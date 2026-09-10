ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା; ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ
ଅଟଳଙ୍କ ଭାଇ ମଙ୍ଗଳପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଘଟଣାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : September 10, 2026 at 10:22 PM IST
ଯାଜପୁର: ଜିଲ୍ଲାର ମଙ୍ଗଳପୁର ଥାନା ପ୍ରଗତିବିହାରରେ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଭଡାରେ ରହୁଥୁବା ସ୍ୱାମୀ ଅଟଳ କୁଅଁରଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଦୋଷୀ ପତ୍ନୀ ମମତା କୁଅଁରଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଅଦାଲତ । ୧୫ ଜଣ ସାକ୍ଷ ପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାର କରି ଦୋଷୀକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ସହ ୧ ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା ଓ ଅନାଦେୟ ଅଧିକ ୧୨ମାସ ପାଇଁ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ତକିଆ ଓ ଚାର୍ଜର କର୍ଡରେ ଗଳାଚାପି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ପତ୍ନୀ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି ଅଦାଲତ । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳପୁର ଥାନା ପ୍ରଗତିବିହାରରେ ମୃତ ଅଟଳ କୁଅଁର, ପତ୍ନୀ ମମତା କୁଅଁର ଓ ଦୁଇ ପୁଅ ଭଡା ଘରେ ରହୁଥିଲେ l ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ପାରିବାରିକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ଅଟଳ ଓ ପତ୍ନୀ ମମତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା l
ତେବେ ଗତ 2021 ମସିହା ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖ ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ଅଟଳ କୁଅଁର ସୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମମତା ଏକ ତକିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମୁଁହକୁ ମାଡି ବସିଥିଲେ l ଯାହାଳରେ ଅଟଳଙ୍କର ଶ୍ୱାସରୋଧ ହେଇଥିଲା l ଏହାପରେ ପତ୍ନୀ ମମତା ଏକ ଚାର୍ଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ବେକକୁ ମାଡି ବସି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା l ଏହି ଘଟଣାର ଆଜି ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି l ଅଭିଯୁକ୍ତ ପତ୍ନୀ ମମତା କୁଅଁରକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍ l
ତେବେ ସହି ସମୟରେ ଅଟଳଙ୍କ ଭାଇ ରଞ୍ଜନ କୁମାର କୁଅଁର ମଙ୍ଗଳପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଘଟଣାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ପରେ ପୋଲିସ ମମତାଙ୍କ ସହିତ ଅଜୟ ସାମଲ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ସେଠୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ୧୨ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ରାୟ, ଦୋଷୀକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର