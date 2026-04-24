ନିର୍ବନ୍ଧର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପ୍ରେମିକାକୁ ହତ୍ୟା, ଝାଡଖଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିଲା ସୁପାରୀ କିଲର

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜଣେ ସୁପାରୀ କିଲରକୁ ୨ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପ୍ରେମିକାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ: ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର

ଜଗତସିଂହପୁର ଏସପି ଅଙ୍କିତ ବର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 24, 2026 at 8:34 AM IST

ଜଗତସିଂହପୁର: ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦାଫାସ କରିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜଣେ ସୁପାରୀ କିଲରକୁ ୨ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପ୍ରେମିକାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିବାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପ୍ରେମିକାକୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି ।

ଏହାକୁ ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସପି ଅଙ୍କିତ ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସହର ଉପକଣ୍ଠ କାଠିଆପଡାରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ପଡିଥିବା ଖବର ଜଣା ପଡିବା ପରେ ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପା ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଦାସ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିକରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଫୋନ ଟ୍ରାକ କରି ପୋଲିସ ହତ୍ୟାକାରୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଜାମସେଦପୁରରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଓ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଜାମସେଦପୁରରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବତୀର ପ୍ରେମିକକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ସୁପାରୀ କିଲର ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁ ଆଣିବା ପରେ ପୋଲିସ ରିକ୍ରଏସନ କରିଥିଲା’’।

ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଳ ମୁଣ୍ଡିଲ ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହିତ ସସ୍ମିତାଙ୍କ 2020ରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଥିଲା। ଉଭୟ ଲିଭ-ଇନରେ ରହିଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ନିବିଡ ହେଲା ଯେ ପ୍ରେମିକା ସସ୍ମିତାଙ୍କ ନାମରେ ଜଗତସିଂହପୁର ସହରରେ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ଜମି କିଣିବା ସହିତ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର LIC ବଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ନାମରେ ରଖିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । 2024 ମସିହାରେ ସସ୍ମିତା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବିବାହିତ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ସସ୍ମିତା ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ପୋଲିସ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। ଜାମିନରେ ଆସିବା ପରେ ସସ୍ମିତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଝାସୁଝା କରି ରହିଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ।

ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଜେଲ ଯାଇଥିଲା ପ୍ରେମିକ

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସସ୍ମିତାର ଅନ୍ୟଜଣେ ଯୁବକ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ସସ୍ମିତାର ପରିବାର ଲୋକେ ମଉକା ଦେଖି ଭଦ୍ରକରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଗତ ରବିବାର ଦିନ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସସ୍ମିତାର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜଣେ ସୁପାରୀ କିଲରକୁ ନିଜ ସ୍କୁଟିରେ ଆଣି ଜଗତସିଂହପୁର ପହଞ୍ଚି ଏକ ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲେ। ରବିବାର ଦିନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସହ ସୁପାରୀ କିଲର ମଧ୍ୟ ସସ୍ମିତାର ନିର୍ବନ୍ଧକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସୋମବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏକାନ୍ତରେ କଥା ହେବାକୁ ସସ୍ମିତାକୁ ଡାକିଥିଲା। ସସ୍ମିତା ଆସିବା ପରେ ଏକ ନିକାଞ୍ଚାନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମଉକା ରେ ଆଗରୁ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସୁପାରୀ କିଲର ସସ୍ମିତାକୁ ପଛପଟୁ ହାଣି ପକାଇ ଥିଲା। ସସ୍ମିତା ପଡିଯିବା ପରେ ପେଟ, ଗଳାକୁ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହାଣି ପକାଇ ଥିଲେ। ସସ୍ମିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୁହେଁ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ବାଟରେ ରକ୍ତ ଭିଜା ସାର୍ଟକୁ ବଦଳାଇବା ସହିତ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଟିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ସୁପାରୀ କିଲରକୁ ଧରିବାକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି।

ଈଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର

