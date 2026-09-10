ETV Bharat / state

ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା; ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ

ଅଟଳଙ୍କ ଭାଇ ମଙ୍ଗଳପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଘଟଣାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା

JAJPUR COURT LIFE IMPRISONMENT
ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା; ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 10, 2026 at 10:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଯାଜପୁର: ଜିଲ୍ଲାର ମଙ୍ଗଳପୁର ଥାନା ପ୍ରଗତିବିହାରରେ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଭଡାରେ ରହୁଥୁବା ସ୍ୱାମୀ ଅଟଳ କୁଅଁରଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଦୋଷୀ ପତ୍ନୀ ମମତା କୁଅଁରଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଅଦାଲତ । ୧୫ ଜଣ ସାକ୍ଷ ପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାର କରି ଦୋଷୀକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ସହ ୧ ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା ଓ ଅନାଦେୟ ଅଧିକ ୧୨ମାସ ପାଇଁ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ତକିଆ ଓ ଚାର୍ଜର କର୍ଡରେ ଗଳାଚାପି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ପତ୍ନୀ।

ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା; ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି ଅଦାଲତ । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳପୁର ଥାନା ପ୍ରଗତିବିହାରରେ ମୃତ ଅଟଳ କୁଅଁର, ପତ୍ନୀ ମମତା କୁଅଁର ଓ ଦୁଇ ପୁଅ ଭଡା ଘରେ ରହୁଥିଲେ l ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ପାରିବାରିକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ଅଟଳ ଓ ପତ୍ନୀ ମମତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା l

ତେବେ ଗତ 2021 ମସିହା ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖ ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ଅଟଳ କୁଅଁର ସୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମମତା ଏକ ତକିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମୁଁହକୁ ମାଡି ବସିଥିଲେ l ଯାହାଳରେ ଅଟଳଙ୍କର ଶ୍ୱାସରୋଧ ହେଇଥିଲା l ଏହାପରେ ପତ୍ନୀ ମମତା ଏକ ଚାର୍ଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ବେକକୁ ମାଡି ବସି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା l ଏହି ଘଟଣାର ଆଜି ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି l ଅଭିଯୁକ୍ତ ପତ୍ନୀ ମମତା କୁଅଁରକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍ l

ତେବେ ସହି ସମୟରେ ଅଟଳଙ୍କ ଭାଇ ରଞ୍ଜନ କୁମାର କୁଅଁର ମଙ୍ଗଳପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଘଟଣାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ପରେ ପୋଲିସ ମମତାଙ୍କ ସହିତ ଅଜୟ ସାମଲ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ସେଠୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ୧୨ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ରାୟ, ଦୋଷୀକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

TAGGED:

WOMAN MURDERED HUSBAND CASE
PRAGATI VIHAR MURDER CASE
JAJPUR MURDER CASE 2021
MANGALPUR POLICE STATION LIMIT
JAJPUR COURT LIFE IMPRISONMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.