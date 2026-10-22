ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ, ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତପନ ସେଠୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ
ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବଡ଼ଚଣାର ଆର ଆଣ୍ଡ ବି ଉପଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତପନ ସେଠୀଙ୍କ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ।
Published : October 22, 2026 at 10:16 AM IST
ଯାଜପୁର/ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍କାନରରେ ଆଉ ଜଣେ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ରାସ୍ତା ଓ ଗୃହ ଉପ ବିଭାଜନର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (AEE) ତପନ ସେଠୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ତପନଙ୍କ ଘର ଓ ଅଫିସ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି । କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଯାଜପୁର(ବଡ଼ଚଣା)ର ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
Today, on the allegation of possession of disproportionate assets by Tapan Sethi, Assistant Executive Engineer, R & B Sub- Division, Badachana, #Jajpur, simultaneous searches are being conducted by #Odisha #Vigilance at 7 places in Kataka, Bhubaneswar, Puri, Badachana (Jajpur).— Odisha Vigilance (@OdishaVigilance) October 22, 2026
କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ଚାଲିଛି ?
ଚଢ଼ାଉ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ...
- ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ସ୍ଥିତ ଅଫିସ
- ଭୁବନେଶ୍ୱର କଣ୍ଟାବାଡ଼ରେ ୨ ମହଲା କୋଠା
- କଟକ ୪୨ ମୌଜା ସ୍ଥିତ ଶ୍ୱଶୁର ଘର
- କୋଣାର୍କ ଝିଙ୍କିରିଆ ସ୍ଥିତ ୨ ମହଲା କୋଠା
- ପୁରୀ ସିଦ୍ଧ ମହାବୀରରେ ଥିବା ୩ ମହଲା କୋଠା
- କଟକ ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର-୭ରେ ଥିବା ଏକ ୩ ମହଲା କୋଠା ରହିଛି ।
- ଭୁବନେଶ୍ୱର କଣ୍ଟାବାଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ସହ ସିମପ୍ଲେକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଚଢାଉରେ 3 ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି, 6 ଜଣ ଡିଏସପି ସାମିଲ:
କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ସ୍ଥିତ ଚାରବାଟିଆ ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ବି ଡିଭିଜନ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା ତପନ ସେଠୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜ୍, କଟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ୩ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, ୬ ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, ୩ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ମୋଟ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିପୁଳ ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
୯.୨୪ କୋଟି ଆତ୍ମସାତ୍ ମାମଲା; ୩ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୯ରେ ପହଞ୍ଚିଲା
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶେଖ୍ ରିୟାଜ ଅଲ୍ଲୀ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବିଲ୍ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର ଓ ଭୁବନେଶ୍ବର