କୋଟିପତି ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତପନ ସେଠୀ ଗିରଫ, ଆୟ ଠାରୁ ୧୭୦% ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ରାସ୍ତା ଓ ଗୃହ ଉପ ବିଭାଜନର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତପନ ସେଠୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ବାରା ଗିରଫ । ତପନଙ୍କ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ।
Published : October 23, 2026 at 7:31 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ରାସ୍ତା ଓ ଗୃହ ଉପ ବିଭାଜନର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (AEE) ତପନ ସେଠୀଙ୍କୁ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ତପନଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ବିପୁଳ ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଛି । ଠାବ ହୋଇଥିବା ମୋଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ତପନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଆୟ ଠାରୁ ୧୭୦ % ହେବ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ତେବେ ଠାବ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ । ତେଣୁ ତପନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ ଥାନାରେ ମାମଲା (ନଂ.୮/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ତପନଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କଟକ ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର-୭ରେ ୨ ହଜାର ବର୍ଗଫୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ୩ ମହଲା କୋଠା, ପୁରୀ ସିଦ୍ଧମହାବୀରରେ ୩୬ ଶହ ବର୍ଗ ଫୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ୩ ମହଲା କୋଠା, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଣ୍ଟାବାଡ଼ରେ ୨୨ଶହ ବର୍ଗଫୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ୨ ମହଲା କୋଠା ଠାବ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ କଣ୍ଟାବାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧ ଏକର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଠାବ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ତପନଙ୍କ ୩ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ଲଟ୍ ମଧ୍ୟ ଠାବ ହୋଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁଇଟି ଏବଂ କଟକ ସିଡିଏରେ ଗୋଟିଏ ରହିଛି । ସେହିପରି ତପନଙ୍କ ଘରୁ ୭୪୭ ଗ୍ରାମର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଠାବ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଦୁଇଟି ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ଓ ଦୁଇଟି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଠାବ ହୋଇଛି । ସେ ୨୦.୮୭ ଲକ୍ଷ ଡିପୋଜିଟ୍ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଘରୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ୯୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଠାବ ହୋଇଛି ।
ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗତକାଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ୩ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି, ୬ ଜଣ ଡିଏସପି, ୩ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ତପନଙ୍କ ଘର ଓ ଅଫିସ ସମେତ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଯାଜପୁର(ବଡ଼ଚଣା)ର ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । କଟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜଙ୍କ ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କୋଟିପତି ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତପନ ସେଠୀଙ୍କ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ, ଘରୁ ମିଳିଲା ଅଧକେଜି ସୁନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ୬୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ଘଟଣା: ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ସମେତ ୩ ଗିରଫ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର