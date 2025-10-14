ଜେଲ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା; ସରପ୍ରାଇଜ ଭିଜିଟ କରିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପି
ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ କଏଦୀ ଫେରାର ହେବା ପରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଜେଲ ବିଭାଗ ।
Published : October 14, 2025 at 10:09 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ କଏଦୀ ଜେଲରୁ ଖସିଯିବା ପରେ ଚେତିଛନ୍ତି ଜେଲ ବିଭାଗ । ଏଥର ହେବ ସରପ୍ରାଇଜ ଜେଲ ଭିଜିଟ । ସରପ୍ରାଇଜ ଭିଜିଟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପି ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଜେଲ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିଠି । ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ କଏଦୀ ଫେରାର ହେବା ପରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଜେଲ ବିଭାଗ ।
ଜେଲ ଭିତରେ ଅନୈତିକ କରବାର ହେଉଥିବା ନେଇ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜେଲ କଏଦୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ମରଣାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଥାଏ । ଦୁର୍ଦ୍ଧାନ୍ତ ବିହାରୀ କଏଦୀ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ଖସିଯିବା ପରେ ଚେତା ପଶିଲା । ଏଥର ହେବ ସରପ୍ରାଇଜ ଜେଲ ଭିଜିଟ । ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜେଲକୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଭିଜିଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଜେଲ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିଠି । ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜେଲକୁ ଅଚାନକ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯିବା ଦ୍ବାରା ଜେଲର କଏଦୀମାନେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶରେ ରହିପାରିବେ । ଏଥିସହ ଜେଲ ପରିଚାଳନାରେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରହିପାରିବ ।
ରାଜ୍ୟର ଜେଲମାନଙ୍କରେ କଏଦୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ନଜିର ରହିଛି । ଏନେଇ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିସନ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିସନଙ୍କୁ ଅବଗତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଜେଲ ଡିଜି ଚିଠି କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜେଲରୁ ବାରମ୍ୱାର କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କଏଦୀ ଜେଲରୁ ଖସି ନପାରିବେ, ସେନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟକୁ ଭେଦ କରି କଏଦୀ ଜେଲରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରୁଛନ୍ତି । ଜେଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଏଦୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
ଗତ ୩ ତାରିଖରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି ମଧୁକାନ୍ତ ରଣା ଓ ରାଜା ସାହାଣୀ । ଆରି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଲକୁ କାଟି ଦୁହେଁ ଖସି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି । ଘଟଣାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ବଦଳିଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲର ଜେଲର । ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲର ସନ୍ତୋସିନୀ ଦାସଙ୍କ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସବ ଜେଲକୁ ସନ୍ତୋସିନୀଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଛି ।ସେପଟେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଜେଲର ଥିବା ରଘୁରାଜ ମାଝୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଦାୟିତ୍ୱ ।
