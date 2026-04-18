58 ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ଚୋର, ଜବତ କରି ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରାଇଲା ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ

ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସର ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ । 50ରୁ ଅଧିକ ଚୋରି ଫୋନକୁ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରାଇଲା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ: ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର

mobile mela Jagatsinghpur
50ରୁ ଅଧିକ ଚୋରି ଫୋନକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇଲା ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 18, 2026 at 12:43 PM IST

Stolen Mobile Recovery ଜଗତସିଂହପୁର: ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଏବଂ ହଜିଥିବା 58ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ କରିଛି । ଜବତ ମୋବାଇଲଗୁଡି଼କୁ ଏସପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋବାଇଲ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଜଗତସିଂହପୁର ଏସପି ଅଙ୍କିତ ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଲୁଟେରାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦାମୀ ମୋବାଇଲ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାନ ବାହନରେ ଯିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ । ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଫୋନକୁ ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦେବା ଅନୁଚିତ୍ । ବିଶେଷ ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଲୁଟେରାମାନେ ଅଧିକ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥାନ୍ତି । " ତେଣୁ ସଚେତନ ରହିଲେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ପରିବା ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି ।

50 ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ଚୋର, ଜବତ କରି ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରାଇଲା ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ଯଦି କୌଣସି ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଦାମୀ ମୋବାଇଲକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି , ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାହା କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଚୋରି କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହଜିଯାଏ, ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିକଟସ୍ଥ ସାଇବର ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ନଚେତ୍ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ CEIR ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ସେଥିରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଫୋନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅହରହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଅଭିଯୋଗ କରିବା ମାତ୍ରେ, ଆମର ଫୋନ୍ ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲୁ ହୋଇଯାଏ । ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ମିଳେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରି, ହଜିଥିବା ଫୋନଗୁଡିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁ ।"

ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଫେରି ପାଇବା ପରେ, ଲୋକମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ଆଗକୁ ସତର୍କ ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର

