ୍ରାମବାସୀ ।

ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ବ୍ଲକ ପଥରପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ବେଙ୍ଗାସାହି । ଏହି ଗାଁରେ ବିକାଶ କହିଲେ ଗାଁ ଆରମ୍ଭରୁ ମାତ୍ର ଏକ 50 ଫୁଟର ରାସ୍ତା । ଆଉ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ଚାଳଛପର ଘର ତ ଦୂରର କଥା କେବଳ ଦେଖିବେ ଜରିପାଲ ତଳେ ଲୋକେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି । ଆଉ ପାଣି କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ । ଗାଁ ଭିତରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଥିବାରୁ ଲୋକେ ଖରା ଦିନେ ପାଣି ନେବାକୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ପାଣି ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଗାଁ ଲୋକେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଲାଗୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଖାଲି ଏତିକିରେ ଏହି ଗାଁ ସମସ୍ୟା ସରୁନାହିଁ । ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନ ଥିବାରୁ କୌଣସି ଲୋକ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସି ନପାରିବାରୁ ରୋଗୀ ବାହାରକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଏ ।

ଅନେକ ଦାବି ପରେ ଗାଁକୁ ଏକ ପକ୍କାରାସ୍ତା ଆସିଛି ସତ ମାତ୍ର 50 ଫୁଟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମି ନିଷ୍କାସନ ହେବା ବି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ଖାଲି ଏତିକିରେ ଏହି ଗାଁ ସମସ୍ୟା ସରିନାହିଁ । ଛୋଟ ଛୁଆପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏହି ଗାଁ ପାଖାପାଖି ସ୍କୁଲ ନଥିବାରୁ ଅନେକ ଛୁଆ ଦୂରକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇ ନପାରି ଅଧାରୁ ପାଠ ପଢା ଛାଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗେଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ରାଜନେତା କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାଖି ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ କହିବା କଥା,"ଆଜିକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେବ ଏଠି ଆମେ ରହିଲୁ । ଏଠାରେ ରାସ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ । ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି । ଏଠାରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅ ହେଇଯାଉଛି । ସରକାର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି । ସରପଞ୍ଚ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କଣ କରିବୁ । ଆମର ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ । ଭୋଟ ବେଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦିଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ଭୋଟ ଦେଲା ପରେ ଆମକୁ ଆଉ ଅନାଉନାହାନ୍ତି । ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହୁଏ ତେବେ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ।"

ଗାଁ'ର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା କହିଛନ୍ତି,"ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କାଦୁଅରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ । ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବି ଆମ ନାମ କଟିଗଲା । ଆମେ କଣ ଖାଇବୁ ? 20ରୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଏଠାରେ ରହିଲୁଣି । ଆମେ କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ନାହୁଁ । ଘର ବି ନାହିଁ, ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ମୋ ପୁଅ ରୋଗରେ ସୋଇଛି । ମୋତେ ବିଧବା ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି । ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ।"

ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ରମେଶ ଜେନା କହିଛନ୍ତି,"ଏଠି ଦୁଇ ଶହ ଘର ରୁହନ୍ତି । ଆମର ଘର ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ନାହିଁ । ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ରହିବୁ ? ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି । "

ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥୁବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏହି ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି ଓଲଟା । ଏହି ଗାଁରେ ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା,ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର, ନା ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଖାଲି ଏତିକିରେ ସରୁନାହିଁ ଏହି ଗାଁର ସମସ୍ୟା । ଏଠି ରହୁଥିବା ଲୋକେ ଅଧା ସମୟରେ କାମ ଧନ୍ଦା ନ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅପପୃଷ୍ଟି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ।

ସେପଟେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କୋରେଇ ବିଡିଓ ଅବନୀକାନ୍ତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇ ସେହି ସାହିକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବୁ । ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ । ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟବୁ । ସେହି ପାଖରେ ଦୁଇ ଶହ ମିଟର ଭିତରେ ନଳକୂପ ଅଛି ତଥାପି ପାଇପ ଆସିଯାଇଛି ଆମେ ଉକ୍ତ ଗାଁକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ନଳକୂପ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ । ମେଗା ପାଣି ପମ୍ପ ଆସିଗଲେ ଆହୁରି ସୁବିଧା ପାଇବେ ସେମାନେ । ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜମି ନାହିଁ ହେଲେ ତହସିଲଦାର 4 ଡ଼ିସିମିଲ ଜାଗା ଯୋଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହା ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ଯଦି ସରକାର ଦେଇଥିବା ଜାଗାକୁ ଯିବେ ତେବେ ଆମେ ଘର ଦେଇଦେବୁ । ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ଟିମ କରିଛୁ । ସେମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଇଦେବୁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

