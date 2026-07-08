ETV Bharat / state

୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଜୟପୁରର ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଜୟପୁରର ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗିରଫ । ରିପୋର୍ଟ ସିଏଚ ଶାନ୍ତାକାର

Jaipur mining sub-director arrested for taking bribe of Rs 2 lakh
୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଜୟପୁରର ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗିରଫ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 8, 2026 at 11:58 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜୟପୁର: ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁରର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଭୂତତ୍ତ୍ୱ)-ସହ-ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଜଣେ ଲିଜ ଧାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ।

2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ମାଡି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲିଜ୍ ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ବାଲି ଲିଜ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ବାଲି ଉତ୍ସର ସ୍ପଟ୍ ନିଲାମରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡି ବସିଥିଲା । ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି ।

Jaipur mining sub-director arrested for taking bribe of Rs 2 lakh
୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଜୟପୁରର ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗିରଫ (ETV Bharat Odisha)

ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢାଉ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଜୟପୁରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ନଗରରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବାସଭବନ, କଟକର ବିଦ୍ୟାଧରପୁରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଘର ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମାହାଙ୍ଗା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଓଲକାନାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିଛି । ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାତ ଆୟ ଉତ୍ସ ଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତଲାସ କରାଯାଉଛି।

ଜୟପୁରରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତଲାସ ସମୟରେ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ୨.୯୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ନଗଦ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅଭିଯାନରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ନଗଦ ଟଙ୍କା ୪ ଲକ୍ଷ ୯୦ ହଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।


ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ କହିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମାନ ଦୁର୍ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡିତ କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଲିଥିବା ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜେଲ ଗଲେ ବୁର୍ଲା VIMSARର 2 କୋଟିପତି ଅଧିକାରୀ, 4 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଜେଇ ଏବଂ ଏଇ ଗିରଫ୍


ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ

TAGGED:

VIGILANCE RAID KORAPUT JEYPORE
VIGILANCE RAID AT MINES OFFICER
JEYPORE BRIBE CASE
ଜୟପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ
VIGILANCE RAID KORAPUT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.