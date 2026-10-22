ETV Bharat / state

ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ, ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତପନ ସେଠୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ

ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବଡ଼ଚଣାର ଆର ଆଣ୍ଡ ବି ଉପଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତପନ ସେଠୀଙ୍କ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ।

Vigilance Raid
ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତପନ ସେଠୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 22, 2026 at 10:16 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଯାଜପୁର/ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍କାନରରେ ଆଉ ଜଣେ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ରାସ୍ତା ଓ ଗୃହ ଉପ ବିଭାଜନର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (AEE) ତପନ ସେଠୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ତପନଙ୍କ ଘର ଓ ଅଫିସ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି । କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଯାଜପୁର(ବଡ଼ଚଣା)ର ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ଚାଲିଛି ?

ଚଢ଼ାଉ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ...

  1. ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ସ୍ଥିତ ଅଫିସ
  2. ଭୁବନେଶ୍ୱର କଣ୍ଟାବାଡ଼ରେ ୨ ମହଲା କୋଠା
  3. କଟକ ୪୨ ମୌଜା ସ୍ଥିତ ଶ୍ୱଶୁର ଘର
  4. କୋଣାର୍କ ଝିଙ୍କିରିଆ ସ୍ଥିତ ୨ ମହଲା କୋଠା
  5. ପୁରୀ ସିଦ୍ଧ ମହାବୀରରେ ଥିବା ୩ ମହଲା କୋଠା
  6. କଟକ ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର-୭ରେ ଥିବା ଏକ ୩ ମହଲା କୋଠା ରହିଛି ।
  7. ଭୁବନେଶ୍ୱର କଣ୍ଟାବାଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ସହ ସିମପ୍ଲେକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରଖିଛି ।
Vigilance Raid
ବଡ଼ଚଣାର ଆର ଆଣ୍ଡ ବି ଉପଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତପନ ସେଠିଙ୍କ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଓଡିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ (ETV Bharat Odisha)

ଚଢାଉରେ 3 ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି, 6 ଜଣ ଡିଏସପି ସାମିଲ:

କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ସ୍ଥିତ ଚାରବାଟିଆ ଆର୍‌ ଆଣ୍ଡ ବି ଡିଭିଜନ୍‌ ଅଧୀନରେ ଥିବା ତପନ ସେଠୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜ୍‌, କଟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ୩ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍‌ପି, ୬ ଜଣ ଡିଏସ୍‌ପି, ୩ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍‌ ମୋଟ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିପୁଳ ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

Vigilance Raid
ବଡ଼ଚଣାର ଆର ଆଣ୍ଡ ବି ଉପଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତପନ ସେଠିଙ୍କ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଓଡିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ (ETV Bharat Odisha)
Vigilance Raid
ବଡ଼ଚଣାର ଆର ଆଣ୍ଡ ବି ଉପଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତପନ ସେଠିଙ୍କ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଓଡିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

୯.୨୪ କୋଟି ଆତ୍ମସାତ୍ ମାମଲା; ୩ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୯ରେ ପହଞ୍ଚିଲା

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶେଖ୍ ରିୟାଜ ଅଲ୍ଲୀ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବିଲ୍ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଗିରଫ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର ଓ ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BADACHANA AEE TAPAN SETHI
BADACHANA R AND B SUB DIVISION
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ
ବଡଚଣା ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ
ODISHA VIGILANCE RAID

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.