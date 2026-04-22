ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ସରିଥିଲା ନିର୍ବନ୍ଧ, ବିଲରୁ ମିଳିଲା ଯୁବତୀଙ୍କ କ୍ଷତାକ୍ତ ମୃତଦେହ
ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ । ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ । ବିଲରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ ।
Published : April 22, 2026 at 11:13 AM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ସରିଥିଲା ନିର୍ବନ୍ଧ, ବିଲରୁ ମିଳିଲା ଯୁବତୀଙ୍କ କ୍ଷତାକ୍ତ ମୃତଦେହ । ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଉପକଣ୍ଠ କାଠିଆପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ । ମୃତ ଯୁବତୀ ହେଲେ ସେହି ଗାଁର ପ୍ରମୋଦ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ସସ୍ମିତା ଦାସ(24) । ଗତ ସୋମବାରଠୁ ସସ୍ମିତା ନିଖୋଜ ଥିବାବେଳେ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ରାତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ବିଲରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ ।
ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ:
ଜଗତସିଂହପୁର SDPO ରଶ୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜଗତସିଂହପୁର ଉପକଣ୍ଠ କାଠିଆପଡା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୋଦ ଦାସ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଝିଅ ଡ଼ଲି ଓରଫ ସସ୍ମିତା ଏକ ଲୁଗା ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେ କିଛିଦିନ କାମ କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାରୁ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ।’
ରବିବାର ସରିଥିଲା ନିର୍ବନ୍ଧ
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ ରବିବାର ଦିନ ଭଦ୍ରକର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା । ଗତ ସୋମବାର ପଡିଶା ଘରକୁ ଯାଉଛି କହି ଆଉ ଫେରି ନଥିଲେ । ଗତକାଲି(ଏପ୍ରିଲ 21)ତାଙ୍କର କ୍ଷତାକ୍ତ ମୃତଦେହ ଏକ ବିଲ ମଧ୍ୟରେ ପଡିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।’
ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ପରିବାର:
ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ପରିବାର ନେଇ ଲୋକେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସହାୟତାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଜମିଜମା ବିବାଦ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି । ଏପରି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଛି । ସସ୍ମିତାଙ୍କ କ୍ଷତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର